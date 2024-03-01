Intel, Arc Grafik Kartları İçin Performans Artışı Sağlayan Bir Güncelleme Yayınladı

İşlemci piyasasında önemli bir pazara sahip olan Intel, Arc grafik kartları için performans artışı sağlayan bir güncelleme yayınladı. Buna göre yerleşik Intel, Arc grafik kartlarına sahip Meteor Lake Intel Core Ultra işlemciler için önemli bir güncelleme yayınladı. Güncellemeyle birlikte Intel Arc grafik kartı performansı ortalama yüzde 155 artacak. Peki ama bu Intel Arc grafik kartı güncellemesi hangi oyunlar için performans artışı vaat ediyor.
Intel Arc grafik kartı güncellemesi ile performansı artan oyunlar
AMD ve Nvidia'nın üst ve orta üst seviye grafik kartlarına yönelmesi, giriş ve orta segment grafik kartı piyasasının zayıflamasına neden oldu. Bu boşluğu fark eden Intel, Arc grafik kartları ile bu boşluğu doldurmanın peşinde.
Buna karşın Intel Arc grafik kartları ilk çıktıkları günden beri oyun performansı açısından eleştirilerin odağı oldu. İşte Intel Core Ultra 7 155H, Ultra 5 125H ve Ultra 9 185H gibi işlemcilerde yer alan Arc grafik kartları için DirectX 11 güncellemesi yayınladı. Güncellemeyle oyunların DirectX 11 FPS kare performansı yüzde 7 ile yüzde 155 oranında artış gösterdi.
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En etkileyici performans ise Call of Duty: Infinite Warfare ve Assassin's Creed Syndicate'teki yüzde 65 seviyesinde kare hızı artışı oldu. DirectX 11 desteğine sahip oyunlar arasında en büyük artış ise Just Cause 4'te yaşanan yüzde 155 oranında kare hızı artışı oldu.
Intel Arc grafik kartı DirectX 11 güncellemesi ile kare hızı performansı artan oyunlar:
Intel Arc grafik kartları DirectX 11 güncellemesi ile önemli performans artışı sağlasa da bildiğiniz gibi son dönem oyunları genelde DirectX 12 desteğine sahip. Yine de Intel Arc grafik kartlarının çıktığı günden bu yana çok yol kat ettiğini unutmamak gerekiyor. Daha önce yerleşik ekran kartı ile oyun oynamanın hayal olduğunu düşündüğümüz zaman, Intel aslında çok önemli bir ihtiyacı gideriyor. Ancak Intel Arc grafik kartları halen yapay zeka ve oyun konusunda zayıf durumda. Teknoloji devi belki de yeni Arc grafik kartları ile bu zayıf yönünü de kapatmayı başarabilir. Son Dakika › Teknoloji › Intel, Arc Grafik Kartları İçin Performans Artışı Sağlayan Bir Güncelleme Yayınladı - Son Dakika Kahramanmaraş'ta 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasının ilk duruşması görüldü. Sanık avukatı kolon kesenleri savundu. Duruşma sırasında tweet atılması avukatları rahatsız etti. Tartışmalar yaşandı. Sanık mühendis ve müteahhit suçlamaları reddetti. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunda karşılaşan akraba iki muhtar adayı arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Adaylık nedeniyle aralarında husumet oluşan aile bireylerinin takı töreni sırasında yaşadıkları yumruklu kavgada bazı davetliler baygınlık geçirirken, arbede polisin müdahalesiyle sonlandırıldı. İnegöl Nüfus Müdürlüğü'nün iki gişesinde, memurlar ile vatandaşlar arasındaki cama boş kağıtların yapıştırıldığı ortaya çıktı. Memurların vatandaşların "yüzünü görmemek" için böyle bir uygulama yaptığı iddia edildi. Sağlık sorunları nedeniyle Survivor All Star'a veda eden ve yarışmadan sonra yoğun bakımda tedavi görmeye başlayan Turabi Çamkıran, Dominik'te olduğu yönündeki söylentilere isyan etti. Bir Latin ülkesinde tedavi gördüğünü söyleyen Turabi, "Sağlığımla savaşıyorum. Aynı zamanda müzik sektörüne girdim şarkım geliyor" dedi. Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilip Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmesinin ardından dikkat çeken bir olay yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun evine doğru giderken trafikte bir tartışma yaşadığı ve tartıştığı kişinin "Sen Milli Takım oyuncususun" diye bağırdığı görüntüler internete düştü. Sarı-kırmızılı ekipten alınan bilgiye göre tartışmanın maçla bir ilgisinin bulunmadığı öğrenildi. 31 Mart seçimleri öncesi Hatay'da yaşanan adaylık tartışmaları hakkında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Oyuncu Mert Fırat'a "Seni ankete koyalım mı?" diye sorduklarını aktaran Özel, "Çok tatlıdır Mert, Hataylı. Mert dedi ki 'Abi 30 günde 28 gün turnem var, ne anketi?' Resmi bir teklif götürmedik ama parti meclis üyemiz veya MYK'dan olur alıp da bize söyleseydi ankete koyacaktık" dedi. Bayrampaşa Cezaevi'nde 21 yıl önce 'Hayata Dönüş Operasyonu'nda 12 kişinin ölümü ve 29 kişinin de yaralanmasına ilişkin dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan tanık olarak ifade verdi. Operasyon öncesi, cezaevlerinin kontrolünün örgüt liderlerine geçtiği ve örgüt mensuplarının cezaevlerinde tutulduğu iddialarını doğruladı. Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Begüm, Pınar, Gizem, Aleyna ve Aysu arasında eleme heyecanı yaşandı. Düelloların sonunda yarışmaya veda eden Begüm, gözyaşlarına hakim olamadı. Adana Ülkü Ocakları'nın İYİ Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayyüce Türkeş'i hain ilan etmesinin ardından Ülkü Ocakları ve MHP'li isimlere küfürle tepki gösteren Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş "Yine bizimle ilgili tehdit yayınladılar. Kimse bir halt yapamaz. Geleceği varsa göreceği de var. Kader kime ölüm yazmışsa ölür gider. Herkes için geçerli. Biz kadere inanıyoruz" dedi.
OyunFPS Artışı (%)Assassin's Creed Syndicate (DX11)65Call of Duty: Infinite Warfare (DX11)17Divinity Original Sin 2 (DX11)25Far Cry 5 (DX11)8Halo: The Master Chief Collection (DX11)19It Takes Two (DX11)24Just Cause 3 (DX11)18Just Cause 4 (DX11)155Palworld (DX11)14Rise of the Tomb Raider (DX11)9Rust (DX11)9SCUM (DX11)6Sid Meier's Civilization VI (DX11)27Snowrunner (DX11)49Warframe (DX11)7XCOM 2 (DX11)8
Intel Arc grafik kartları DirectX 11 güncellemesi ile önemli performans artışı sağlasa da bildiğiniz gibi son dönem oyunları genelde DirectX 12 desteğine sahip. Yine de Intel Arc grafik kartlarının çıktığı günden bu yana çok yol kat ettiğini unutmamak gerekiyor.
Daha önce yerleşik ekran kartı ile oyun oynamanın hayal olduğunu düşündüğümüz zaman, Intel aslında çok önemli bir ihtiyacı gideriyor. Ancak Intel Arc grafik kartları halen yapay zeka ve oyun konusunda zayıf durumda. Teknoloji devi belki de yeni Arc grafik kartları ile bu zayıf yönünü de kapatmayı başarabilir.
Son Dakika › Teknoloji › Intel, Arc Grafik Kartları İçin Performans Artışı Sağlayan Bir Güncelleme Yayınladı - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasının ilk duruşması görüldü. Sanık avukatı kolon kesenleri savundu. Duruşma sırasında tweet atılması avukatları rahatsız etti. Tartışmalar yaşandı. Sanık mühendis ve müteahhit suçlamaları reddetti.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunda karşılaşan akraba iki muhtar adayı arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Adaylık nedeniyle aralarında husumet oluşan aile bireylerinin takı töreni sırasında yaşadıkları yumruklu kavgada bazı davetliler baygınlık geçirirken, arbede polisin müdahalesiyle sonlandırıldı.
İnegöl Nüfus Müdürlüğü'nün iki gişesinde, memurlar ile vatandaşlar arasındaki cama boş kağıtların yapıştırıldığı ortaya çıktı. Memurların vatandaşların "yüzünü görmemek" için böyle bir uygulama yaptığı iddia edildi.
Sağlık sorunları nedeniyle Survivor All Star'a veda eden ve yarışmadan sonra yoğun bakımda tedavi görmeye başlayan Turabi Çamkıran, Dominik'te olduğu yönündeki söylentilere isyan etti. Bir Latin ülkesinde tedavi gördüğünü söyleyen Turabi, "Sağlığımla savaşıyorum. Aynı zamanda müzik sektörüne girdim şarkım geliyor" dedi.
Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilip Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmesinin ardından dikkat çeken bir olay yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun evine doğru giderken trafikte bir tartışma yaşadığı ve tartıştığı kişinin "Sen Milli Takım oyuncususun" diye bağırdığı görüntüler internete düştü. Sarı-kırmızılı ekipten alınan bilgiye göre tartışmanın maçla bir ilgisinin bulunmadığı öğrenildi.
31 Mart seçimleri öncesi Hatay'da yaşanan adaylık tartışmaları hakkında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Oyuncu Mert Fırat'a "Seni ankete koyalım mı?" diye sorduklarını aktaran Özel, "Çok tatlıdır Mert, Hataylı. Mert dedi ki 'Abi 30 günde 28 gün turnem var, ne anketi?' Resmi bir teklif götürmedik ama parti meclis üyemiz veya MYK'dan olur alıp da bize söyleseydi ankete koyacaktık" dedi.
Bayrampaşa Cezaevi'nde 21 yıl önce 'Hayata Dönüş Operasyonu'nda 12 kişinin ölümü ve 29 kişinin de yaralanmasına ilişkin dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan tanık olarak ifade verdi. Operasyon öncesi, cezaevlerinin kontrolünün örgüt liderlerine geçtiği ve örgüt mensuplarının cezaevlerinde tutulduğu iddialarını doğruladı.
Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Begüm, Pınar, Gizem, Aleyna ve Aysu arasında eleme heyecanı yaşandı. Düelloların sonunda yarışmaya veda eden Begüm, gözyaşlarına hakim olamadı.
Adana Ülkü Ocakları'nın İYİ Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayyüce Türkeş'i hain ilan etmesinin ardından Ülkü Ocakları ve MHP'li isimlere küfürle tepki gösteren Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş "Yine bizimle ilgili tehdit yayınladılar. Kimse bir halt yapamaz. Geleceği varsa göreceği de var. Kader kime ölüm yazmışsa ölür gider. Herkes için geçerli. Biz kadere inanıyoruz" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?