Intel, Arc Grafik Kartları İçin Performans Artışı Sağlayan Bir Güncelleme Yayınladı - Son Dakika
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Teknoloji

Intel, Arc Grafik Kartları İçin Performans Artışı Sağlayan Bir Güncelleme Yayınladı

Intel, Arc Grafik Kartları İçin Performans Artışı Sağlayan Bir Güncelleme Yayınladı

Intel, Arc grafik kartları için performans artışı sağlayan bir güncelleme yayınladı. Güncellemeyle birlikte Intel Arc grafik kartı performansı ortalama yüzde 155 artacak. Intel Arc grafik kartı güncellemesi, Call of Duty: Infinite Warfare, Assassin's Creed Syndicate ve Just Cause 4 gibi oyunlarda önemli kare hızı artışı sağladı.

01.03.2024 10:13  Güncelleme: 10:14
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İşlemci piyasasında önemli bir pazara sahip olan Intel, Arc grafik kartları için performans artışı sağlayan bir güncelleme yayınladı. Buna göre yerleşik Intel, Arc grafik kartlarına sahip Meteor Lake Intel Core Ultra işlemciler için önemli bir güncelleme yayınladı. Güncellemeyle birlikte Intel Arc grafik kartı performansı ortalama yüzde 155 artacak. Peki ama bu Intel Arc grafik kartı güncellemesi hangi oyunlar için performans artışı vaat ediyor.

Intel Arc grafik kartı güncellemesi ile performansı artan oyunlar

AMD ve Nvidia'nın üst ve orta üst seviye grafik kartlarına yönelmesi, giriş ve orta segment grafik kartı piyasasının zayıflamasına neden oldu. Bu boşluğu fark eden Intel, Arc grafik kartları ile bu boşluğu doldurmanın peşinde.

Intel, Arc Grafik Kartları İçin Performans Artışı Sağlayan Bir Güncelleme Yayınladı

Buna karşın Intel Arc grafik kartları ilk çıktıkları günden beri oyun performansı açısından eleştirilerin odağı oldu. İşte Intel Core Ultra 7 155H, Ultra 5 125H ve Ultra 9 185H gibi işlemcilerde yer alan Arc grafik kartları için DirectX 11 güncellemesi yayınladı. Güncellemeyle oyunların DirectX 11 FPS kare performansı yüzde 7 ile yüzde 155 oranında artış gösterdi.

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En etkileyici performans ise Call of Duty: Infinite Warfare ve Assassin's Creed Syndicate'teki yüzde 65 seviyesinde kare hızı artışı oldu. DirectX 11 desteğine sahip oyunlar arasında en büyük artış ise Just Cause 4'te yaşanan yüzde 155 oranında kare hızı artışı oldu.

Intel Arc grafik kartı DirectX 11 güncellemesi ile kare hızı performansı artan oyunlar:

OyunFPS Artışı (%)Assassin's Creed Syndicate (DX11)65Call of Duty: Infinite Warfare (DX11)17Divinity Original Sin 2 (DX11)25Far Cry 5 (DX11)8Halo: The Master Chief Collection (DX11)19It Takes Two (DX11)24Just Cause 3 (DX11)18Just Cause 4 (DX11)155Palworld (DX11)14Rise of the Tomb Raider (DX11)9Rust (DX11)9SCUM (DX11)6Sid Meier's Civilization VI (DX11)27Snowrunner (DX11)49Warframe (DX11)7XCOM 2 (DX11)8

Intel Arc grafik kartları DirectX 11 güncellemesi ile önemli performans artışı sağlasa da bildiğiniz gibi son dönem oyunları genelde DirectX 12 desteğine sahip. Yine de Intel Arc grafik kartlarının çıktığı günden bu yana çok yol kat ettiğini unutmamak gerekiyor.

Daha önce yerleşik ekran kartı ile oyun oynamanın hayal olduğunu düşündüğümüz zaman, Intel aslında çok önemli bir ihtiyacı gideriyor. Ancak Intel Arc grafik kartları halen yapay zeka ve oyun konusunda zayıf durumda. Teknoloji devi belki de yeni Arc grafik kartları ile bu zayıf yönünü de kapatmayı başarabilir.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Intel, Arc Grafik Kartları İçin Performans Artışı Sağlayan Bir Güncelleme Yayınladı - Son Dakika

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