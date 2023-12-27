Intel\'in 14. nesil K serisi olmayan Raptor Lake Refresh CPU\'larının performansı sızdı

Intel'in 14. nesil K serisi olmayan Raptor Lake Refresh masaüstü CPU ailesinin 65W TDP'ye sahip modellerinin performans test sonuçları ortaya çıktı. CES 2024'te tanıtılacak bu seri ve 65W K serisi olmayan, 35W "T" ve K serisi olmayan IGPU "F" modelleri başta olmak üzere çeşitli çipleri içerecek. İşte detaylar…

Tüm 14. Nesil K serisi olmayan işlemcilerin performansı sızdı

Intel'in yeni serisi, 13. Nesil ile benzer özelliklere sahip olacak. Ancak Core i7-14700 gibi güncellenmiş SKU'larla gelerek daha yüksek verimlilik çekirdek sayısına ulaşacak. Bunun yanı sıra Core i9-14900, Core i7-14700, Core i5-14600, Core i5-14500, Core i5-14400 ve Core i5-14100 gibi 14. nesil K serisi olmayan 65W CPU'ları kapsıyor. "F" serisi ise iGPU hariç hemen hemen aynı performansı veriyor.

"T" serisi, daha düşük bir TDP'ye ve daha düşük bir MTP aralığına sahip olacak. Bu da daha düşük CPU performansı anlamına gelecek. Ancak bu çipler düşük güç tüketimine sahip ofis, iş ve Mini bilgisayarlar için ideal olacak. Şimdi sızan bilgilere göre, bu CPU'lar için Geekbench performans puanlarına ve özelliklerini göz atalım.

Intel 14. nesil Geekbench 6 işlemci performansı