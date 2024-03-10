iOS 17.4 Güncellemesi Pil Sorunuyla Gündemde

Apple, iOS 17.4 ile AB ülkeleri için geçerli olsa da üçüncü taraf uygulama mağazalarına kapısını açtı. Ancak, çalıntı cihaz korumasını genişletme gibi önemli özellikler sunan iOS 17.4 güncellemesi, pil sorunu ile gündemde. Buna göre X platformunda paylaşım yapan bazı iPhone kullanıcıları iOS 17.4 pil sorunu hakkında paylaşımlar yaptı.
iOS 17.4 pil sorunu iPhone kullanıcıları arasında ne kadar yaygın?
Apple, belki de her işletim sistemi güncellemesinde benzer sorunlarla karşımıza çıkıyor. Özellikle iPhone 11 ve 11 Pro gibi eski iPhone kullanıcıları, yeni güncellemelerden her zaman memnun olmuyor. Bildiğiniz gibi Apple, yeni iOS 17.4 güncellemesi bundan beş gün önce yayınladı.
X platformunda ise şimdiden iOS 17.4 pil sorunu ile ilgili paylaşımlar yapılmaya başladı. Buna göre iPhone 11 Pro sahibi bir kullanıcı iOS 17.4 güncellemesi sonrası telefonunu şarja koyuyor. Kullanıcının anlattığına göre yüzde 40 seviyesinde şarja takılan telefon ancak dört saat sonra yüzde 94 dolmayı başardı.
Kullanıcılar iOS 17.4 pil sorunu hakkında yaptıkları paylaşımlarda, yeni işletim sisteminin pili çok fazla harcadığından yakınıyor. Ancak bu sorunun ne kadar yaygın olduğu henüz bilinmiyor. Apple'ın ise yaygın bir iOS 17.4 pil sorunu için acil güncelleme ile sorunu çözme ihtimali yüksek.
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Ancak sorun nadir görülüyorsa bir sonraki iOS güncellemesine kadar bekleme ihtimaliniz yüksek. Tabii ki iPhone 11 kullanıcıları son iOS güncellemesini almış oldu. Bu anlamda Apple'ın, ufak çaplı bir düzeltme güncellemesi de yapma ihtimali de var.
iOS 17.4 güncellemesi ve özellikleri
Apple, yeni iOS 17.4 güncellemesi ile önemli değişiklikler yaptı. Ancak bu değişikliklerin heyecan verici olanları genel olarak AB bölgesini kapsıyor. İşte iOS 17.4 güncellemesi ve özellikleri:
Avrupa Birliği'nde (AB) kullanıcılar, artık iPhone'larında varsayılan uygulama mağazası olarak alternatif bir uygulama mağazası seçme imkanına da sahip.
Artık kullanıcılar, Apple Podcasts'teki tüm podcast'ler için tam metin transkriptleri kullanma imkanına sahip. Transkriptler, dinleme deneyimini geliştirmenin yanı sıra, işitme engelli kullanıcılar için de erişilebilirliği artırıyor.
Kullanıcılar, SharePlay özelliğini artık HomePod ile de kullanacak. Bu sayede, Apple Music, Apple Podcasts ve diğer sesli içerikleri birden fazla kişiyle HomePod üzerinden dinleyebilirsiniz.
iOS 17.4, limon, kahverengi mantar, anka kuşu, kırık zincir, dikey olarak sallanan kafa (evet anlamında) ve yatay olarak sallanan kafa (hayır anlamında) gibi yeni emoji karakterleri içeriyor. Ayrıca 18 kişi ve beden emojisi artık her iki yöne de bakma seçeneğine sahip.
iOS 17.4, 2024'de ABD'de piyasaya çıkacak olan yeni CarPlay için hazırlıklara da sahip.
iMessage'da, bir güvenlik açığını gideren bir güncelleme yer alıyor.
Kodlarda ise, Apple Music Classical, Fitness+ aboneliği için aile paylaşımı ve AR/VR başlığı için yeni bir işletim sistemi gibi gelecekteki özelliklere dair işaretler var.
Peki siz iOS 17.4 güncellemesini nasıl buldunuz? Haberde bahsettiğimiz iOS 17.4 pil sorununu yaşıyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.
Son Dakika › Teknoloji › iOS 17.4 Güncellemesi Pil Sorunuyla Gündemde - Son Dakika
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