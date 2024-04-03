Apple, geçen yılın eylül ayında iOS 17 sürümünü yayınladı. Son çıkan bu sürüm; NameDrop, Canlı Çıkartmalar, Arama/çağrı özelleştirme, Bekleme Modu, Canlı Sesli Mesaj ve Ekran Mesafesi gibi önemli yenilikleri beraberinde getirdi. Bu bağlamda gözler, iOS 18'e çevrildi.
Apple'ın eylül ayında tanıtımını yapması beklenen iOS 18 güncellemesi, özellikle yapay zeka konusunda önemli yenilikler getirecekken, arayüz tarafında da dikkat çeken değişiklikler sunacak. Öyle ki yeni sürümün, şirketin yakın zamanda piyasaya sürdüğü ilk karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro için geliştirilen visionOS işletim sistemini anımsatacağı söyleniyor. Son olarak iOS 18 Kamera uygulamasının yeni arayüzü ortaya çıktı. Söz konusu bu arayüz, visionOS'u akıllara getirdi. İşte yeni tasarım ile ilgili ayrıntılar…
Karşınızda iOS 18 ile sunulacak Kamera uygulaması
Apple ile ilgili güvenilir kaynaklardan Majin Bu, iOS 18 güncellemesi ile yenilenecek Kamera uygulamasının arayüzünü ortaya çıkardı. Arayüzdeki butonlara baktığımızda visionOS'a ait tasarım dizaynının benimsendiğini görüyoruz.
Bunun dışında butonların konumlarında herhangi bir değişiklik olmadığını görebilmek mümkün. Tabii iOS 18'in yayınlanması için önümüzde daha birkaç ay olduğu için o zamana kadar başka değişiklikler de yapılabilir. Bunu hep birlikte göreceğiz.
Apple, iOS 18'le iPhone kullanıcılarına ters köşe yapacak!
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iOS 18'den beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › iOS 18 ile Gelen Yenilikler: Kamera Uygulaması Tasarımı Ortaya Çıktı - Son Dakika
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