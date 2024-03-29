iOS ve Android Kullanıcıları Arasında RCS Mesajlaşma Savaşı Son Buluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

iOS ve Android Kullanıcıları Arasında RCS Mesajlaşma Savaşı Son Buluyor

iOS ve Android Kullanıcıları Arasında RCS Mesajlaşma Savaşı Son Buluyor

Apple ve Google arasında uzun süredir devam eden RCS mesajlaşma kavgasında büyük bir gelişme yaşandı. Google, Google Mesajlar için güncellenmiş bir indirme sayfası yayınladı ve RCS'in iOS'a geleceğine dair heyecanı arttırdı. RCS'nin iPhone'da kullanılabilir hale gelmesi, Apple kullanıcılarının Android kullanıcılarıyla iletişim kurmasını kolaylaştıracak ve modern bir iletişim protokolü olarak öne çıkacak.

29.03.2024 19:08  Güncelleme: 19:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

iOS ve Android kullanıcıları arasında mavi ve yeşil baloncuklar arasında yaşanan mesajlaşma savaşı sona ermek üzere. Apple ve Google arasında uzun süredir devam eden RCS mesajlaşma kavgasında büyük bir gelişme yaşandı. İşte detaylar!

Google 'ın son hamlesi, Apple 'ın RCS ile ilgili büyük duyurusuna önceden engel mi oluyor?

Google, Google Mesajlar için güncellenmiş bir indirme sayfası yayınladı. Bu sayfa özelleştirme, gizlilik ve güvenlik gibi önemli özellikleri anlatırken RCS gibi özelliklerin de önemine vurgu yapıyor.

iOS ve Android Kullanıcıları Arasında RCS Mesajlaşma Savaşı Son Buluyor

9to5Google tarafından fark edilen detay, RCS'in Apple'a geleceğine dair heyecanı arttırdı. RCS özelliklerinin listesini genişletip aşağı doğru kaydırdığınızda, "Yakında iOS'ta: Herkes için daha iyi mesajlaşma" başlığı dikkat çekiyor.

Apple'ın RCS'yi benimseyeceği Kasım ayından bu yana biliniyordu, ancak Google'ın duyurusu, Apple'ın resmi açıklamasını öne çekecek gibi görünüyor.

RCS'nin iPhone'da kullanılabilir hale gelmesi, büyük bir dönüm noktası olacak. Apple şu anda sadece SMS ve MMS protokollerini destekliyor, bu da iPhone kullanıcılarının Android kullanıcılarıyla iletişim kurmasını zorlaştırıyor. SMS/MMS, düşük kaliteli medya paylaşımı ve güvenlik açıkları gibi sorunlarla dolu, ancak RCS bu sorunları ortadan kaldıracak modern bir iletişim protokolü olarak ön plana çıkıyor.

Samsung, süper bilgisayarlara çağ atlatmaya hazırlanıyor!

RCS, E2EE gibi özelliklerle birlikte gelirken, grup sohbetlerini ve yüksek kaliteli medya paylaşımını kolaylaştırıyor. Ayrıca iMessage gibi iPhone'a özgü değil, bu da farklı cihazlar arasında sorunsuz bir iletişim sağlayacak.

Apple'ın RCS'i iOS 18'in bir parçası olarak getireceği düşünülüyor. Apple genellikle büyük iOS güncellemelerini Eylül ayında yayınlıyor, bu yüzden RCS'nin iOS 18'in bir özelliği olarak gelmesi gerçekten pek muhtemel.

Ancak, beta sürümünün ne zaman başlayacağı veya RCS'nin tam olarak hangi iOS güncellemesiyle geleceği belirsizliğini koruyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

Google, Apple, Mobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji iOS ve Android Kullanıcıları Arasında RCS Mesajlaşma Savaşı Son Buluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Amerika, Çin'e karşı çip ambargosunu artırıyor
    19:10 Amerika, Çin'e karşı çip ambargosunu artırıyor

    Amerika, Çin devletine karşı uyguladığı çip ambargosunu daha da artıracak gibi görünüyor. Ticaret bakanı Gina Raimondo, Çin'in özel çip teknolojilerine erişimini kısıtlayacaklarını ve bazı Çinli firmaların büyük bir ambargoya tabi tutulacağını belirtti. Çiplerin yapay zeka teknolojileri alanında kullanıldığı ve Amerikan halkını korumak için önlemler alındığı ifade ediliyor. Çinli şirketler için çip alanında yeni ihracat sınırlamaları getirileceği ve ChangXin Memory Technologies firmasına kesin bir ambargo uygulanacağı konuşuluyor.

  • Windows 11 24H2 Sürümüyle WordPad Uygulaması Kaldırılacak
    19:10 Windows 11 24H2 Sürümüyle WordPad Uygulaması Kaldırılacak

    Microsoft, Windows 11 için sunulacak 24H2 sürümüyle birlikte işletim sisteminde büyük revizyonlara gidecek. Yapay zekalı Copilot'un daha geniş dağıtımına ek olarak, eski uygulamaların da sistemden kaldırılması planlanıyor. Bunların başında ikonik WordPad uygulaması yer alıyor. WordPad, 1995'ten bu yana Windows'a dahil edilmiş ve belge yazmak için temel metin biçimlendirme uygulaması olarak sunuluyordu. Ancak hem Office ile Word'ün büyümesi hem de web tabanlı uygulamaların gelişmesi, WordPad'in gereksiz hale gelmesine yol açtı. WordPad'de yer alan özelliklerin birçoğu, artık diğer Microsoft ürünleriyle ücretsiz olarak erişilebiliyor. Örneğin Word Online, herhangi bir kurulum gerektirmeden çok daha genişletilmiş özellikler sağlıyor. Ayrıca dosyaları cihazlar arasında otomatik olarak senkronize etmek mümkün. Çok daha sade olmasıyla bilinen Not Defteri bile artık sekmeler, otomatik kaydetme ve yapay zeka asistanı Copilot gibi özellikleri destekliyor. Bu da artık WordPad'e ihtiyaç olmadığı anlamına geliyor. Windows 11 24H2 sürüm güncellemesinin Eylül ayında kullanıma sunulması planlanıyor. Bu güncellemeyle birlikte WordPad, işletim sisteminin yeni kurulumlarının ve yükseltme işlemlerinden kaldırılacak. Ancak 23H2 veya daha eski sürümler için WordPad'in bir seçenek olarak sunulacağını belirtelim. Eski Windows kullanıcıları WordPad'in kaldırılmasıyla hayal kırıklığına uğramış olsa da, çoğu kişi Microsoft'un desteği kesmekte haklı olduğunu düşünüyor. Kaynaklar, daha gelişmiş ücretsiz alternatiflerle birlikte WordPad'in modasının geçtiğini söylüyor.

  • Xiaomi SU7 Modeliyle Otomobil Pazarında Rekabet Yaratıyor
    19:10 Xiaomi SU7 Modeliyle Otomobil Pazarında Rekabet Yaratıyor

    Xiaomi, SU7 modelini tanıtarak elektrikli otomobil pazarında rekabet yaratıyor. Aracın tanıtımından sonra ön siparişlerde beklenmedik rakamlara ulaşıldığı ortaya çıktı. Xiaomi, sadece 4 dakikada 10 bin araç sattı. İlk 7 dakikada 20 bin, ilk yarım saatte ise 50 bin araç ön sipariş kapsamında satıldı. Ancak bazı kullanıcılar haberleri olmadan depozito ödediklerini iddia ediyor. Aracın fiyatları ise 215 bin 900 yuan ile 299 bin 900 yuan arasında değişiyor.

  • Omix X7 İnceleme: Fiyatına Değer mi?
    19:10 Omix X7 İnceleme: Fiyatına Değer mi?

    Omix X7, uygun fiyatı ve özellikleriyle dikkat çeken bir akıllı telefon modeli. Tasarımı, büyük ekranı, yüksek performansı ve iyi kamera sistemiyle kullanıcıları tatmin ediyor. Ayrıca, uzun pil ömrü ve hızlı şarj desteği de sunuyor. Android 13 işletim sistemiyle gelen Omix X7, fiyatına değer bir seçenek olarak öne çıkıyor.

  • Huawei 2023 Geliri Ne Kadar Oldu?
    19:09 Huawei 2023 Geliri Ne Kadar Oldu?

    Huawei'nin 2023 yılı finansal sonuçları açıklandı. Şirket, tüm ambargolara rağmen büyüme trendini sürdürerek gelirini %65 artırdı. Huawei'nin yerlisi olduğu Çin'de Apple ürünlerine karşı büyük bir satış üstünlüğü yakalaması, başarının en büyük faktörü olarak gösteriliyor. Ayrıca Huawei'nin bulut bilişim sektöründe yaptığı yatırımların da olumlu sonuç verdiği belirtiliyor. Şirketin kendi üretimi olan işlemcileri ve Çin hükümetinden aldığı destek de büyük bir avantaj sağlıyor. Huawei'nin Samsung'u geçip geçemeyeceği ise merak konusu.

  • X.ai, Grok-1.5 güncellemesi ile yeni bir üretken AI modelini tanıttı
    17:13 X.ai, Grok-1.5 güncellemesi ile yeni bir üretken AI modelini tanıttı

    Elon Musk'ın yapay zeka girişimi X.ai, sosyal ağ X'in Grok chatbot'unu desteklemek üzere Grok-1.5 güncellemesi ile yeni bir üretken AI modelini tanıttı. Model, kodlama ve matematikle ilgili görevlerde gelişmiş akıl yürütme yetenekleriyle dikkat çekiyor.

  • Google Chrome, sekme düzenleme özelliği ile kullanıcı deneyimini iyileştiriyor
    17:11 Google Chrome, sekme düzenleme özelliği ile kullanıcı deneyimini iyileştiriyor

    Google, Android kullanıcıları için tasarlanan yeni "Tab Declutter" özelliği ile tarayıcıdaki sekme karmaşasını azaltmayı hedefliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, sadece aktif olarak kullandıkları sekmelere odaklanabilecek ve arşivlenen sekmelere ihtiyaç duyduklarında kolayca erişebilecekler. Google Chrome'un Mayıs ayında çıkması beklenen 125. sürümünde bu özelliğin yer alması planlanıyor.


19:23 Özgür Özel’den “Bana abla mabla demeyin“ diyen Akşener’e yanıt: Canı sağ olsun, ablam benim Özgür Özel'den "Bana abla mabla demeyin" diyen Akşener'e yanıt: Canı sağ olsun, ablam benim
18:41 İBB Başkan adayı Murat Kurum: Sultanbeyli’de fetret dönemini bitirecek miyiz İBB Başkan adayı Murat Kurum: Sultanbeyli'de fetret dönemini bitirecek miyiz?
18:02 İstanbul’da yarışı kim önde götürüyor Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında 1 puan fark var İstanbul'da yarışı kim önde götürüyor? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında 1 puan fark var
17:25 Ali Koç’tan çarpıcı açıklamalar: TFF ceza verirse Türk futbolu sıkıntıya girer Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar: TFF ceza verirse Türk futbolu sıkıntıya girer
16:27 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan ’’17 bakan niye sahada’’ eleştirilerine yanıt Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ''17 bakan niye sahada?'' eleştirilerine yanıt
17:25 Balık avlamak için attığı ağ boynuna dolanınca arkadaşı tarafından güçlükle kurtarıldı Balık avlamak için attığı ağ boynuna dolanınca arkadaşı tarafından güçlükle kurtarıldı
16:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası Murat Kurum’u sahneye çağırdı, görevli uyardı: Efendim onlar Sancaktepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası Murat Kurum'u sahneye çağırdı, görevli uyardı: Efendim onlar Sancaktepe'de
16:24 Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek
15:59 Antalya’daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi Antalya'daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı! Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi
15:36 Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi
15:35 Tiryakilere kötü haber Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi Tiryakilere kötü haber! Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi
15:14 Vatandaşa yumruk atan BBP’li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık Vatandaşa yumruk atan BBP'li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık
15:13 Polisliği bırakıp dünya turunda gaspa uğrayan gezgin, tapınakta 13 saat işkence gördüğü korku dolu anları anlattı Polisliği bırakıp dünya turunda gaspa uğrayan gezgin, tapınakta 13 saat işkence gördüğü korku dolu anları anlattı
15:07 3 yıl önce evlenmişlerdi Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı 3 yıl önce evlenmişlerdi! Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı
12:44 Eşini öldüren katile hakimden ders gibi yanıt: Böyle sevmeyin Eşini öldüren katile hakimden ders gibi yanıt: Böyle sevmeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 19:53:02. #1.13#
SON DAKİKA: iOS ve Android Kullanıcıları Arasında RCS Mesajlaşma Savaşı Son Buluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement