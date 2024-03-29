iOS ve Android Kullanıcıları Arasında RCS Mesajlaşma Savaşı Son Buluyor

iOS ve Android kullanıcıları arasında mavi ve yeşil baloncuklar arasında yaşanan mesajlaşma savaşı sona ermek üzere. Apple ve Google arasında uzun süredir devam eden RCS mesajlaşma kavgasında büyük bir gelişme yaşandı. İşte detaylar!
Google 'ın son hamlesi, Apple 'ın RCS ile ilgili büyük duyurusuna önceden engel mi oluyor?
Google, Google Mesajlar için güncellenmiş bir indirme sayfası yayınladı. Bu sayfa özelleştirme, gizlilik ve güvenlik gibi önemli özellikleri anlatırken RCS gibi özelliklerin de önemine vurgu yapıyor.
9to5Google tarafından fark edilen detay, RCS'in Apple'a geleceğine dair heyecanı arttırdı. RCS özelliklerinin listesini genişletip aşağı doğru kaydırdığınızda, "Yakında iOS'ta: Herkes için daha iyi mesajlaşma" başlığı dikkat çekiyor.
Apple'ın RCS'yi benimseyeceği Kasım ayından bu yana biliniyordu, ancak Google'ın duyurusu, Apple'ın resmi açıklamasını öne çekecek gibi görünüyor.
RCS'nin iPhone'da kullanılabilir hale gelmesi, büyük bir dönüm noktası olacak. Apple şu anda sadece SMS ve MMS protokollerini destekliyor, bu da iPhone kullanıcılarının Android kullanıcılarıyla iletişim kurmasını zorlaştırıyor. SMS/MMS, düşük kaliteli medya paylaşımı ve güvenlik açıkları gibi sorunlarla dolu, ancak RCS bu sorunları ortadan kaldıracak modern bir iletişim protokolü olarak ön plana çıkıyor.
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RCS, E2EE gibi özelliklerle birlikte gelirken, grup sohbetlerini ve yüksek kaliteli medya paylaşımını kolaylaştırıyor. Ayrıca iMessage gibi iPhone'a özgü değil, bu da farklı cihazlar arasında sorunsuz bir iletişim sağlayacak.
Apple'ın RCS'i iOS 18'in bir parçası olarak getireceği düşünülüyor. Apple genellikle büyük iOS güncellemelerini Eylül ayında yayınlıyor, bu yüzden RCS'nin iOS 18'in bir özelliği olarak gelmesi gerçekten pek muhtemel.
Ancak, beta sürümünün ne zaman başlayacağı veya RCS'nin tam olarak hangi iOS güncellemesiyle geleceği belirsizliğini koruyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › iOS ve Android Kullanıcıları Arasında RCS Mesajlaşma Savaşı Son Buluyor - Son Dakika
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Sizin düşünceleriniz neler ?