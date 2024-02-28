iPhone 15 Serisinin Üretim Maliyeti Ortaya Çıktı

Her geçen yıl servetine servet katmayan devam eden Apple, son olarak iPhone 15 serisi ile karşımıza çıktı. Özellikle fiyatıyla gündem olmaya devam eden iPhone 15'lerin geçtiğimiz günlerde ortaya atılan sızıntılarla birlikte üretim maliyeti yeniden konuşulmaya başladı. İşte tüm detaylar…
iPhone 15 serisinin üretim maliyeti ne kadar?
Akıllı telefon pazarında birbiriyle rekabet eden birçok marka mevcut. Android platformunu kullanan şirketler çok daha fazla satış yapsa da Apple, iPhone satışlarından elde ettiği yüksek kar oranıyla her zaman öne çıkmayı başarıyor. Böylece devasa bir kazanç sağlayan firmanın son oyuncağı iPhone 15, bu kez de maliyetiyle gündem oldu.
Apple, son serisindeki iPhone 15 ve 15 Plus modellerinin fiyatını sırasıyla 799 dolar ve 899 dolar olarak belirlemişti. Daha yüksek özellikler ve daha iyi performans sunan üst modeller iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max ise sırasıyla 999 dolar ve 1.199 dolar fiyatla satışa sunulmuştu.
iOS 18 alacak iPhone modelleri ortaya çıktı!
Telefonların Türkiye fiyatları ise tahmin edebileceğiniz üzere çoğu kişi tarafından oldukça yüksek bulunuyor. Güncel resmi fiyatlara göre, iPhone 15 modeli 53 bin 999 TL, iPhone 15 Plus 61 bin 999 TL, iPhone 15 Pro ve Pro Max ise 69 bin 999 TL ve 82 bin 999 TL fiyatlarından satılıyor. Tabii fiyatlar pahalı bulununca, cihazların maliyetleri de merak konusu oluyor.
Kısa süre önce ortaya çıkan bilgiler, iPhone 15 serisinin maliyetini gözler önüne serdi. Bu bilgilere göre, standart model iPhone 15'in maliyeti 423 dolar. Eğer bu doğruysa, telefonun maliyetinin selefine göre yüzde 16 daha pahalı olduğunu söyleyebiliriz.
Vergi ve diğer giderleri düşmeden, Apple'ın tek bir iPhone 15'i maliyetinden tam 376 dolar daha fazlasına sattığını görüyoruz. Ürünün tüm dünyada milyonlarca adet satış yaptığını düşünürsek, elde ettikleri karın dudak uçuklatıcı olduğunu öne sürebiliriz.
Aktarılanlara göre iPhone 15 Pro Max'in ekranı, iPhone 14 Pro Max'teki ekrana göre yüzde 10 daha pahalı. Titanyum çerçeve maliyetleri yüzde 43 oranında artırırken, A17 Pro işlemcinin maliyeti ise A16 Bionic'e göre yüzde 27 daha fazla. Telefoto kamera ve tetraprizma sisteminin de selefine göre 3,8 kat daha maliyetli olduğu konuşuluyor.
Apple geçtiğimiz yıllarda iPhone'lardan ne kadar kar elde etti?
ne kadarı kar? Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple'ın satış stratejisi doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli. Son Dakika › Teknoloji › iPhone 15 Serisinin Üretim Maliyeti Ortaya Çıktı - Son Dakika Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ardından Türkiye'de ikinci bir nükleer santral yapacaklarını duyurdu. Lihaçev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinop'ta inşa edileceğini söylediği yeni nükleer santrale ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni santral inşasının bize emanet edilmesi için siyasi karar alındığını açıkça dile getirdi." dedi. TBMM'de AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'le polemiğe giren CHP Milletvekili Mahmut Tanal, "Sen FETÖ'nün daniskasısın! FETÖ'cü arıyorsan bak, bakan burada. Bekir Bey, FETÖ için 'O muhteremdir' diyordu." sözleriyle Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ı hedef aldı. Tanal'a yanıt veren Bozdağ, "Ben onları çöplüğe, lağıma attım. Oradan elinizi soktukça eliniz de kirlenir ağzınız da kirlenir. Lütfen bunu yapmayın. Ben FETÖ ile mücadele eden adamım." ifadelerini kullandı. RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikleri Trabzonspor maçının hakemine tepki gösterdi. Hakemin adil olmadığını savunan Atan, "VAR hakemi Alper Ulusoy'un ilk yarıda Emirhan'a atılan dirseği nasıl görmediğini masaya koymak isterim! Bu ligde Anadolu takımları da var, ona göre maç yönetmeleri gerekiyor hakemlerin" dedi. Trabzonspor, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın 57. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi. Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı. Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi. Rakibine videolu bir paylaşımla yanıt veren sarı-kırmzızılılar, paylaşıma Dursun Özbek'in dün söylemiş olduğu "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez" notunu da düştü. Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
Akıllı TelefonÜretim maliyetiLansman fiyatıFiyat etiketinin
ne kadarı kar?iPhone 14 Pro Max$501$1099yüzde 54.4iPhone 13 Pro 128GB$570$999yüzde 42.9Apple iPhone 12 Pro 128GB$406$999yüzde 59.36Apple iPhone 12 64GB$373$829yüzde 55.01Apple iPhone XS Max 256GB$443$1,249yüzde 64.53Apple iPhone X 64GB$389.50$999yüzde 61.01Apple iPhone 8 Plus 64GB$295.44$799yüzde 63.02Apple iPhone 8 64GB$254.87$699yüzde 63.54Apple iPhone 7 32GB$224.80$649yüzde 65.4Apple iPhone 6S Plus 16GB$236$749yüzde 68.5Apple iPhone 6S 16GB$211.50$649yüzde 67.4Apple iPhone 6 16GB$200.10$649yüzde 70.9Apple iPhone 5S 16GB$199$649yüzde 69
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple'ın satış stratejisi doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › iPhone 15 Serisinin Üretim Maliyeti Ortaya Çıktı - Son Dakika
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ardından Türkiye'de ikinci bir nükleer santral yapacaklarını duyurdu. Lihaçev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinop'ta inşa edileceğini söylediği yeni nükleer santrale ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni santral inşasının bize emanet edilmesi için siyasi karar alındığını açıkça dile getirdi." dedi.
TBMM'de AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'le polemiğe giren CHP Milletvekili Mahmut Tanal, "Sen FETÖ'nün daniskasısın! FETÖ'cü arıyorsan bak, bakan burada. Bekir Bey, FETÖ için 'O muhteremdir' diyordu." sözleriyle Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ı hedef aldı. Tanal'a yanıt veren Bozdağ, "Ben onları çöplüğe, lağıma attım. Oradan elinizi soktukça eliniz de kirlenir ağzınız da kirlenir. Lütfen bunu yapmayın. Ben FETÖ ile mücadele eden adamım." ifadelerini kullandı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikleri Trabzonspor maçının hakemine tepki gösterdi. Hakemin adil olmadığını savunan Atan, "VAR hakemi Alper Ulusoy'un ilk yarıda Emirhan'a atılan dirseği nasıl görmediğini masaya koymak isterim! Bu ligde Anadolu takımları da var, ona göre maç yönetmeleri gerekiyor hakemlerin" dedi.
Trabzonspor, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın 57. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi. Rakibine videolu bir paylaşımla yanıt veren sarı-kırmzızılılar, paylaşıma Dursun Özbek'in dün söylemiş olduğu "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez" notunu da düştü.
Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
Sizin düşünceleriniz neler ?