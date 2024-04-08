iPhone 16 Serisi İçin Pil Kapasitesi Düşüyor

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Apple'ın önümüzdeki aylarda tanıtmaya hazırlandığı iPhone 16 serisi için geri sayım başladı. Bu noktada akıllı telefonlarla ilgili günden güne yeni detaylar ortaya çıkarken, kullanıcıların akıllarındaki soru işaretleri de tek tek ortadan kalkıyor. Son gelen raporlar yaklaşan seride bir telefonun pil kapasitesinde önemli bir düşüş yaşayacağını gözler önüne seriyor.

Apple, iPhone 16 Plus pil kapasitesini düşürüyor

Apple, 2022'de kullanıcıların beğenisine sunduğu iPhone 14 serisinde önemli bir değişikliğe gitti. Marka, satışlarından pek de memnun olmadığı mini modelini rafa kaldırarak yerine daha büyük ekrana ve bataryaya sahip Plus modelini getirdi. Hatta telefon 4325 mAh'lik bataryasıyla pil performansı konusunda serideki tüm modellerin önüne bile geçerek adından söz ettirdi.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone 15 Plus, 4383 mAh'lik bir pille kullanıcıların karşısına çıktı. Ancak bu sefer serinin en büyük pile sahip modeli unvanını 4422 mAh'lik iPhone 15 Pro Max'e kaptırdı. Tabii, bu durum akıllı telefonun pil kapasitesinde önemli bir artış olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

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Bu sene tanıtılacak iPhone 16 serisinde ise işler değişecek. Zira şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre iPhone 16 Plus'ın bataryası yüzde 8'lik bir düşüş yaşayarak 4006 mAh'ye kadar gerileyecek. Hatta seride pil konusunda düşüş yaşayacak tek model 16 Plus olacak.

İddia edilen batarya değerleri şu şekilde sıralandı;