Apple'ın önümüzdeki aylarda tanıtmaya hazırlandığı iPhone 16 serisi için geri sayım başladı. Bu noktada akıllı telefonlarla ilgili günden güne yeni detaylar ortaya çıkarken, kullanıcıların akıllarındaki soru işaretleri de tek tek ortadan kalkıyor. Son gelen raporlar yaklaşan seride bir telefonun pil kapasitesinde önemli bir düşüş yaşayacağını gözler önüne seriyor.
Apple, iPhone 16 Plus pil kapasitesini düşürüyor
Apple, 2022'de kullanıcıların beğenisine sunduğu iPhone 14 serisinde önemli bir değişikliğe gitti. Marka, satışlarından pek de memnun olmadığı mini modelini rafa kaldırarak yerine daha büyük ekrana ve bataryaya sahip Plus modelini getirdi. Hatta telefon 4325 mAh'lik bataryasıyla pil performansı konusunda serideki tüm modellerin önüne bile geçerek adından söz ettirdi.
Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone 15 Plus, 4383 mAh'lik bir pille kullanıcıların karşısına çıktı. Ancak bu sefer serinin en büyük pile sahip modeli unvanını 4422 mAh'lik iPhone 15 Pro Max'e kaptırdı. Tabii, bu durum akıllı telefonun pil kapasitesinde önemli bir artış olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
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Bu sene tanıtılacak iPhone 16 serisinde ise işler değişecek. Zira şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre iPhone 16 Plus'ın bataryası yüzde 8'lik bir düşüş yaşayarak 4006 mAh'ye kadar gerileyecek. Hatta seride pil konusunda düşüş yaşayacak tek model 16 Plus olacak.
İddia edilen batarya değerleri şu şekilde sıralandı;
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 16 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › iPhone 16 Serisi İçin Pil Kapasitesi Düşüyor - Son Dakika Rockstar Games, GTA 6'yı piyasaya sürmeye hazırlanırken Türk oyuncular tarafından Türkçe dil eklenmesi yönünde bir kampanya başlatıldı. Şirketin bu kampanyaya nasıl cevap vereceği merak konusu. Elektrikli otomobillerin yollardaki sayısı arttıkça, kişisel kullanım için geliştirilen şarj istasyonlarına olan ihtiyaç da artıyor. Koenigsegg markası için tasarlanan Envera, yüksek performanslı araçlar için taşınabilir bir batarya şarj istasyonu sunuyor. Envera, gücünü ve tasarımını Koenigsegg Agera'dan alıyor ve aerodinamik hatlarıyla dikkat çekiyor. 7.2 kW güç sağlayabilen bu taşınabilir şarj istasyonu, 100 – 400 volt AC voltaj uyumluluğu ve hem Tip 1 hem de Tip 2 AC şarj portlarına sahip. İsteğe bağlı olarak DC hızlı şarj adaptörü de eklenmiş. Aşırı akım, aşırı voltaj, kısa devre ve toprak hata koruması gibi güvenlik önlemlerine sahip olan Envera, sadece Koenigsegg süper otomobillerini değil, diğer markaların elektrikli araçlarını da şarj edebiliyor. Taşınabilir ve kullanışlı tasarımı, hızlı şarj kapasitesi, çeşitli uyumluluk, güvenlik özellikleri, dayanıklı ve sağlam yapısı, uzun şarj kablosu, kullanıcı dostu arayüz ve üstün tasarımıyla Koenigsegg Envera, elektrikli araç sahiplerine pratik, güvenli ve şık bir şarj çözümü sunuyor. Araştırmacılar, kuantum bilgisayarların klasik bilgisayarlar tarafından simüle edilmesini sağlayacak yeni bir algoritma geliştirdi. Bu algoritma, bilgi kaybı ve iki bilgisayarı birleştirmenin zorluğu gibi iki ana sorunu çözüyor ve klasik bilgisayarların mevcut kuantum bilgisayarlardan daha az kaynak kullanarak hesaplamalar yapmasını sağlıyor. Kuantum ve klasik bilgisayarları birleştirmenin potansiyel faydaları arasında artırılmış işlem kapasitesi, daha geniş uygulama alanları, hata toleransının artması, enerji verimliliği, kuantum algoritmalarının erişilebilirliği, güvenlik ve şifreleme, bilimsel araştırmaların ilerlemesi yer alıyor. Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte oyun dünyasında da ilerleme yaşanıyor. CD Projekt Red şirketi, yüksek bütçeli oyunlar geliştireceklerini açıkladı. Ubisoft CEO'sunun Skull and Bones'ı 'AAAA' olarak tanımlamasının ardından CD Projekt Red'in Mali İşler Direktörü, şirketin oyunlarının 'AAAAA' olacağını söyledi. Şirketin daha önce Cyberpunk 2077 için 125 milyon dolar harcadığı biliniyor. Samsung, iMac tarzı yeni bilgisayarı All-in-One Pro'yu tanıttı. Metal çerçeveli ve ultra ince tasarıma sahip olan bilgisayar, 27 inçlik 4K ekranı ve yüksek performansıyla dikkat çekiyor. Intel Core Ultra işlemci, en az 16GB bellek ve 256GB SSD depolama seçeneği sunan bilgisayar, 22 Nisan'da Güney Kore pazarında satışa sunulacak. Xiaomi'nin Redmi modellerine yeni eklemeler yapacağı bilgisi doğrulandı. Şirket, Redmi Pad Pro ve Redmi Turbo 3 serisinin tanıtımını onayladı. Pad Pro, 10 Nisan'da Turbo 3 ile birlikte duyurulacak. Tablet, 12.1 inçlik 2.5K LCD ekran, 10,000 mAh batarya ve HyperOS sistemi gibi özelliklere sahip olacak. Android telefon piyasasında yerini alacak Oppo A3 Pro modelinin resmi tanıtım tarihi ve özellikleri ortaya çıktı. Orta segment özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkat çeken telefon, su geçirmez gövde ve dayanıklı ekran gibi özelliklere sahip olacak. Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.1 yapısının dağıtımına devam ediyor. Galaxy S23 ailesi için yayınlanan yeni güncelleme, parmak izi okuyucu sorunlarına neden oldu. Samsung, kullanıcıların şikayetlerini kabul etti ve sorunları çözmek için çalışmalara başladı.
iPhone 163561 mAhiPhone 153367 mAh+5.8%iPhone 16 Plus4006 mAhiPhone 15 Plus4383 mAh-8.6%iPhone 16 Pro3355 mAhiPhone 15 Pro3290 mAh+%2iPhone 16 Pro Max4676 mAhiPhone 15 Pro Max4422 mAh+5.7%
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 16 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › iPhone 16 Serisi İçin Pil Kapasitesi Düşüyor - Son Dakika
Rockstar Games, GTA 6'yı piyasaya sürmeye hazırlanırken Türk oyuncular tarafından Türkçe dil eklenmesi yönünde bir kampanya başlatıldı. Şirketin bu kampanyaya nasıl cevap vereceği merak konusu.
Elektrikli otomobillerin yollardaki sayısı arttıkça, kişisel kullanım için geliştirilen şarj istasyonlarına olan ihtiyaç da artıyor. Koenigsegg markası için tasarlanan Envera, yüksek performanslı araçlar için taşınabilir bir batarya şarj istasyonu sunuyor. Envera, gücünü ve tasarımını Koenigsegg Agera'dan alıyor ve aerodinamik hatlarıyla dikkat çekiyor. 7.2 kW güç sağlayabilen bu taşınabilir şarj istasyonu, 100 – 400 volt AC voltaj uyumluluğu ve hem Tip 1 hem de Tip 2 AC şarj portlarına sahip. İsteğe bağlı olarak DC hızlı şarj adaptörü de eklenmiş. Aşırı akım, aşırı voltaj, kısa devre ve toprak hata koruması gibi güvenlik önlemlerine sahip olan Envera, sadece Koenigsegg süper otomobillerini değil, diğer markaların elektrikli araçlarını da şarj edebiliyor. Taşınabilir ve kullanışlı tasarımı, hızlı şarj kapasitesi, çeşitli uyumluluk, güvenlik özellikleri, dayanıklı ve sağlam yapısı, uzun şarj kablosu, kullanıcı dostu arayüz ve üstün tasarımıyla Koenigsegg Envera, elektrikli araç sahiplerine pratik, güvenli ve şık bir şarj çözümü sunuyor.
Araştırmacılar, kuantum bilgisayarların klasik bilgisayarlar tarafından simüle edilmesini sağlayacak yeni bir algoritma geliştirdi. Bu algoritma, bilgi kaybı ve iki bilgisayarı birleştirmenin zorluğu gibi iki ana sorunu çözüyor ve klasik bilgisayarların mevcut kuantum bilgisayarlardan daha az kaynak kullanarak hesaplamalar yapmasını sağlıyor. Kuantum ve klasik bilgisayarları birleştirmenin potansiyel faydaları arasında artırılmış işlem kapasitesi, daha geniş uygulama alanları, hata toleransının artması, enerji verimliliği, kuantum algoritmalarının erişilebilirliği, güvenlik ve şifreleme, bilimsel araştırmaların ilerlemesi yer alıyor.
Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte oyun dünyasında da ilerleme yaşanıyor. CD Projekt Red şirketi, yüksek bütçeli oyunlar geliştireceklerini açıkladı. Ubisoft CEO'sunun Skull and Bones'ı 'AAAA' olarak tanımlamasının ardından CD Projekt Red'in Mali İşler Direktörü, şirketin oyunlarının 'AAAAA' olacağını söyledi. Şirketin daha önce Cyberpunk 2077 için 125 milyon dolar harcadığı biliniyor.
Samsung, iMac tarzı yeni bilgisayarı All-in-One Pro'yu tanıttı. Metal çerçeveli ve ultra ince tasarıma sahip olan bilgisayar, 27 inçlik 4K ekranı ve yüksek performansıyla dikkat çekiyor. Intel Core Ultra işlemci, en az 16GB bellek ve 256GB SSD depolama seçeneği sunan bilgisayar, 22 Nisan'da Güney Kore pazarında satışa sunulacak.
Xiaomi'nin Redmi modellerine yeni eklemeler yapacağı bilgisi doğrulandı. Şirket, Redmi Pad Pro ve Redmi Turbo 3 serisinin tanıtımını onayladı. Pad Pro, 10 Nisan'da Turbo 3 ile birlikte duyurulacak. Tablet, 12.1 inçlik 2.5K LCD ekran, 10,000 mAh batarya ve HyperOS sistemi gibi özelliklere sahip olacak.
Android telefon piyasasında yerini alacak Oppo A3 Pro modelinin resmi tanıtım tarihi ve özellikleri ortaya çıktı. Orta segment özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkat çeken telefon, su geçirmez gövde ve dayanıklı ekran gibi özelliklere sahip olacak.
Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.1 yapısının dağıtımına devam ediyor. Galaxy S23 ailesi için yayınlanan yeni güncelleme, parmak izi okuyucu sorunlarına neden oldu. Samsung, kullanıcıların şikayetlerini kabul etti ve sorunları çözmek için çalışmalara başladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?