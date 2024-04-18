iQOO Neo 9s Pro: Performansıyla Rakiplerini Geride Bırakıyor

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iQOO'nun son zamanda üstünde durduğu yeni modeli iQOO Neo 9s Pro bugün sızıntılarla karşımıza çıktı. Ekran, kamera, işlemci ve batarya gibi kritik detaylarını gözler önüne süren Neo 9s Pro, yine performans tarafında kendine hayran bırakacak. İşte Neo 9s Pro'nun lansman öncesinde sızdırılan tüm özellikleri.

iQOO Neo 9s Pro, Snapdragon 8 Gen 3'ü 16 GB RAM ile besleyecek!

Henüz lansman arefesinde olan Neo 9s Pro için bilgiler Digital Chat Station'dan geldi. Cihazın birçok özelliğini gözler önüne süren yayıncı, Neo 9s Pro'nun Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 ile çalışacağını bildirdi. Bu işlemcinin yanında 16 GB RAM belleği de getirecek olan cihaz, sızıntılar doğruysa performans tarafında rakiplerini hızla eleyecek.

Aslına bakılırsa orta sınıfa hitap eden Neo 9s Pro özellikleri ile amiral gemisi modellerine taş çıkartıyor. 1,5K çözünürlüklü düz 8T LTPO OLED ekran ile gelecek olan cihaz, bu ekranda 144Hz yenileme hızı sunacak. Yine sızıntılara göre 6,78 inç boyutlarında olacak olan bu panel, alt kısmında iQOO Neo 9 modellerinde olduğu gibi 5160 mAh'lik bir pil ile gelecek. 120W hızlı şarj desteği de Neo 9s Pro bünyesinde yer alacak.

144Hz ekran, 120W hızlı şarj ve Snapdragon 8 Gen 2: iQOO Neo 9 Pro tanıtıldı!

Son olarak 50 Megapiksel OIS destekli ana kamera ile taçlandırılacak olan iQOO Neo 9s Pro hakkında şu anda elimizde başka bilgi bulunmuyor. Ancak genel olarak cihazın özelliklerine baktığımızda üst segment modellere kafa tutuyor diyebiliriz. Siz Neo 9s Pro'yu nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

iQOO Neo 9s Pro muhtemel özellikleri!