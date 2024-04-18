iQOO'nun son zamanda üstünde durduğu yeni modeli iQOO Neo 9s Pro bugün sızıntılarla karşımıza çıktı. Ekran, kamera, işlemci ve batarya gibi kritik detaylarını gözler önüne süren Neo 9s Pro, yine performans tarafında kendine hayran bırakacak. İşte Neo 9s Pro'nun lansman öncesinde sızdırılan tüm özellikleri.
iQOO Neo 9s Pro, Snapdragon 8 Gen 3'ü 16 GB RAM ile besleyecek!
Henüz lansman arefesinde olan Neo 9s Pro için bilgiler Digital Chat Station'dan geldi. Cihazın birçok özelliğini gözler önüne süren yayıncı, Neo 9s Pro'nun Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 ile çalışacağını bildirdi. Bu işlemcinin yanında 16 GB RAM belleği de getirecek olan cihaz, sızıntılar doğruysa performans tarafında rakiplerini hızla eleyecek.
Aslına bakılırsa orta sınıfa hitap eden Neo 9s Pro özellikleri ile amiral gemisi modellerine taş çıkartıyor. 1,5K çözünürlüklü düz 8T LTPO OLED ekran ile gelecek olan cihaz, bu ekranda 144Hz yenileme hızı sunacak. Yine sızıntılara göre 6,78 inç boyutlarında olacak olan bu panel, alt kısmında iQOO Neo 9 modellerinde olduğu gibi 5160 mAh'lik bir pil ile gelecek. 120W hızlı şarj desteği de Neo 9s Pro bünyesinde yer alacak.
144Hz ekran, 120W hızlı şarj ve Snapdragon 8 Gen 2: iQOO Neo 9 Pro tanıtıldı!
Son olarak 50 Megapiksel OIS destekli ana kamera ile taçlandırılacak olan iQOO Neo 9s Pro hakkında şu anda elimizde başka bilgi bulunmuyor. Ancak genel olarak cihazın özelliklerine baktığımızda üst segment modellere kafa tutuyor diyebiliriz. Siz Neo 9s Pro'yu nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
iQOO Neo 9s Pro muhtemel özellikleri!
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ÖzelliklerNeo 9s ProİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 3RAM Belleği16 GBEkran6,78 inç 1,5K çözünürlüklü LTPO OLED, 144Hz yenileme hızıPil5160 mAhHızlı Şarj Desteği120WAna Kamera50 Megapiksel OIS destekli
Son Dakika › Teknoloji › iQOO Neo 9s Pro: Performansıyla Rakiplerini Geride Bırakıyor - Son Dakika
Geçen sene Android 14'ü yayınlayan Google, bu yıl ise Android 15 işletim sistemini kullanıma sunacak. Xiaomi 12 serisi (Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 12X) Android 15 güncellemesi alacak mı? İşte tüm bildiklerimiz...
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Depremde can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, Togg T8X modelinin tanıtım tarihini açıkladı. Karakaş, Mart 2025 - Nisan 2025 tarihleri arasında Togg T10F modelini satışa sunacaklarını ve bir süre sonra da Togg T8X'in tanıtımını yapacaklarını belirtti.
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Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden Xiaomi, yakında yeni Civi 4 modeliyle sahne alacak. Google veri tabanında görüntülenen telefonun özellikleri ortaya çıktı. Xiaomi Civi 4, kavisli bir ekran, Snapdragon 8s Gen 3 işlemci, 12 GB RAM ve Android 14 işletim sistemi gibi özelliklere sahip olacak.
Gaming.Gen.TR ve Beta Oyun Teknoloji A.Ş. iş birliğiyle HYTE markası Türkiye pazarına adım attı. HYTE, oyun ve performansı yeni zirvelere taşımanın yanı sıra, ekranda heyecan verici yeni deneyimler sunmayı hedefliyor. Ayrıca, PC kurma sürecini eğlenceli ve etkileşimli bir hale getirerek, oyun ve teknoloji ile etkileşimi tamamen yeniden şekillendiriyor. HYTE, sanatsal tasarımlar ile hem yeni başlayanlara hem de deneyimli kullanıcılara hitap ediyor. Gaming.Gen.TR'de HYTE ürünleri, başlangıç olarak LCD panelli oyuncu kasaları ve aksesuarları ile sunuluyor.
NVIDIA, yapay zeka destekli DLSS teknolojisinin üç yeni oyun tarafından benimsendiğini duyurdu. Bu güncelleme, Steam'de en çok istek alan bir oyun dahil olmak üzere sevilen yapımlara DLSS desteği sağlayacak. DLSS, GeForce RTX ekran kartlarıyla oyunların grafik performansını artırarak hem grafik kalitesinde iyileşme hem de performans artışı sağlıyor. Yeni oyunlar arasında Manor Lords, Oddsparks: An Automation Adventure ve Welcome to ParadiZe bulunuyor. NVIDIA, RTX teknolojilerini içeren 500'den fazla oyun olduğunu belirtiyor ve RTX ekran kartı sahiplerinin daha fazla oyunda performans artışı yaşayacağını vurguluyor.
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