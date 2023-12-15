İş dünyasında verimliliği yükseltmenin anahtarı: Yapay zeka!

İş dünyası, teknolojik gelişmelerin etkisiyle hızla evrim geçiriyor. Bu dönüşümde yapay zeka da önemli bir rol oynuyor. Profesyonellerin günlük iş süreçlerini dönüştürerek daha verimli, hızlı ve akıllı bir çalışma ortamı oluşturuyor. İşte, yapay zekanın iş dünyasına katkıları ve sunduğu avantajlar…

Yapay zeka, iş dünyasında neler sunuyor?

İnovasyon ve Yaratıcılık

Yapay zeka, iş dünyasında inovasyon ve yaratıcılığı tetikliyor. YZ destekli araçlar, ekiplerin hızla fikirler üretmelerine, mevcut kavramları geliştirmelerine ve iş süreçlerini optimize etmelerine yardımcı oluyor. Bu da rekabeti artırmanın yanı sıra şirket kültürünü de olumlu bir şekilde etkiliyor.

Zaman ve kaynak tasarrufu

Rutin görevleri otomatikleştirerek profesyonellerin daha stratejik konulara odaklanmalarını sağlıyor. CoPilot gibi yapay zeka destekli araçlar, metin yazma, görev özetleme ve yanıt oluşturma gibi görevleri üstlenerek zaman ve kaynak tasarrufu sağlıyor. Yani iş süreçlerinin daha hızlı ve etkili bir şekilde yönetilmesine olanak tanıyor.

Dijital çalışma alanı: Ofis içi ve uzaktan çalışmanın geleceği

Yapay zeka tarafından yeniden tanımlanan iş iletişimi

Yapay zekanın iş iletişiminde, örneğin iş sohbetlerinde, görev yönetiminde ve müşteri ilişkileri yönetiminde (CRM) sağladığı katma değer, aynı zamanda yapay zeka çözümleri için ilginç bir uygulama alanıdır. İş sohbetlerinde yapay zeka destekli sohbet robotları, basit müşteri sorgularını verimli bir şekilde yönetebilir, bu da daha hızlı yanıt süreleri sağlar ve müşteri hizmetleri temsilcilerinin iş yükünü azaltır. Sohbet robotları, daha karmaşık sorguları ele almak ve kişiselleştirilmiş etkileşimleri mümkün kılmak için sürekli olarak öğrenip uyum sağlayabilir.

Görev yönetimi alanında yapay zeka, görevlerin önceliklendirilmesine ve otomatikleştirilmesine yardımcı olur, bu da üretkenliği artırır ve insan hatalarını azaltır. Yapay zeka ile görevleri birleştirmek de

kolaylıkla mümkün. Bu tür kullanıma örnek olarak, Bitrix24'ün görevleri özetleyebilen ve otomatik olarak raporlar oluşturabilen yeni CoPilot'udur. CoPilot'a doğal dilde sormanız yeterli; dijital asistan sizi çalışmalarınızda destekleyecektir.

CRM'de yapay zeka, müşteri verilerinin daha doğru segmentlere ayrılmasına, müşteri davranışları hakkında daha iyi tahminlere ve kişiselleştirilmiş pazarlama stratejilerine olanak sağlar. Yapay zeka destekli bu sistemler yalnızca verimliliği artırmaya yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda müşteri etkileşimlerinin ve ilişkilerinin kalitesini de artırıyor.

Bu avantajlara rağmen şirketlerin müşteri temasının özgünlüğünü ve bireyselliğini korumak için otomatik sistemler ile takip etme ve müdahale arasında doğru dengeyi bulması çok önemlidir. Gelecekte iş uygulamalarını Bitrix24'ün CoPilot'u gibi yapay zeka teknolojilerinin desteği olmadan hayal etmek zor olacak.

Yapay zeka iş başında: çalışanlar için fırsatlar

Çalışanlar, çalışma ortamlarında yapay zekanın (AI) kullanımından birçok yönden faydalanmaktadır.

Birincisi, yapay zeka, çalışanların daha karmaşık, katma değer yaratan faaliyetlere odaklanabilmesi için monoton, tekrarlayan görevlerden kurtulmayı sağlar.

İkincisi, yapay zeka sistemleri büyük miktarlarda veriyi hızlı şekilde analiz edebildiğinden ve herhangi bir durumda gözden kaçabilecek değerli bilgiler sağlayabildiğinden, yapay zeka ile çalışmak daha iyi kararlar almanıza katkıda bulunabilir.

Üçüncüsü, yapay zeka teknolojileriyle ilgilenmek geleceğe yönelik bir alanda yeni beceriler ve bilgiler edinme fırsatı sunarak çalışanların uzun vadede istihdam edilebilirliğini güvence altına alır. Buna karşılık, yapay zeka ile çalışmayı reddetmek, çalışanların mevcut teknolojik gelişmelerin gerisinde kalmasına, dolayısıyla mesleki gelişimlerine ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik değerli fırsatları kaçırmalarına neden olabilir. Teknolojik gelişmelerin devamlı ilerlemeye devam ettiği bir dünyada, uyum yeteneği ve yapay zeka gibi yeni teknolojileri benimseme isteği, uzun vadeli mesleki başarı için çok önemli faktörlerdir.

Bitrix24 CoPilot'ta yapay zeka yoluyla verimliliği artırma

Yapay zekanın (AI) Bitrix24'e özellikle spesifik ve etkili yönlendirmeler şeklinde entegrasyonu, çalışanların verimliliğini önemli ölçüde artıran önemli avantajlar yaratıyor. Bitrix24 CoPilot, ekiplerin yaratıcılığından yararlanır, kullanıcıların işini kolaylaştırır ve çalışanlara çok daha ilginç ve zorlu görevlerle doldurulabilecek çalışma süresini serbest bırakır.

Böyle bir yaklaşım, iş süreçlerinin otomatikleştirilmesine ve optimize edilmesine olanak tanır. Örneğin yapay zeka, bir görevin metnini otomatik olarak yapılandırılmış bir kontrol listesine dönüştürmek için kullanılabilir, böylece projelerin netliği ve işlenmesi iyileştirilir.

Yapay zekanın bir telefon görüşmesinin içeriğini metin biçiminde yakalama ve bunu doğrudan belirli bir ticari işlem veya anlaşmaya bağlama yeteneği de aynı derecede değerlidir. Bu, iletişim verilerinin CRM sistemine kusursuz entegrasyonunu sağlar ve müşteri etkileşimlerinin izlenmesini ve analiz edilmesini kolaylaştırır.

Bu tür yapay zeka işlevleri yalnızca manuel çabayı azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda bilgilerin işlenip kullanılabileceği doğruluğu ve hızı da artırıyor. Bu, gelişmiş organizasyona, daha etkili müşteri iletişimine ve sonuçta genel üretkenlikte artışa yol açar.

Bitrix24'teki geliştiriciler yapay zekayı çevrimiçi çalışma ortamının çeşitli alanlarına entegre etti. Bu, kapsamlı zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. CoPilot, örneğin ilk düşünceyi içeren çalışan yönlendirmelerinden kapsamlı fikirler, konseptler ve projeler oluşturabilir.

Yapay zekanın avantajları burada hızla ortaya çıkıyor. Ayrıca yapay zeka tarafından oluşturulan metinlere sahip olma veya metinleri düzeltme seçeneği de mevcuttur. Kelime seçimini değiştirebilir, dilbilgisini düzeltebilir veya metnin tamamının otomatik olarak oluşturulmasını sağlayabilirsiniz.

Bitrix24'ün çevrimiçi çalışma alanı, CRM sistemi örneğini kullanarak, çok uzun telefon görüşmelerini bile metin biçiminde özetleme ve hatta CRM sistemindeki uygun alanları doldurma seçeneğini sunar.

Yapay zekayı kullanırken esneklik önemlidir

Genel olarak şirketlerin tek bir yapay zeka sağlayıcısına odaklanmaması gerekiyor. Esneklik önemlidir çünkü çeşitli yapay zeka modellerindeki yeni gelişmelerin ve avantajların kullanılmasına olanak tanır.

Örneğin Bitrix24'te çeşitli yapay zeka modellerini entegre etmek de mümkün. Bunlar OpenAI, Google, Facebook, X veya özel bir yapay zeka aracındaki modeller olabilir. Kullanıcılar Bitrix24'te CoPilot ile çalışır ve istenen yapay zeka modelini kullanabilir.