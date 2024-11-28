İstenmeyen reklamlara karşı net çözüm geliyor - Son Dakika
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Teknoloji

İstenmeyen reklamlara karşı net çözüm geliyor

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) yaptığı çalışmanın detayları ortaya çıktı. Yeni yılla birlikte yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeyle, reklam için yapılan aramalar ve SMS'ler engellenecek. Vatandaşlar, özellikle yasa dışı bahis ile ilgili gelen SMS'ler yüzünden sık sık şikayet ediyordu.

28.11.2024 14:51
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun hazırladığı ve 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak çalışmaya göre, telekom operatörleri, bayiler ve acenteler sadece kendi abonelerine reklam amaçlı arama yapabilecek.

Bu değişiklikle, "internetsiz ev kalmasın" gibi telefon ile yapılan pazarlamaların önüne geçilmeye çalışılacak.

İSTENMEYEN SMS'LERE DE ÇÖZÜM GELİYOR

Yeni hazırlanan taslağın en dikkat çeken konusu ise istenmeyen SMS'ler ile ilgili olacak. Özellikle yasa dışı bahis siteleri ile dolandırıcıların gönderdiği ve içerisinde URL linki olan SMS'ler vatandaşların telefonuna gelmeyecek.

BTK, yurt dışı kaynaklı mesajların engellenmesini hedeflerken, Türkiye'den gönderilen benzer içerikli mesajlar kapsam dışında tutuluyor.

Kurum, "istenmeyen arama" olarak bilinen ve vatandaşları rahatsız eden satış ve pazarlama aramalarıyla ilgili, işletmecilerin alt bayilik, acentelik düzenlemelerine uyumlarını kapsamlı şekilde inceleyerek, mevzuata aykırı uygulamaları bulunduğu tespit edilen ve vatandaşla izinsiz aramalarla iletişime geçen işletmelere zaman zaman yüksek meblağ para cezaları kesiyor.

Teknoloji, Ekonomi, SMS, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji İstenmeyen reklamlara karşı net çözüm geliyor - Son Dakika

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