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iyzico, Hibrit Çalışma Modeline Uyumlu Yeni Ofisi iyzicoHUB'ı Açtı - Son Dakika
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iyzico, Hibrit Çalışma Modeline Uyumlu Yeni Ofisi iyzicoHUB'ı Açtı

iyzico'nun hibrit çalışma modeline uyumlu olarak tasarlanan ve geniş sosyal alanlara sahip olan yeni ofisi iyzicoHUB açıldı. iyzicoHUB, üretim ve bilgi paylaşımının merkezi olmasının yanı sıra bir ofisin çekiciliğini tüm unsurlarıyla içerisinde barındırıyor.

iyzico, Hibrit Çalışma Modeline Uyumlu Yeni Ofisi iyzicoHUB\'ı Açtı
19.12.2023 - 17:13,
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Türkiye'nin önde gelen ödeme sistemleri şirketleri arasında bulunan iyzico'nun hibrit çalışma modeline uyumlu olarak tasarlanan ve geniş sosyal alanlara sahip olan yeni ofisi iyzicoHUB açıldı. Kolabrasyon merkezi olarak tasarlanan şirketin yeni ofisi iyzicoHUB, üretim ve bilgi paylaşımının merkezi olmasının yanı sıra bir ofisin çekiciliğini tüm unsurlarıyla içerisinde barındırıyor.

iyzico'nun yeni nesil ofisi: iyzicoHUB !

iyzico, geliştirdiği güvenli, erişilebilir ve yenilikçi teknolojilerle internet alışveriş deneyimini hem kullanıcılar hem de üye iş yerleri için kolaylaştırıyor. Bu yıl sektörde 10. yaşını kutlayan iyzico, yeni çalışma modeline uygun verimli alanlara sahip yeni ofisi iyzicoHUB'ı hizmete açtı.

iyzico, Hibrit Çalışma Modeline Uyumlu Yeni Ofisi iyzicoHUB'ı Açtı

Çalışanlar için buluşma ve birlikte çalışma noktası olma amacıyla geliştirilen ve geniş sosyal alanlarına sahip olan iyzicoHUB, iyzico'nun 10 yıldan fazla bir süredir öncüsü olduğu 'Agile Office' felsefesini yansıtan özellikleriyle öne çıkıyor.

iyzico, Hibrit Çalışma Modeline Uyumlu Yeni Ofisi iyzicoHUB'ı Açtı

Şehrin merkezinde konumlanan iyzicoHUB, açık ofis ortamı, oyun alanları, birbirinden çeşitli açık ve kapalı dinlenme mekanları, çok amaçlı toplantı odaları gibi ana birleşenlerden oluşuyor. Temeli tek ekip olmaya ve birlikte çalışmaya dayanan iyzico'nun şirket kültürüne göre tasarlanan yeni ofisi iyzicoHUB, dinamik ve renkli tasarımları ile öne çıkıyor.

iyzico, Hibrit Çalışma Modeline Uyumlu Yeni Ofisi iyzicoHUB'ı Açtı

iyzico CEO'su Orkun Saitoğlu, iyzicoHUB ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"iyzico olarak bu yıl 10. yaşımızı kutluyoruz. 10 yıllık geçmişimiz birden çok başarı hikayesini de içinde barındırıyor. Girişimcilik ruhu ile yola çıktık, hızlı ve istikrarlı bir şekilde kurumsallaşmamızı tamamlayarak sektörümüzün en önemli oyuncularından biri olmayı başardık.

Yola çıkarken ilk adımlarımızı bugünlerin hayallerini kurarak attık. Kendimize koyduğumuz uzun vadeli hedeflere bağlı olarak, dinamik ve hızla değişen şartlara uyum sağlayarak yolumuza devam ediyoruz. Yeni ofisimiz iyzicoHUB, bu hedeflere ulaşmak için birlikte keyif alarak çalışma, bilgi paylaşma ve üretme olanağı sunuyor.

iyzico, Hibrit Çalışma Modeline Uyumlu Yeni Ofisi iyzicoHUB'ı Açtı

Kurulduğumuz ilk günlerde ekibimiz 30 kişiydi, bugün ise 300 kişiyiz. iyzico olarak her yıl istikrarlı bir şekilde büyümemizi sürdürüyoruz. Sürekli gelişen bir döngüde işlerimizi yönetiyor ve çalışanlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamayı da oldukça önemsiyoruz.

Büyüme yolculuğumuzda yeni teknolojileri iş yapış şekillerimize entegre etmeyi de ihmal etmiyoruz. Çalışanlarımızın yeni trend ve teknolojik gelişmelerden haberdar olmaları, sürekli kendilerini geliştiren bir ortamda üretmeleri için onları destekliyoruz.

iyzico, Hibrit Çalışma Modeline Uyumlu Yeni Ofisi iyzicoHUB'ı Açtı

Bu nedenle iyzicoHUB içerisinde motivasyon arttırıcı, yeni normale ve çalışma modeline uygun verimli alanlar oluşturduk. iyzinatörlerimiz bu şekilde iş süreç yönetiminde çevikliği, iş birliğini, takım çalışmasını deneyimliyor.

Aslında temel amacımız; birlikte çalışmanın yarattığı değer ile çalışanlarımızın kendini, ekibini, işini ve paydaş ilişkilerini doğru şekilde yöneterek iyzico'da kazanan kültürü sürdürülebilir kılmak. Sahip olduğumuz iyzico kültürünü yeni ofisimiz iyzicoHUB ile uzun yıllar sürdürülebilir kılacağımızı daha şimdiden hissediyoruz."

Kaynak: Shiftdelete
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Türkiye, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji iyzico, Hibrit Çalışma Modeline Uyumlu Yeni Ofisi iyzicoHUB'ı Açtı - Son Dakika


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