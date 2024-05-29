İzlanda'da beşinci kez volkanik sistem harekete geçti - Son Dakika
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İzlanda'da beşinci kez volkanik sistem harekete geçti

İzlanda'da Mavi Lagün olarak bilinen jeotermal spa merkezi yeniden kapatıldı. Ülkenin sembollerinden biri olan bu merkezin etrafına bariyerler inşa edildi. Patlama alanına yakın elektrik santrali boşaltıldı. Bölgedeki volkanik hareketlilik nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Uzmanlar yeni volkanik dönemin yüzyıllar boyunca sürebileceğine inanıyor.

29.05.2024 21:38
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İzlanda’da aynı bölgede Aralık’tan bu yana beşinci kez volkanik sistem harekete geçti.

Ülkenin sembollerinden biri olan ve Mavi Lagün olarak bilinen jeotermal spa merkezi yeniden kapatıldı.

İzlanda Meteoroloji Kurumu’ndan uzmanlar lav fışkıran yarığın uzunluğunun 2.5 kilometre olduğunu söylüyor.

Çatlağın büyümeye devam ettiği de aktarıldı.

Güvenli bir uzaklıktan çekilen görüntüler, kor şeklindeki kayaların 50 metreye kadar yükseldiğini gösteriyor.

Çarşamba günü yaşanan patlama öncesi "yoğun deprem faaliyeti” de tespit edildi.

Bölgedeki volkanik hareketlilik nedeniyle yeniden olağanüstü hal ilan edilmiş durumda.

Yarımadadaki binlerce insana elektrik ve su sağlayan patlama alanına yakın Svartsengi isimli elektrik santrali de boşaltıldı.

Mavi Lagün'ün etrafına da devam eden patlamaların neden olduğu magma akıntılarını durdurmak amacıyla bariyerler inşa edildi.

Başkent yakınındaki Keflavik Uluslararası Havaalanı faaliyete devam ediyor.

Grindavik sakini 4 bin kadar kişi Kasım ayında volkanik hareketlilik ile birlikte kalıcı olarak tahliye edildi.

Ocak ayındaki patlama sırasında lav sokaklara akarak üç evi yutmuştu.

Reykjanes Körfezi’ndeki son yanardağ faaliyeti 800 yıl önce yaşanmış ve yapılan araştırmalar onlarca yıl sürdüğünü göstermişti.

2021’den bu yana bölgede yanardağ patlamaları sürerken, uzmanlar yeni volkanik dönemin yüzyıllar boyunca sürebileceğine inanıyor.

33 aktif volkan var

İzlanda "Atlantik ortası sırtı"nda yer alıyor. Yani Kuzey Amerika ile Avrasya tektonik levhalarının ayrıldığı yerde.

Bu levhalar birbirinden yavaşça ayrılmaya devam ederken, yerkabuğunun altındaki magma da yüzeye çıkıyor.

Bu da buranın deprem ve volkan bölgesi olmasını beraberinde getiriyor.

İzlanda’da 33 aktif volkanik sistem var.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Teknoloji İzlanda'da beşinci kez volkanik sistem harekete geçti - Son Dakika

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