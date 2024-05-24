İzmir'de Dünya Robot Olimpiyatı Uluslararası Finali Tanıtıldı - Son Dakika
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Teknoloji

İzmir'de Dünya Robot Olimpiyatı Uluslararası Finali Tanıtıldı

İzmir\'de Dünya Robot Olimpiyatı Uluslararası Finali Tanıtıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bilim Kahramanları Derneği işbirliğiyle düzenlenecek olan Dünya Robot Olimpiyatı Uluslararası Finali'nin tanıtım toplantısı İzmir'de gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu önemli organizasyonun dünya finalini İzmir'de yapacak olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Programın Türkiye finalinin 8 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ işbirliğinde yürütüldüğünü anımsatan Bilim Kahramanları Derneği Başkanı Sıdıka Semahat Demir, etkinliğin ülkemiz ve İzmir'in tanıtımı için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

24.05.2024 15:22
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bilim Kahramanları Derneğinin işbirliğinde 28-30 Kasım'da İzmir'de düzenlenecek Dünya Robot Olimpiyatı Uluslararası Finali'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

İzmir Sanat'ta yapılan toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 2016 yılından beri yürütülen çalışmalar sonucu bu önemli organizasyonun dünya finalini İzmir'de yapacak olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Bu tür organizasyonların tanınırlığı doğal yoldan artıracak çalışmalar olduğunu vurgulayan Tugay, "Dünyanın çok farklı yerlerinden katılımcılar gelecek, bunlarla ilgili haberler yapılacak. Bu final kentimizi tanıtmak için vesile olacak. Diğer taraftan da yapılmaya çalışılanın ne kadar önemli bir eğitim çalışması olduğunu hatırlamak gerek." dedi.

Bilim Kahramanları Derneği Başkanı Sıdıka Semahat Demir ise programın Türkiye finalinin 8 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ işbirliğinde yürütüldüğünü anımsattı.

Şimdiye kadar 39 şehirden 2 bin 500'e yakın öğrencinin programa katıldığını anlatan Demir, "2024 yılı bizim için oldukça özel ve değerli. Bunun için çok heyecanlıyız. Ülkemiz için oldukça önemli kapıyı araladığını düşünüyoruz. Etkinlik kapsamında 3 bine yakın misafiri İzmir'de konuk edeceğiz. Ayrıca ülkemizin ve İzmir'imizin tanıtımı için önemli fırsat olacak. Katılımcıların etkinlik takviminden daha uzun kalarak kentimizin güzelliklerini keşfetmesini umuyoruz." diye konuştu.

Programa katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş da Türkiye'de 20 milyon öğrencinin bulunduğunu dile getirerek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji İzmir'de Dünya Robot Olimpiyatı Uluslararası Finali Tanıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Dünya Robot Olimpiyatı Uluslararası Finali Tanıtıldı - Son Dakika
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