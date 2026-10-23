İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin projesi sahte ürüne karşı Mükemmeliyet Mührü aldı - Son Dakika
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İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin projesi sahte ürüne karşı Mükemmeliyet Mührü aldı

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İzmir Demokrasi Üniversitesi BAP Koordinatörlüğünde görevli Dr. Esat Daşdemir'in sahte ürünlere karşı geliştirdiği 'Ürün Doğrulama ve Takip Sistemi', 2 bin 844 başvuru arasından Mükemmeliyet Mührü alan 91 çalışma arasına girdi. Sistem tüketiciye orijinallik teyidi sunuyor.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğünde görevli Dr. Esat Daşdemir, sahte ürün sorununa karşı "Ürün Doğrulama ve Takip Sistemi" geliştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, proje 2 bin 844 başvuru arasından yüzde 3'lük başarı dilimine girerek "Mükemmeliyet Mührü" almaya hak kazanan 91 çalışma arasında yer ald.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daşdemir, mevcut bandrol ve kod sistemlerinin kolayca kopyalanabildiğini, tüketicilerin yüzde 84'ünün orijinalliği doğrulanabilen ürünleri tercih ettiğini belirtti.

Geliştirdikleri sistemle kopyalanamaz pratik bir çözüm sunduklarını aktaran Daşdemir, "Tıpkı kapak altı şifreleri gibi ürün tüketildiğinde ortaya çıkan benzersiz ve şifreli kodlar sayesinde tüketiciler, aldıkları ürünün orijinalliğini anında teyit edebiliyor. Sahte ürün tespiti durumunda ise sistem kullanıcıyı ilgili mercilere yönlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bir yıldır sürdürülen araştırma ve geliştirme çalışmaları kapsamında 4 ürün için patent ve marka başvurusu yapıldığını bildiren Daşdemir, proje süresince 2 yeni patent başvurusunun daha gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Kaynak: AA
DemokrasiTeknolojiEğitimİzmirSon Dakika

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