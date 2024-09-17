İzmir Körfezi\'nde Temizlik İncelemeleri

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, İzmir Körfezi'ndeki kirliliği mercek altına almak amacıyla oluşturulan Bilim Kurulu üyeleri, körfezde ve Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ın başkanlığında İzmir İktisat Kongresi binasında düzenlenen toplantının ardından, "Deniz Alanlarının Değerlendirilmesi ve Ekosistemin İyileştirilmesi Çalışma Grubu"ndaki üyeler, İzmir Körfezi'ne açılarak inceleme yaptı.

"İklim Değişikliği ve Doğa Temelli Çözümler Çalışma Grubu" ve "Atık Su Altyapısı ve Dereler Çalışma Grubu" üyeleri ise Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi ile körfeze dökülen derelerin çevresinde çalışma gerçekleştirdi.

İzmir Körfezi Bilim Kurulu, çalışmalarını yarın da sürdürecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay toplantıyı değerlendirdi

İzmir Körfezi Acil Eylem Planı Toplantısı'na katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yaptığı yazılı açıklamada, toplantıda körfezin en acil nasıl temizleneceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Bilim insanlarının rehberliğinde ilerlemenin önemine değinen Tugay, şunları kaydetti:

"Bu süreci tam bir şeffaflık içerisinde yürüttük. Bizde ve Bakanlığımızda olan verileri birbirimizle paylaştık. Çok yapıcı bir toplantı oldu. Samimiyete inanıyorum ve inşallah kısa sürede sonuç alacağız. Kendi üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmenin yanı sıra diğer konularda özveriyle çalışacağız. Bunu taahhüt ediyorum. Yağmur suyu kanallarının yapımı sürüyor, Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nin 4. fazı yüzde 80 civarında, Çiğli 5. faz projesini de bu dönemde başlayıp bitireceğiz. Bunlar bizlerin öncelikleri. Bakanlığımız da büyük bir çaba içerisinde, onlara da çok teşekkür ediyorum. Bilim insanlarımızın rehberliğinde büyük bir yol alacağız. Bakanlığımızdan beklentilerimiz, dip taramaları, körfez temizliği, finans kuruluşlarından kredilere onay verilmesi."