Jake Gyllenhaal, Batman rolünü oynamaktan onur duyarım - Son Dakika
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Teknoloji

Jake Gyllenhaal, Batman rolünü oynamaktan onur duyarım

Jake Gyllenhaal, Batman rolünü oynamaktan onur duyarım

Ünlü oyuncu Jake Gyllenhaal, Christopher Nolan'ın Kara Şövalye üçlemesinde Batman rolünü neredeyse alıyormuş. Gyllenhaal yakın zamanda verdiği bir röportajda role tekrar aday olmakla ilgili düşüncelerini dile getirdi. Gyllenhaal, kendisine sorulan 'Batman rolünü ister misiniz?' sorusuna 'Onur duyarım' şeklinde yanıt verdi.

20.03.2024 08:32
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Ünlü oyuncu Jake Gyllenhaal, Christopher Nolan'ın Kara Şövalye üçlemesinde Batman rolünü neredeyse alıyormuş. Gyllenhaal yakın zamanda verdiği bir röportajda role tekrar aday olmakla ilgili düşüncelerini dile getirdi.

Jake Gyllenhaal: Batman rolünü oynamaktan onur duyarım

Robert Pattinson şu anda Batman rolünde ve rolüyle oldukça başarılı olmuş gibi görünüyor. Ancak DC film evreninin ilerleyen dönemlerinde farklı bir Batman aktörünün karşımıza çıkması pek olası.

Jake Gyllenhaal, Batman rolünü oynamaktan onur duyarım

Bu noktada Gyllenhaal, yeni bir seride potansiyel bir aday olarak gösteriliyor. Aday gösterilmesinin yanı sıra Gyllenhaal, kendisine sorulan 'Batman rolünü ister misiniz?' sorusuna 'Onur duyarım' şeklinde yanıt verdi. Daha önce Christopher Nolan'ın üçlemesinde filminde başrol için yakın bir seçenek olduğu haberleri ortaya çıkmıştı.

Gyllenhaal'ın oyunculuk kariyeri oldukça geniş bir yelpazeye sahip. Prens of Persia ve Mysterio gibi ikonik karakterleri başarıyla canlandırdı. Şimdi ise Road House adlı bir filmde rol alacak. Bu film, 21 Mart'ta Amazon Prime Video'da çıkış yapacak. Daniela Melchior ve Conor McGregor gibi ünlü isimlerle birlikte Gyllenhaal, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Batman'in devam filmini bekleyenlere kötü haber!

Sizce Jake Gyllenhaal, Batman rolünü taşıyabilir mi? Siz Robert Pattinson'un karakterinden memnun musunuz? Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Jake Gyllenhaal, Batman rolünü oynamaktan onur duyarım - Son Dakika

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