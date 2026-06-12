Japonya'dan H3 Roketi İle Başarılı Fırlatma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Japonya'dan H3 Roketi İle Başarılı Fırlatma

12.06.2026 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

JAXA, VEP-5 maket uydusu ile 6 mikro uyduyu yörüngeye taşıyan H3 roketini başarıyla fırlattı.

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), uçuş verilerini toplamak amacıyla geliştirilen "VEP-5" maket uydusu ile çeşitli üniversiteler ve kurumlara ait 6 adet mikro uyduyu yörüngeye taşıyan ve sadece sıvı yakıtlı motorlarla çalışan düşük maliyetli yeni H3 roketini başarılı bir şekilde fırlattı.

Japonya'dan, ülkenin uzay yarışındaki konumunu güçlendirecek bir hamle geldi. JAXA'dan yapılan açıklamada, uçuş verilerini toplamak amacıyla geliştirilen "VEP-5" maket uydusu ile çeşitli üniversiteler ve kurumlara ait 6 adet mikro uyduyu yörüngeye taşıyan H3 roketinin 6.'sının yerel saatle 09.53'te Kagoshima eyaletindeki Tanegashima Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldığı bildirildi. Roketin fırlatıldıktan yaklaşık 16 dakika sonra planlanan hedef yörüngeye ulaştığı aktarıldı. Gerçekleştirilen görevde, roketin "30 konfigürasyonu" adı verilen yeni bir versiyonu ilk kez test edildi. Katı yakıtlı iticileri bulunmayan ve 3 adet birinci aşama sıvı yakıtlı LE-9 motoruyla donatılan bu modelin, H3 serisinin en düşük maliyetli konfigürasyonu olduğu belirtildi.

Aralık ayındaki fırlatma başarısızlıkla sonuçlanmıştı

Bugünkü başarılı deneme, H3 serisi roketlere duyulan güvenin tazelenmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendirildi. Geçtiğimiz Aralık ayında Japonya'nın bölgesel konumlama sisteminin bir parçası olan Michibiki-5 uydusunu yörüngeye gönderme girişimi, taşıyıcı H3 roketinin 2'nci kademe motorunun beklenenden erken durması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Japonya'nın rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor

JAXA ve Mitsubishi Heavy Industries ortaklığıyla geliştirilen H3 roketleri, mevcut H-2A serisinin halefi olarak biliniyor. H3 roketleri, küresel uydu fırlatma pazarında artan talebe karşı Japonya'nın rekabet gücünü artırmayı, daha esnek ve düşük maliyetli fırlatma seçenekleri sunmayı amaçlıyor. - TOKYO

Kaynak: İHA

Teknoloji, Japonya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Japonya'dan H3 Roketi İle Başarılı Fırlatma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ayşe Kohne Ayşe Kohne:
    video fotoğraf görmeden bu habere inanmıyorum doğru mu diye merak ediyorum 0 0 Yanıtla
  • Cemile Ayşe Şimşek Cemile Ayşe Şimşek:
    japonya yapıyo da bizim kız erkek fark görmeden yapamıyoruz teknoloji işine geldikçe hiç birsey olmuyo 0 0 Yanıtla
  • Hasan Black Hasan Black:
    güzel haber ama aralıktaki başarısızlıktan sonra biraz tedirgin kalıyorum yine de başarıya ulaştıkları için sevindim 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
Nişan dönüşü 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Nişan dönüşü 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Bu maçlar kaçmaz İşte Dünya Kupası’nda nefes kesecek 10 karşılaşma Bu maçlar kaçmaz! İşte Dünya Kupası'nda nefes kesecek 10 karşılaşma
Kılıçdaroğlu geri adım atmadı PM istifaların gölgesinde toplandı Kılıçdaroğlu geri adım atmadı! PM istifaların gölgesinde toplandı
Pakistan ordusuna ait helikopter düştü 22 asker hayatını kaybetti Pakistan ordusuna ait helikopter düştü! 22 asker hayatını kaybetti
Maltepe’deki silahlı saldırıda 5 şüpheli adliyede Maltepe'deki silahlı saldırıda 5 şüpheli adliyede

10:47
Meksika maçında milyonları çıldırtan sesin kaynağı ortaya çıktı
Meksika maçında milyonları çıldırtan sesin kaynağı ortaya çıktı
10:40
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
10:33
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor Hepsinin 2 ortak özelliği var
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var
10:28
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
09:46
11 ilde yasa dışı bahis operasyonu 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu
11 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu
09:04
Beyaz et sektörüne dev operasyon 13 şirkete denetim kayyumu atandı
Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 10:49:44. #7.13#
SON DAKİKA: Japonya'dan H3 Roketi İle Başarılı Fırlatma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.