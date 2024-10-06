Kaan Yusuf Odacı'nın Ödüllü İnovasyonu - Son Dakika
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Teknoloji

Kaan Yusuf Odacı'nın Ödüllü İnovasyonu

Kaan Yusuf Odacı\'nın Ödüllü İnovasyonu

Kastamonu'dan Kaan Yusuf Odacı, taşınabilir hava ölçüm cihazıyla TEKNOFEST'te birincilik kazandı.

06.10.2024 14:17
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Kastamonu Özlem Burma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Kaan Yusuf Odacı'nın öğretmeninin desteğiyle geliştirdiği taşınabilir hava ölçüm cihazı, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) İklim Değişikliği Araştırma Proje Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görüldü.

Öğretmeni Enes Yüksel ile hava kirliliğini anlık olarak ölçebilen bir sistem geliştirmek için çalışma yapan Odacı, üzerinde sensörlerle ölçüm yapan, yapay zeka desteğiyle anlık veri analizi yapabilen prototip geliştirdi.

Basit bir kurulumla çalışan, internet üzerinden anlık veri sunabilen, taşınabilir boyuttaki cihaz ile TEKNOFEST'e katılan Odacı, İklim Değişikliği Araştırma Proje Yarışması'nda hava ve iklim kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festivalde projeyi anlatan öğretmen Enes Yüksel, prototipin yapay zeka desteğiyle hava ölçümü yaptığını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Sürekli İzleme Merkezleri'nden alınan 13 yıllık veriyi kullandıklarını, bu verileri analiz ederek yapay zekayla havanın durumunun belirlendiğini ifade eden Yüksel, şöyle konuştu:

"Bu cihazla hava kalitesini etkileyen çeşitli gazların ölçümünü yapıyoruz. Aynı zamanda havayı kirleten partikülleri tespit eden sensörler de taktık. Prototipten elde edilen hava değerleri sonucunda hava kalitesi endeksini çıkarttık. Projemiz mobil olacak şekilde tasarlandı. Yani bir dizüstü bilgisayar ve elektrik enerjisi bulunan her yerde hava kalitesi ölçümü yapılabiliyoruz."

"Altın bir plaketle memleketime döneceğim"

Öğrenci Kaan Yusuf Odacı ise cihazın yapay zekayla çalıştığını söyledi.

Mini hava ölçüm cihazının güzel çalıştığını ve yapay zekayla anlık analiz ve veri işleme yapabildiğini belirten Odacı, "Bulunduğunuz ortamdaki havanın hem kalitesini hem de sağlığa nasıl etki ettiğini çok kolay bir şekilde görebiliyorsunuz. Ödülümü Cumhurbaşkanından aldım. Altın bir plaketle memleketime döneceğim. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Anadolu Lisesi, Yapay Zeka, Teknoloji, Kastamonu, Teknofest, Eğitim, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Kaan Yusuf Odacı'nın Ödüllü İnovasyonu - Son Dakika

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