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Karabük Üniversitesi'nden yenilikçi pencere sistemi

Karabük Üniversitesi'nden Dr. Bahar Sultan Qurraie tarafından geliştirilen yeni pencere sistemi, güneş ışınlarının radyasyonunu azaltarak enerji tasarrufu sağlıyor. Renkli şeffaf filtrelerin kullanıldığı çift veya 3 katmanlı cam pencereler, yazın aşırı ısınmayı engellerken kışın da ısı kaybını önlemektedir. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilen sistem, estetik ve enerjiyle ilgili dezavantajları gidermeyi hedeflemektedir.

Karabük Üniversitesi\'nden yenilikçi pencere sistemi
20.12.2023 - 11:23,
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Karabük Üniversitesi Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Bahar Sultan Qurraie, ev ve iş yerlerinde odalara giren güneş ışınlarındaki radyasyonu azaltmak ve yazın fazla ısınma, kışın ise ısı kaybının önüne geçilmesi için pencere sistemi geliştirdi.

Çeşitli yapılardaki mevcut pencerelerin enerji ve estetik dezavantajlarını gidermek amacıyla doktora döneminde çalışmalara başlayan İran asıllı akademisyen Sultan Qurraie, filtrelerin doğal renk özelliğiyle, güneş ışınlarındaki radyasyonu azaltmayı ve enerji tasarrufu sağlamayı planladı.

En elverişli aydınlatmayı göz önünde bulundurarak, pencere ve cam aksamların yoğun olduğu yapıların yazın aşırı ısınması, kışınsa ısı kaybının önlenmesi üzerine çalışan Sultan Qurraie'nin tasarladığı çift veya 3 katmanlı cam pencerelerde renkli şeffaf filtreler dikey jaluzi olarak kullanıldı.

Işık sensörüyle güneş ışınlarının yoğunluğu ve açısına göre, camlar arasındaki renkli şeffaf filtrelerin açılma ve kapanma özelliğine sahip sistem, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescil edildi.

"Mevcut camların enerji ve estetik dezavantajlarını gördük"

Bahar Sultan Qurraie, AA muhabirine, modern yapılardaki mevcut pencerelerin bazı dezavantajlarının bulunduğunu, örneğin "Low-E" (düşük emisyonlu) camların bazı araştırmalara göre baş ağrısına neden olduğunu söyledi.

Mevcut camların enerjiyle ilgili ve estetik dezavantajlarını da görerek yeni pencere tasarımına başladıklarını aktaran Sultan Qurraie, "Penceremiz çift ya da üç camlı olarak tasarlandı. Cam tabakaları arasındaki boşluk, içerideki basınca göre hava ya da farklı gazlardan olabilir. İçerisinde jaluzi olarak gölgeleme sistemi yer almaktadır. Bu jaluzilerimiz renkli filtreli olarak içeriye yerleştiriliyor. Filtrelerde 3 ana ve 3 ara rengimiz var." diye konuştu.

Sultan Qurraie, renklerin, yüzdelerini kodladıkları "Matlab" programında ortaya çıktığını aktararak, tasarımı yapan kişinin kendi iklimine göre tüm dataları girdikten sonra renklerin yüzdelerini alabildiğini anlattı.

Sonbahar ve yaz ayları olarak iki grupta renklerin sağlandığını bildiren Sultan Qurraie, şöyle devam etti:

"Aslında bu güneş kırıcıları renkli şeffaf filtrelerden oluşuyor ve jaluzi şeklinde. Çift ya da üçlü cam tabakaları arasına yerleşiyor. İstediğiniz zaman manuel ve sensörlü olarak açılıp kapanmaktadır. Pencere, güneş ışınlarındaki radyasyonun yönüne ve şiddetine göre, yazın ışığı çok fazla azaltmadan ısısını ve radyasyonu, kışın da gece içerideki radyasyonu hapsederek ısı kaybı ve enerji tüketimimizin azaltmasını sağlıyor."

Yazılımını yaptıkları programla tasarımcı çizim yapabiliyor

2016'da başladığı projeyi 3 yılda tamamladıktan sonra 2022'de patent başvurusu yaptıklarını, patentin kabul edilip tescillendiğini ve prototip üretimi için TÜBİTAK'a başvuru yaptıklarını bildiren Sultan Qurraie, başvurunun kabulünün ardından üretime başlayacaklarını dile getirdi.

Sultan Qurraie, tasarımda yer alan kırıcıların gün ışığını çok fazla azaltmadan güneş ısısını ve radyasyonu elimine ettiğini ve soğutma yüklerini hafiflettiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kışın da kapalı halde tuttuğumuzda içerideki radyosunu hapsedip ısıtma yüklerini daha azalttığını görüyoruz. Yazılımını kendimizin yaptığı 'Smart Window Design Tool' adlı programda, iklim, odanın, pencerenin oryantasyonu ve boyutuna göre tasarımcı çizim yapabilmektedir. Böylece renklerin yüzdelerini bize vermektedir."

Sultan Qurraie, renkli şeffaf jaluzilerin cam tabakalar arasına yerleştiğinde temiz kalırken aynı zamanda radyasyonu sınırlayacağının altını çizerek, "Güneşin yönüne ve şiddetine göre jaluzilerin yönleri sensörlü ya da manuel olarak hareket etmektedir. Açılıp kapanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Teknoloji Karabük Üniversitesi'nden yenilikçi pencere sistemi - Son Dakika


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