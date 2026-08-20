Karabük Üniversitesi’nin İnsansız Su Altı Aracı TEKNOFEST\'te Yarışacak

Karabük Üniversitesi öğrencileri, 4 yıllık Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdikleri, motor ve aydınlatma sistemlerini de kendilerinin ürettiği insansız su altı aracıyla TEKNOFEST 2026 finalinde birincilik mücadelesi verecek.

Takım kaptanı Alperen Şabul, İHA muhabirine, 4 yıllık bir geçmişi olan "Deep Dive Dynamics" takımının sürdürdüğü Ar-Ge çalışmaları kapsamında geliştirdiği araçla insansız su altı sistemleri üzerine çalıştıklarını söyledi.

Çalışmalar kapsamında geliştirdikleri sistemlerde mümkün olduğunca yerli ve özgün parçalar kullanmaya özen gösterdiklerini belirten Şabul, araçlarını farklı sahalarda test ettiklerini ifade etti.

Şabul, Karadeniz'in İnebolu açıklarında gerçekleştirdikleri testlerde ana araçlarıyla deniz topografyasını görüntülediklerini, su altındaki kayalık alanlarda bulunan canlıları gözlemleme imkanı bulduklarını anlattı.

Takımın geliştirdiği "MiniRov" aracının ise dar alanlarda görev yapabilecek şekilde tasarlandığını aktaran Şabul, "MiniRov aracımızla kanalizasyon borularının ve su altı kaynaklarının uygunluğunu test edebilmeyi, dar alanlara girerek görev yapabilmeyi amaçladık. Sistemimizi optimize ettik. Şu anda iki farklı aracımızı birbirine bağlayarak tek bir görev gerçekleştirmek üzere TEKNOFEST'e hazırlanıyoruz." dedi.

"Motorlarını kendileri ürettiler"

Şabul, geliştirdikleri aracın en önemli özelliklerinden birinin motorları kendi imkanlarıyla üretmeleri olduğunu dile getirdi.

Piyasada 50-60 bin lira seviyelerinde satılan motorların, kendi imkanlarıyla üretildiğinde yaklaşık 6-7 bin liralık maliyetle yapılabildiğini belirten Şabul, "Bu sayede hem ekip bütçemizi koruduk hem de motorlarımızın üretim ve izolasyonunu kendimiz gerçekleştirdik. Motorların sızdırmazlığını sağlayarak sahada test etme imkanına sahip olduk." diye konuştu.

Araçlarda kullanılan aydınlatma sistemlerini de kendilerinin geliştirdiğini aktaran Şabul, yurt dışından temin edilen bazı ışıkların yüksek derinliklerde yeterli sızdırmazlık sağlayamadığını belirtti.

TEKNOFEST sürecinin farklı aşamalardan oluştuğunu anlatan Şabul, ön tasarım raporu, kritik tasarım raporu ve video final gösterimi gibi aşamalarda değerlendirmeye tabi tutulduklarını söyledi.

Kritik tasarım raporundan 89,33 puan aldıklarını kaydeden Şabul, "Şu anda finalist olarak yarışıyoruz. Yaklaşık iki gün sonra yarışmaya gideceğiz. Bu yıl hedefimiz birinciliği elde etmek. Daha sonrasında ise yurt dışı yarışmaları ve TEKNOFEST'in yıldızlar kategorisi gibi daha üst düzey alanlarda mücadele etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımın yazılım kaptanı Yasin Dırmıkcı da aracın iki farklı temel görevi bulunduğunu, bunların görüntü işleme ve otonom keşif üzerine kurulu olduğunu söyledi.

Yazılım geliştirme ve test çalışmalarının devam ettiğini belirten Dırmıkcı, sistemleri deniz ve kendi imkanlarıyla oluşturdukları havuzda test ettiklerini aktardı.

TEKNOFEST gibi yarışmaların öğrencilere önemli deneyimler kazandırdığını ifade eden Dırmıkcı, "Bu tür yarışmalara katılmak hem tecrübe kazandırıyor hem de sağladığı imkanlarla mezun olduktan sonra başvuracağımız işlerde özgeçmişimize katkı sağlıyor ve iş imkanlarımızı artırıyor." dedi.

Dırmıkcı, geliştirdikleri sistemin otonom keşif bölümünün kendisini en çok zorlayan kısım olduğunu dile getirerek, aracın kendi başına hareket etmesi nedeniyle bazı engellerin kontrol sırasında fark edilemeyebildiğini söyledi.

Bu nedenle testlerde zaman zaman aracın görüş alanı dışında kalan engellere çarptığını belirten Dırmıkcı, otonom sistemin geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yiğit Çiğdem, yarışmalar sayesinde tecrübeler kazandıklarını aktardı.