Karabük Üniversitesi Sosyal Model Tasarım Yarışmalarına Binlerce Başvuru

Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenecek Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali (Sosyalfest) kapsamında gerçekleştirilen Sosyal Model Tasarım Yarışmaları'na 3 bin 783 başvuru yapıldı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Karabük Üniversitesinde Türkiye'nin milli sosyal bilimler hamlesinin oluşumuna katkı sunmak amacıyla düzenlenecek Sosyalfest, birçok paydaşın katılımıyla 2-3 Mart'ta gerçekleştirilecek.
Üniversite, lise ve ortaokul öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yılına ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun olarak milli sosyal bilimler hamlesini başlatacak Sosyalfest kapsamında düzenlenen sosyal model tasarım yarışmalarına katılarak Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli toplumsal sorunlarına yönelik çözüm odaklı projeler geliştirdi.
Türkiye'nin sosyal bilimler alanındaki potansiyelini ve yaratıcılığını sergilemek için önemli bir platform olma özelliği taşıyan Sosyalfest Sosyal Model Tasarım Yarışmalarına başvurular sona erdi. Bu kapsamda yarışmalara, üniversite kategorisinde 2 bin 857, lise kategorisinde 668 ve ortaokul kategorisinde 258 olmak üzere toplamda 3 bin 783 başvuru yapıldı.
"Gençliğimiz Türkiye'ye ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna sahip çıkıyor"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Sosyalfest'e gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti belirtti.
Gençlerin sosyal sorunlara duyarlılık gösterip çözüm üretebilme yeteneklerini sergilemelerinin önemine vurgu yapan Kırışık, Sosyal Model Tasarım Yarışmalarının, gençlerin sosyal bilimler alanındaki potansiyelini ortaya çıkararak topluma katkı sağlamasını hedeflediklerini ifade etti.
Rektör Kırışık, "En fazla Türkiye Yüzyılı Vizyonu Sosyal Model Tasarım Yarışmasına başvuru oldu. Bu durum gösteriyor ki gençliğimiz Türkiye'ye ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna sahip çıkıyor, destek oluyor. Türkiye Yüzyılı gençliğimizin gönlünde taht kurmuş. Gençlerimiz Türkiye Yüzyılını gerçekleştirmek için canla başla çalışıyor." ifadelerini kullandı.
Sosyalfest ile gençleri sosyal model tasarım yarışmalarıyla buluşturarak Türkiye'nin ve dünyanın toplumsal sorunlarına çözüm üretmeye teşvik ettiklerine dikkati çeken Kırışık, şunları kaydetti:
"Üniversite, lise ve ortaokul kategorilerinde toplamda 14 farklı temada gerçekleştirdiğimiz yarışmalara gençlerimiz büyük ilgi gösterdi. Sosyal model üretme kültürünün toplumda yaygınlaşmasını, yaşanan sorunlara çözüm üretme kapasitesinin özellikle gençlik nezdinde artmasını istiyoruz ve bunu Sosyalfest ile destekliyoruz. Düzenlediğimiz Sosyal Model Tasarım Yarışmalarında, gençlerimiz, çözüm önerileri sunarak toplumdaki sorunlara farkındalık oluşturuyor. Bu kapsamda gençlerimiz üretmiş oldukları sosyal modelleri sunacak."
AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Vefat haberini duyuran AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine baş sağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun inşallah." dedi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğu, jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle yaylada toprağa gömülü halde ölü olarak bulundu. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı.
AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı görüldü. Öte yandan şahsın eline uzun namlulu silah aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin askerlerinin bulunduğu General Gorod Askeri Kampı'na silahlı saldırı düzelendi. Saldırıda 2'si Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) subayı, 5 asker hayatını kaybetti. Eğitimini tamamlayan askerlerin silahlarını teslim aldığı törenin hemen ardından yaşanan olayı, terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, yaralanan BAE'li üst düzey görevli Albay Mohamed bin Mubarak'ın ise durumunun kritik olduğu belirtildi.
Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla Muş'ta düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkan Feyat Asya, on yıllık dönem süresince halka hizmet anlayışıyla vatandaşların gönlüne dokunduğunu belirtti.
ABD'nin California eyaletinde, 6 kişiyi taşıyan helikopter Mojave Çölü'ne düştü. Kazada yaşamını yitirenlerin olduğu öğrenilirken ölü sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Teknoloji › Karabük Üniversitesi Sosyal Model Tasarım Yarışmalarına Binlerce Başvuru - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?