Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi atılımlarına ilişkin özel bir toplantı yapıldı. Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Yapılan toplantıda Türk savunma sanayisinin dün, bugün ve geleceği ana başlığında değerlendirmeler yapıldı. Bunun yanında bir de yerli ve milli uçak gemisi projesi konusunda kararlar alındı. İşte konuyla ilgili detaylar…

Karar alındı! Yerli uçak gemisi için tasarım faaliyetleri başlıyor!

TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi, Nisan 2023 tarihinde Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girdi. Özellikle insansız hava araçları için bir deniz üssü niteliği taşıyan TCG Anadolu, 32 metre uzunluğu ile Türk Donanması'nın en büyük deniz platformu unvanının da sahibi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun süredir gündeminde olan "yerli uçak gemisi" projesi içinse artık karar verildi. Konuyla ilgili Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantı da projenin başlamasına karar verdi. Tasarım süreci ile başlayacak olan proje artık "fiilen başladı" olarak kabul edilebilir.

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Yerli uçak gemisinin, TCG Anadolu Gemisi inşaatında olduğu gibi yine İspanya ile üretilmesi de gündemde. Bu konu aslında 2021 yılında cevaplandı. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan "İlk uçak gemimiz aslında büyük ölçekli değil, büyük ölçekliyi de şimdi bundan sonra yapacağız. Bu konuda zaten değerli dostumla mutabıkız. İnşallah büyük bir uçak gemisini mevcut şu andaki uçak gemisinin ardından yapmayı hedefliyoruz ve belki bununla birlikte denizaltı olayına da girme durumumuz olacak" ifadelerine yer vermişti.

Toplantıdan deniz kuvvetleri ile ilgili açık deniz karakol gemilerinin, yeni tip çıkarma gemilerinin, yeni nesil mayın avlama gemisinin ve milli hücumbotun inşasına yönelik kararlar alındı. Ayrıca MİLGEM Programı'nın 9, 10, 11 ve 12'nci gemilerinin inşası için de kararlar alındı. Genel olarak toparlamak gerekirse yapılan SSİK toplantısı deniz kuvvetleri açısından büyük önem arz etmekte.