Karesi'de Bilim Fuarları Festivali sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karesi'de Bilim Fuarları Festivali sona erdi

Karesi\'de Bilim Fuarları Festivali sona erdi
24.05.2026 15:51  Güncelleme: 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karesi'de düzenlenen TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarları Festivali, öğrencilerin projelerini sergilemesiyle iki gün boyunca yoğun ilgi gördü ve katılım belgelerinin takdimiyle sona erdi.

Bilimsel düşünceyi teşvik etmek ve öğrencilerin üretken projelerini toplumla buluşturmak amacıyla düzenlenen "Karesi TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarları Festivali", yoğun ilgi ve büyük bir coşkuyla sona erdi.

Avlu Kent Konseyi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen festival, iki gün boyunca ziyaretçilerini bilim, teknoloji ve yenilik dolu projelerle buluşturdu. Festival süresince öğrenciler tarafından hazırlanan birbirinden özgün çalışmalar katılımcıların beğenisine sunuldu. Fen bilimlerinden robotik uygulamalara, çevre projelerinden sosyal içerikli çalışmalara kadar birçok alanda sergilenen projeler, öğrencilerin bilimsel bakış açısını ve üretkenliğini ortaya koydu. Öğrencilerin sunumları ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edilirken fuar alanında hareketli ve renkli görüntüler oluştu. Festivalin kapanışında İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü tarafından proje danışman öğretmenleri ve öğrenciler ile katkı sağlayan okul ve kurumlara katılım belgeleri takdim edildi. Gerçekleştirilen belge töreni, öğrencilerin gurur ve mutluluğuna sahne oldu. Müdür Günnü, gençlerin bilimle iç içe yetişmesinin ülkemizin geleceği adına büyük önem taşıdığını ifade ederek Karesi'de eğitim ve bilim adına önemli bir buluşmaya dönüşen 4006-C Bilim Fuarları Festivali'nin düzenlenmesinde emeği geçen başta kurumun Özel Büro Birimi olmak üzere tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti. Festival, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile tamamlandı.

4006-C Bilim Fuarları Festivaline verdiği kıymetli desteklerinden dolayı Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'na, salon ve ekipman desteği dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesine, Karesi İlçe Kaymakamı Metin Arslanbaş'a, İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal'a, Balıkesir Olgunlaşma Enstitüsüne, T.C. Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesine, Gazi Mustafa Kemal Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, festivali sergilenmeye değer bulan TÜBİTAK ile katkı ve katılım sağlayan tüm paydaşlara teşekkür edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Teknoloji, Balıkesir, Etkinlik, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Karesi'de Bilim Fuarları Festivali sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurban keserken bunları sakın yapmayın 30 bin lira cezası var Kurban keserken bunları sakın yapmayın! 30 bin lira cezası var
Böylesi görülmedi Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi Böylesi görülmedi! Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti

15:39
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nden ayrılıyor: Geri gelmek üzere çıkıyorum
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrılıyor: Geri gelmek üzere çıkıyorum
15:27
CHP Genel Merkezi’nde tahliye sürerken MHP’den “yetki karmaşası“ mesajı
CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı
14:53
DEM Parti’den CHP Genel Merkezi’ne polis operasyonuna ilk tepki
DEM Parti'den CHP Genel Merkezi'ne polis operasyonuna ilk tepki
14:34
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız
14:27
CHP Genel Merkezi’nde arbede Onlarca polis içeri girdi
CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi
14:15
CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü İşte ilettikleri talep
CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü! İşte ilettikleri talep
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 15:59:52. #7.13#
SON DAKİKA: Karesi'de Bilim Fuarları Festivali sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.