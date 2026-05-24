Karesi\'de Bilim Fuarları Festivali sona erdi

Bilimsel düşünceyi teşvik etmek ve öğrencilerin üretken projelerini toplumla buluşturmak amacıyla düzenlenen "Karesi TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarları Festivali", yoğun ilgi ve büyük bir coşkuyla sona erdi.

Avlu Kent Konseyi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen festival, iki gün boyunca ziyaretçilerini bilim, teknoloji ve yenilik dolu projelerle buluşturdu. Festival süresince öğrenciler tarafından hazırlanan birbirinden özgün çalışmalar katılımcıların beğenisine sunuldu. Fen bilimlerinden robotik uygulamalara, çevre projelerinden sosyal içerikli çalışmalara kadar birçok alanda sergilenen projeler, öğrencilerin bilimsel bakış açısını ve üretkenliğini ortaya koydu. Öğrencilerin sunumları ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edilirken fuar alanında hareketli ve renkli görüntüler oluştu. Festivalin kapanışında İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü tarafından proje danışman öğretmenleri ve öğrenciler ile katkı sağlayan okul ve kurumlara katılım belgeleri takdim edildi. Gerçekleştirilen belge töreni, öğrencilerin gurur ve mutluluğuna sahne oldu. Müdür Günnü, gençlerin bilimle iç içe yetişmesinin ülkemizin geleceği adına büyük önem taşıdığını ifade ederek Karesi'de eğitim ve bilim adına önemli bir buluşmaya dönüşen 4006-C Bilim Fuarları Festivali'nin düzenlenmesinde emeği geçen başta kurumun Özel Büro Birimi olmak üzere tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti. Festival, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile tamamlandı.

4006-C Bilim Fuarları Festivaline verdiği kıymetli desteklerinden dolayı Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'na, salon ve ekipman desteği dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesine, Karesi İlçe Kaymakamı Metin Arslanbaş'a, İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal'a, Balıkesir Olgunlaşma Enstitüsüne, T.C. Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesine, Gazi Mustafa Kemal Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, festivali sergilenmeye değer bulan TÜBİTAK ile katkı ve katılım sağlayan tüm paydaşlara teşekkür edildi. - BALIKESİR