Kaspersky Yeni Siber Güvenlik Kursları Başlattı

Teknoloji

Kaspersky, çalışanların siber güvenlik becerilerini geliştirmeyi hedefleyen "Kaspersky Otomatik Güvenlik Farkındalığı Platformu"na üç yeni kurs eklediğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, siber saldırıların sayısı artmaya devam ederken, belirli saldırı türleri giderek daha yaygın hale geliyor. Tehdit aktörleri, hassas verilere ve kaynaklara erişim elde etmek için sağlık kuruluşlarını, tedarik zincirlerini ve üst düzey yöneticileri giderek daha fazla hedef alıyor.

Kaspersky, bu tür tehditleri ele almak, kurumların çalışanları arasında farkındalığı artırmasına ve siber güvenlik becerilerini geliştirmesine yardımcı olmak için Kaspersky ASAP kapsamında üç yeni kurs başlattı.

Kaspersky ASAP'ın "Üst Düzey Yöneticilere ve Onlar Adına Yapılan Saldırılar: Balina Avcılığı ve Etkisi" başlıklı ilk yeni kursu, özellikle üst düzey yöneticileri hedef alan sofistike kimlik avı saldırılarına odaklanıyor.

Bu tür saldırılar genellikle üst düzey yöneticilerin ve diğer liderlerin kaynaklarını ve yetkilerini istismar etmek isteyen siber suçluların kapsamlı hazırlıklarını içeriyor. Eğitim hem yöneticiler hem de bu saldırıları tanımak isteyen çalışanlar için tasarlandı.

"Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Güvenliği" başlıklı ikinci kurs, sağlık sektörünün karşılaştığı benzersiz siber güvenlik zorluklarını ele alıyor. Söz konusu eğitim, sağlık sektöründe bilgi hijyenini ve siber okuryazarlığı korumayı ve hayatı tehdit eden durumları bertaraf edebilmeyi amaçlıyor.

Eğitim, sağlık hizmetlerine ilişkin genel bilgi güvenliği ilkeleriyle başlıyor ve tıbbi bilgi süreçlerinde yer alan tüm katılımcıların hak ve sorumluluklarına genel bir bakış sunuyor. İleri düzey bölümlerde ise tıbbi verilerin güvenli şekilde işlenmesi için depolama, iletim ve imha süreçlerine dair en iyi uygulamalar ele alınırken bu alandaki temel yasal düzenlemeler hakkında da kapsamlı bilgi sağlanıyor. Hem temel bilgileri hem de pratik becerileri içeren bu eğitim, sağlık çalışanlarının kritik operasyonları koruma konusunda donanımlı olmalarını hedefliyor.

"Tedarik Zinciri Saldırıları" başlıklı kurs ise, dış satıcıları ve tedarikçileri hedef alan siber güvenlik tehditlerini inceliyor.

"Kurslar karmaşıklaşan dijital dünyada dayanıklılık oluşturmak için tasarlandı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Farkındalığı Kıdemli Ürün Pazarlama Müdürü Tatyana Shumaylova, gelişen siber tehditlere karşı koyma konusunda stratejilerin de gelişmesi gerektiğini belirtti.

Shumaylova, kursların, siber riskleri azaltıp çalışanları bilgi ve pratik araçlarla donatarak onların saldırganlardan bir adım önde olmalarını sağlamaayı amaçladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İster yöneticileri sofistike kimlik avı girişimlerinden korumak, ister kritik sağlık sistemlerini koruma altına almak veya tedarik zincirlerindeki gizli güvenlik açıklarını ele almak olsun, bu kurslar giderek birbirine bağlanan ve karmaşıklaşan dijital dünyada dayanıklılık oluşturmak için tasarlandı. Çalışanların siber becerilerini geliştirmek için çözümler uygulamak, ek bir koruma katmanı eklediği için her kuruluşun kapsamlı siber savunma yaklaşımının hayati bir parçasıdır. Kaspersky olarak, yüksek becerilere sahip çalışanların etkili siber korumada ilk savunma hattını oluşturduklarına inanıyoruz. Kaspersky ASAP kapsamındaki yeni kurslar, daha güvenli bir gelecek yaratma konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor."