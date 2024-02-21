Çinli Şirketler Katlanabilir Telefon Pazarında Lider

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Katlanabilir telefon pazarında şirketlerin pazar payları ortaya çıktı. 2023 yılında yüzde 114,5 büyüme kaydeden katlanabilir telefon pazarında, Çinli şirketler üst sıraları kapmayı başardı. İşte katlanabilir telefon pazarının hakimi.

Çin'in en çok satan katlanabilir telefon markası Huawei oldu!

Katlanabilir telefonlar hayatımıza yeni girdi diyebiliriz. Şimdilik herkesin elinde olmasa da satış rakamları katlanabilir telefonlara rağbet olduğunu gösteriyor. Çin'in katlanabilir telefon pazarı hakkında bugün açıklamalar yapan IDC, yıllık sevkiyat sayısının 7 milyondan fazla olduğunu bildirdi. Çin'de en çok satış yapan markanın ise Huawei olduğu bildirildi. Peki Samsung, Oppo Honor gibi markaların pazarda yerleri nedir?

Çin'deki verilere göre Huawei yüzde 37,4 gibi bir payla bahsi geçen pazarın lideri oldu. Listenin ikinci sırasını yüzde 18,3 ile Oppo alırken, Honor yüzde 17,7 ile Oppo'nun hemen arkasında kaldı. Akıllı telefon pazarında dünyanın en büyük oyuncusu olarak bilinen Samsung yüzde 11'lik oran ile pazarda dördüncü sırasında yerini aldı. Oppo'nun kardeş firması vivo ise yüzde 9,7 ile Çin'in en çok satan beşinci markası oldu. Peki son iki sırada kim var?

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Xiaomi de birçok alanda Samsung kadar iyi olsa da katlanabilir cihazlarda istediği başarıyı hala yakalayamamış gibi duruyor. Yüzde 4,6'lık pazar payı ile listenin altıncı sırasında yer alan Xiaomi, yüzde 1,4'lük paya sahip olan Lenovo'nun hemen önünde yer alıyor. Tüm cihazlar hakkında da genel bir analiz yapan IDC, 1000 Dolar'ın üzerindeki cihazların pazarın yüzde 66,5'ini oluşturduğunu söylüyor.

Şimdilik Çin'de bahsi geçen pazarda markaların konumu bu şekilde. Tüm cihazların doğum yeri niteliğindeki Çin'de pazarının hakimi Huawei olarak gözüküyor. Bu da Huawei Mate X modellerinin ne kadar sevildiğinin bir göstergesi. Sizce en iyi katlanabilir telefon hangisi? Görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.