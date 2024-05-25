Kayseri'de düzenlenen Kocasinan Teknoloji Festivali'nde dereceye giren okullar ödüllendirildi - Son Dakika
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Teknoloji

Kayseri'de düzenlenen Kocasinan Teknoloji Festivali'nde dereceye giren okullar ödüllendirildi

Kayseri\'de düzenlenen Kocasinan Teknoloji Festivali\'nde dereceye giren okullar ödüllendirildi

Kocasinan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Kocasinan Teknoloji Festivali'nde 12 kategoride yarışan 235 takımın dereceye girdiği açıklandı. Ödül töreninde yapılan konuşmalarda, gençlerin teknolojiye olan ilgisi ve başarıları vurgulandı. Dereceye giren takımlara para ödülü ve kupa verildi.

25.05.2024 16:19
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Kayseri'de Kocasinan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle üçüncüsü düzenlenen Kocasinan Teknoloji Festivali'nde (KOCAFEST) dereceye giren okullar ödüllendirildi.

Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'nda düzenlenen ödül töreninde bir konuşma yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, festivalde 12 kategoride 235 takımın yarıştığını söyledi.

Çolakbayrakdar, üç gün süren yarışmalar neticesinde derecelendirme yapıldığını belirterek, "Bizim gönlümüzde kazanan bu müsabakalara katılan bütün öğrencilerdir, hepsini tebrik ediyorum. Birbirinden değerli teknolojik aletleri görünce bu işin tuttuğunu gördük, hedefimizi büyüterek devam ettireceğiz. Buradaki iş, insana yapılan yatırımdır. Bu yatırım uzun soluklu yatırımdır. Bugün dikmiş olduğumuz dijital fidanlar, bundan sonrasında büyüyüp, bu şehre ve bu ülkeye katkı sağlayacak." diye konuştu.

Çolakbayrakdar, teknoloji konusunda kendini geliştirmek isteyen öğrencileri, Kocasinan IQ İnovasyon ve Ar-Ge Merkezi'ne beklediklerini de kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da gençlere yönelik yaptığı çalışmalardan dolayı Çolakbayrakdar'ı tebrik ettiğini söyledi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise her geçen yıl KOCAFEST'in geliştiğini, bunu görmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından KOCAFEST'te çizgi izleyen (temel seviye), çizgi izleyen (ileri seviye), hızlı çizgi izleyen, tasarla-çalıştır, yumurta toplama (caretta caretta), labirent çözen (temel seviye), labirent çözen (ileri seviye), tozkoparan robot (temel seviye), hackhaton, LEGO, mini sumo, İHA (ortaokul ve lise) olmak üzere 12 kategoride dereceye giren takımlara para ödülü ve kupa verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Kayseri'de düzenlenen Kocasinan Teknoloji Festivali'nde dereceye giren okullar ödüllendirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de düzenlenen Kocasinan Teknoloji Festivali'nde dereceye giren okullar ödüllendirildi - Son Dakika
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