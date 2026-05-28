Kayseri\'de Otonom Araç Geliştirildi

Kayseri Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından geliştirilen otonom araç, yoldaki nesneleri görüntü işleme teknolojisi ile tanımlayarak hareket ediyor.

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından geliştirilen otonom araç projesi, üzerinde bulunan kameralarla görüntü işleme sistemini kullanıyor. Kameralar sayesinde yolda algıladığı yaya, kasis ve trafik ışıklarını tanımlayarak hareket eden araç aynı zamanda önündeki nesneleri sollama yoluyla geçerek kendisine verilen koordinatlardaki park yerine girerek verilen görevleri sorunsuz şekilde yerine getiriyor. Proje ile ilgili bilgiler veren Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alan Öğretmeni Abdullah Eyüp Perdahçı, "Projemiz otonom bir araç, MEB Robot Yarışması için tasarladığımız, otonom araç yarışmasında yarışması için tasarladığımız bir araç. Sadece kameralarla yoldaki yaya yolu, diğer araçlar, karşı şeritten gelen araçlar, park yeri ya da işte yaya yolu, hemzemin geçit gibi engelleri algılayıp uygun şekilde davranması gereken bir robot tasarlamamız gerekiyordu ve bunu başardık, yaptık. Amacımız tüm görevleri yerine getirmesi. Proje zaten şu an günümüzde otonom park yapabilen, yani kendi kendisine şerit takibi yapabilen, yaya gördüğünde ya da bir engel çıktığında durabilen, yaya yollarında yayalara öncelik tanıyabilen tamamen otonom sürüş yapabilen bir araç. Yani görüntü işleme üzerine otonom bir araç tasarladık. O şekilde günlük hayatta da çoğu araba artık yavaş yavaş bunu dahil etti zaten paketlerine" dedi.

Endüstriyel Otomasyon Bölümü 11. sınıf öğrencisi Ege Sandık ise "Burada geliştirdiğimiz otonom araç, kameraya aldığı görüntüyle beraber etrafındaki nesneleri algılayabilen ve yaya geçidinde ışıklarda durabilen, yayalara öncelik verebilen bir araçtır. Önündeki nesneleri algılayarak önünde bir nesne varsa onu sollayabilir ve geçebilir. Kendisi park edebilir, kendi park yerinde. Her yerde kullanılabilir aslında" ifadelerini kullandı.

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TÜBİTAK Koordinatörü Ebru Özen Yüksel de "Bizim burada aşağı yukarı 31 tane projemiz var. Bunlardan 12 tanesi 2204 TÜBİTAK Liseler Arası Araştırma Proje Yarışmaları'na hazırladığımız projelerden oluşmakta. 20 tanesi ise 4006 Bilim Fuarları kapsamında hazırlamış olduğumuz projeler. Yaklaşık 58 tane öğrencimiz, 28 tane koordinatörümüz var. Bu fuarların amacı öğrencilere bilimi sevdirmek, bilimsel faaliyetlerin içine dahil etmek. Özellikle biz burada meslek lisesi olarak öğrencilerin hem bölümlerinde aldıkları eğitimi farklı alanlarla, disiplinler arası alanlarla birleştirip güzel ürünler ortaya koymayı amaç edindik. Burada öğrencilerimiz, atıyorum bölümlerde öğrendiği yazılım, kodlama yeteneğiyle daha çok kültür derslerinde olsun, kendi bölümlerinde olsun, farklı alanlardaki kazanımları da birleştirip çok güzel, kendilerinin geliştirdikleri orijinal, bilimsel eleştiri, eleştirel düşünme yeteneğini kazandıracak bir takım çalışmalar yürütülüyor. Gençlere şunu söylemek istiyorum, özellikle bu TÜBİTAK'ın düzenlediği 2204 olsun, 4006 Bilim Fuarları olsun bu tarz proje alanlarına dahil olmalarını tavsiye ediyorum. Bu yarışmalara dahil olduklarında, bu fuarlara dahil olduklarında hem öğrencilerimiz kendilerini hem yeteneklerini hem de işte sahip olduğu alandaki becerilerini geliştirerek hem eğlenceli hem eğitici faaliyetlerde bulunmuş oluyorlar. O yüzden özellikle biz Hürriyet Meslek Lisesi olarak buradayız, her zaman meslek lisesi olmanın avantajlarını da gerçekleştirdik" dedi. - KAYSERİ