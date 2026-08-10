KBÜ'lü Öğrenciler TEKNOFEST 2026'da Finale Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KBÜ'lü Öğrenciler TEKNOFEST 2026'da Finale Yükseldi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi'nden SkyMind takımı, Yapay Zeka Destekli Havayolu Yarışması'nda finale kaldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri Zeynep Bostancı ve Nuray Yavuz'dan oluşan "SkyMind" takımı, TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen Yapay Zeka Destekli Havayolu Optimizasyonu Yarışması'nda finale yükseldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ öğrencileri geliştirdikleri yenilikçi projelerle teknoloji odaklı ulusal organizasyonlarda başarılarını sürdürüyor.

Bilgisayar Mühendisliği bölümü 2. sınıf öğrencisi Bostancı ile 3. sınıf öğrencisi Yavuz, "SkyMind" adıyla oluşturdukları iki kişilik takımla TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen Yapay Zeka Destekli Havayolu Optimizasyonu Yarışması'nda finale kalarak 10 takım arasında yer aldı.

Ekip, yarışma kapsamında "Tarife Planlamalarında Rakip Odaklı Ağ Optimizasyonu" başlıklı projeyi geliştirdi.

Proje, İstanbul Havalimanı'ndaki aktarma akışını odağına alarak, uçuş saatleri arasındaki bağlantı boşluklarının optimize edilmesini, bu sayede havayolu ağının küresel pazardaki rekabet gücünün artırılmasını hedefliyor.

KBÜ akademisyenleri Dr. öğretim üyesi İsa Avcı ve araştırma görevlisi Kadriye Öz de proje geliştirme sürecinde öğrencilere destek sağladı.

Takım, yarın gerçekleştirilecek final sunumunda geliştirdiği çözümü jüriye sunarak derece elde etmeye çalışacak.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknofest, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji KBÜ'lü Öğrenciler TEKNOFEST 2026'da Finale Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı
Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı
Mekke Paktı İsrail’i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı Mekke Paktı İsrail'i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek

18:33
Yeni Parti’de 21 milletvekili çerçeve yasaya ’hayır’ diyecek
Yeni Parti'de 21 milletvekili çerçeve yasaya 'hayır' diyecek
18:32
Öcalan’ın ailesiyle çektirdiği fotoğraf paylaşıldı
Öcalan'ın ailesiyle çektirdiği fotoğraf paylaşıldı
18:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye net mesaj: Hepimizin menfaatine olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye net mesaj: Hepimizin menfaatine olur
17:55
TBMM’de kritik gün: Çerçeve yasa için partilerin tutumu netleşti
TBMM’de kritik gün: Çerçeve yasa için partilerin tutumu netleşti
17:28
Bahçeli’den Özgür Özel’e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız
Bahçeli'den Özgür Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?
17:10
Etimesgut Belediyesi’nde başkanvekili belli oldu
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 18:48:05. #7.12#
SON DAKİKA: KBÜ'lü Öğrenciler TEKNOFEST 2026'da Finale Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.