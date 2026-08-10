KBÜ'lü Öğrenciler TEKNOFEST 2026'da Finale Yükseldi
Karabük Üniversitesi'nden SkyMind takımı, Yapay Zeka Destekli Havayolu Yarışması'nda finale kaldı.
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri Zeynep Bostancı ve Nuray Yavuz'dan oluşan "SkyMind" takımı, TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen Yapay Zeka Destekli Havayolu Optimizasyonu Yarışması'nda finale yükseldi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ öğrencileri geliştirdikleri yenilikçi projelerle teknoloji odaklı ulusal organizasyonlarda başarılarını sürdürüyor.
Bilgisayar Mühendisliği bölümü 2. sınıf öğrencisi Bostancı ile 3. sınıf öğrencisi Yavuz, "SkyMind" adıyla oluşturdukları iki kişilik takımla TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen Yapay Zeka Destekli Havayolu Optimizasyonu Yarışması'nda finale kalarak 10 takım arasında yer aldı.
Ekip, yarışma kapsamında "Tarife Planlamalarında Rakip Odaklı Ağ Optimizasyonu" başlıklı projeyi geliştirdi.
Proje, İstanbul Havalimanı'ndaki aktarma akışını odağına alarak, uçuş saatleri arasındaki bağlantı boşluklarının optimize edilmesini, bu sayede havayolu ağının küresel pazardaki rekabet gücünün artırılmasını hedefliyor.
KBÜ akademisyenleri Dr. öğretim üyesi İsa Avcı ve araştırma görevlisi Kadriye Öz de proje geliştirme sürecinde öğrencilere destek sağladı.
Takım, yarın gerçekleştirilecek final sunumunda geliştirdiği çözümü jüriye sunarak derece elde etmeye çalışacak.
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