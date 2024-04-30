KBÜ Teknokent'ten TÜBİTAK Desteği Alan İnsansız Nano Helikopter Projesi - Son Dakika
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Teknoloji

KBÜ Teknokent'ten TÜBİTAK Desteği Alan İnsansız Nano Helikopter Projesi

KBÜ Teknokent\'ten TÜBİTAK Desteği Alan İnsansız Nano Helikopter Projesi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent) bünyesinde faaliyet gösteren bir firma, savunma sanayi alanında yaptığı 'İnsansız Nano Helikopter' projesiyle TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı. Proje, kapalı ve kısıtlı alanlarda arama kurtarma gözlem faaliyetlerinde kullanılabilecek askeri ve sivil kullanıma uygun nano sınıfta insansız helikopter geliştirme amacını taşıyor. Projenin tamamlanmasıyla dünyada bu sınıfta insansız helikopter projesini tamamlamış ikinci firma olacaklarını belirten firma yetkilisi, bu projenin Türkiye'den yerli bir firma tarafından geliştirilip kullanılması açısından önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, projenin başarıya ulaşması halinde dışa bağımlılığın sona ereceği ve askeri stratejik konuda yerli çözüm üretileceği ifade edildi.

30.04.2024 15:51
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Karabük Üniversitesi (KBÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent) bünyesinde faaliyet gösteren firmanın savunma sanayi alanında yaptığı "İnsansız Nano Helikopter" projesi, TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Uludoğan Savunma Sanayi Teknoloji A.Ş firmasınca hazırlanan çalışmanın 833 proje arasında, "TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı" kapsamında desteklenecek 45 projeden biri oldu.

Firmanın yönetim kurulu başkanı Seyfeddin Cevdet Uludoğan, çalışma adının, "Kapalı ve Kısıtlı Alanlarda Arama Kurtarma Gözlem Faaliyetlerinde Kullanılabilecek Askeri ve Sivil Kullanıma Uygun Nano Sınıfta İnsansız Helikopter Geliştirme" olduğunu belirtti.

Uludoğan, Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) 4'te çalışmalarının devam ettiğini, THS 9 seviyesine ulaşarak 2025'te projeyi seri üretime hazır hale getirmeyi amaçladıklarını anlattı.

Projenin tamamlanmasıyla dünyada bu sınıfta insansız helikopter projesini tamamlamış ikinci firma olacaklarını aktaran Uludoğan, "Bu helikopterle amacımız, askeri istihbaratta özel kuvvetlerin kullanımına uygun insansız helikopter projesi geliştirmek. Bu projenin önemi, dünya üzerinde sadece 1 firma tarafından geliştirilip kullanılması. Biz Türkiye'den yerli firma olarak rakip çıkmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Uludoğan, başarıya ulaşmaları halinde bu alanda dışa bağımlılığı sonlandıracaklarını ve askeri stratejik konuda yerli çözüm üretmiş olacaklarını vurgulayarak, katma değer payı çok yüksek insansız helikopterin fiyatının 200 bin dolar civarında olduğunu kaydetti.

Kendilerinin insansız helikopteri yerli imkanlarla üretip ordunun kullanımına daha uygun fiyatlara sunmayı amaçladıklarına değinen Uludoğan, şunları kaydetti:

"Katma değer olarak gram bölü ihracat fiyatı çok yüksek bir ürün. Yüksek teknolojiyi içeriyor. O kadar ufak bir cihazın içine bu kadar yüksek teknolojiyi sığdırmak çok zor olduğu için dünyada bunu yapabilen şu an ikinci bir firma yok. İnsansız nano helikopterimizin görüş açısı daha yüksek, yapay zeka modülümüz daha gelişmiş, havada kalma ve olumsuz hava koşullarına dayanma süremiz daha fazla diyebiliriz. Koaksiyel rotor yapısı ve arka pervanesi ile daha stabil uçuş ve daha hızlı manevra kabiliyetimiz mevcut. Daha yenilikçi yaklaşımla projeyi sürdürüyoruz. Rakibimizin taklidi değil tamamen o sınıfta yeni bir ürün üzerinde çalışıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji KBÜ Teknokent'ten TÜBİTAK Desteği Alan İnsansız Nano Helikopter Projesi - Son Dakika

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