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KIA, CES 2024'te PV Serisi Modüler ve Elektrikli Van Araçlarını Tanıttı - Son Dakika
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KIA, CES 2024'te PV Serisi Modüler ve Elektrikli Van Araçlarını Tanıttı

KIA, beş yıl aradan sonra CES 2024 fuarında PV serisi modüler ve elektrikli van araçlarını tanıttı. PV5 modeli, modüler özellikleri ile dikkat çekiyor ve kişisel ihtiyaçlara göre düzenlenebiliyor. PV1 küçük ve çevik bir yapıya sahipken, PV7 tam anlamıyla ticari kullanım için tasarlanmış bir panelvan araçtır. KIA PV serisi, modern ve minimalist bir tasarıma sahiptir.

KIA, CES 2024\'te PV Serisi Modüler ve Elektrikli Van Araçlarını Tanıttı
09.01.2024 - 22:29,
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CES 2024'te yeni bilgisayar, akıllı telefon ve işlemci haberleri ön planda olsa da KIA gibi otomotiv firmaları da ön planda. Beş yıldır CES fuarına katılmayan KIA PV serisi modüler ve elektrikli van araçlarıyla önemli bir dönüş yaptı. Tam dört araçtan oluşan PV serisi araçlar, markanın elektrikli araç stratejisi için de önemli. Bunlardan PV5 ise modüler özellikleri ile dikkat çekiyor.

KIA PV serisi modüler ve elektrikli van konseptini tanıttı!

Güney Kore'li otomobil devi KIA, beş yıl sonra CES 2024 ile geri dönüş yaptı. KIA PV serisi yeni modüler elektrikli konsept van ailesi, fuarda en dikkat çeken araçlar arasında. KIA, PV1, PV5 ve PV7 adlı üç aracı tanıttı. Bu anlamda araçlardan PV5 modüler yapısıyla kişisel ihtiyaçlara göre düzenleniyor. Bu anlamda araç ticari ve kişisel olarak iki farklı modele de sahip.

Örneğin kullanıcı KIA PV5 modelinde daha fazla alan için aracın tavanını daha yüksek bir tavanla değiştirebiliyor. Yine arka koltukları değiştirmek, yeniden konumlandırmak ya da tamamen kaldırmanız da mümkün. Böylece araç lüks bir van ile ticari bir taşıma aracı arasında değişim gösterebiliyor.

KIA, CES 2024'te PV Serisi Modüler ve Elektrikli <a class='keyword-sd' href='/van/' title='Van'>Van</a> Araçlarını Tanıttı

KIA, CES 2024'te PV Serisi Modüler ve Elektrikli Van Araçlarını Tanıttı

KIA, CES 2024'te PV Serisi Modüler ve Elektrikli Van Araçlarını Tanıttı

KIA, CES 2024'te PV Serisi Modüler ve Elektrikli Van Araçlarını Tanıttı

KIA, CES 2024'te PV Serisi Modüler ve Elektrikli Van Araçlarını Tanıttı

KIA, CES 2024'te PV Serisi Modüler ve Elektrikli Van Araçlarını Tanıttı

Tanıtılan KIA konsept PV serisinin en küçük aracı ise PV1. Bu aracın en önemli özelliği küçük ve çevik bir yapıda olması. Böylece ailenin diğer üyelerine göre park sorunu da daha az yaşayacak boyutlarda. ve orta KIA ise henüz konsept aşamasında olan araçları ilk başta ticari kullanıma sunmanın peşinde.

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KIA PV7 ise tam anlamıyla ticari kullanım amacıyla düşünülüyor. Panelvan şeklinde bir tasarıma sahip olan araç, yine diğer modeller gibi elektrikli. Tasarım açısından ise tüm modeller aynı modern ve minimalist çizgilere sahip. KIA PV serisi bu anlamda hem sevimli hem de modern bir görünüm ile karşımıza çıkıyor.

Şu an için KIA PV1, PV5 ve PV7 özellikleri ve fiyatı ise ortaya çıkmadı. Markanın ilerleyen dönemde araçların özellikleri ve çıkış tarihi hakkında da daha fazla ayrıntı paylaşması beklentiler arasında.

Kaynak: Shiftdelete
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Güney Kore, Otomobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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