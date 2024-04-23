Kingdom Come: Deliverance 2 Türkçe Dil Seçeneğiyle Geliyor - Son Dakika
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Teknoloji

Kingdom Come: Deliverance 2 Türkçe Dil Seçeneğiyle Geliyor

Kingdom Come: Deliverance 2 Türkçe Dil Seçeneğiyle Geliyor

Warhorse Studios, Kingdom Come: Deliverance 2 oyununda Türkçe dil seçeneği sunacağını duyurdu. Oyun, daha fazla içerik ve gerçekçilik sunacak. Oyuncular, Ortaçağ şehirlerini keşfedebilecek ve karakter gelişimi yaşayabilecekler.

23.04.2024 13:09
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2018'de Kingdom Come: Deliverance oyununu piyasaya süren Warhorse Studios, ilk oyunun büyük ilgi görmesiyle bu yıl ise Kingdom Come: Deliverance 2 ile oyuncuların karşısına çıkacak. Geçtiğimiz günlerde duyurulan yapım, şimdiden oyun dünyasında konuşulmaya başlandı.

Son olarak merakla beklenen oyun ile ilgili Türk oyuncuları sevindiren önemli bir gelişme yaşandı. Öyle ki Kingdom Come: Deliverance 2 için Türkçe dil seçeneği de sunulacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar…

Kingdom Come: Deliverance 2, Türkçe dil seçeneğine sahip olacak!

Orta çağ temalı aksiyon rol yapma oyunu olan Kingdom Come: Deliverance 2, ilk oyuna kıyasla daha fazla içerik sunacak. Bu nedenle oyunculara yüksek deneyim sunması beklenen yeni yapımın Steam sayfasında bir güncelleme yapıldı.

Kingdom Come: Deliverance 2 Türkçe Dil Seçeneğiyle Geliyor

Bu güncelleme ile birlikte desteklenen diller arasında Türkçe de eklendi. Buna göre oyuncular, Türkçe arayüz de tercih edilebilecek. Öte yandan altyazı ve seslendirme desteği olup olmayacağı ise bilinmiyor. Altyazı için bir umut olsa da seslendirme için beklentiler düşük. Zira ilk oyunda da yoktu.

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Kingdom Come: Deliverance 2 nasıl bir oyun?

Bu yıl içinde piyasaya sürülmesi beklenen Kingdom Come: Deliverance 2, 15. yüzyılda iç savaşla çalkalanan Bohemya'da geçecek. Oyun, Skalitzli Henry'nin sıradan bir köylüden, hikayenin gidişatına göre kahraman veya entrikacı bir figüre dönüşebileceği derin bir karakter gelişimi sunacak.

Kingdom Come: Deliverance 2 Türkçe Dil Seçeneğiyle Geliyor

Gerçekçilik, tarihi doğruluk ve yoğun birebir savaş mekanikleriyle dikkat çekecek Kingdom Come: Deliverance 2'de oyuncular, yapay zeka ile yeniden tasarlanmış Ortaçağ şehirlerini, kalelerini ve köylerini keşfedecekler.

Kingdom Come: Deliverance 2 sistem gereksinimleri ise henüz belirsizliğini koruyor. Bu da yakın zamanda belli olacaktır. Oyun, arayüz için şu dilleri destekliyor;

Türkçe

İngilizce

İtalyanca

Fransızca

Almanca

Kastilya İspanyolcası

Çekçe

Japonca

Korece

Lehçe

Brezilya Portekizcesi

Basitleştirilmiş Çince

Geleneksel Çince

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Kingdom Come: Deliverance 2 oyunundan beklentileriniz neler? Çıktığında oynayacak mısınız? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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