Kocaeli Üniversitesi'nden Ödüllü Su Altı Aracı

Teknoloji

Kocaeli Üniversitesi Kılavuz Aura Auv Takımı öğrencilerinin ürettiği otonom insansız su altı aracı, Adana'daki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nda "en özgün yazılım" ve birincilik ödülünü kazandı.

Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği öğrencilerden oluşan takım, otonom ve manuel kullanılabilecek şekilde ürettikleri insansız su altı aracıyla TEKNOFEST'in İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'na katıldı.

Yarışmanın "ileri" kategorisinde mücadele eden su altı aracı, verilen görevleri yerine getirerek birinciliğe layık görüldü.

"En özgün yazılım" ödülünü de kazanan proje, öğrencilere ikinci sevinci yaşattı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda süren, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST'te sergilenen insansız su altı aracı, takımın standında ziyaretçilere tanıtılıyor.

Endüstriyel tarafı fark yarattı

Takım kaptanı Altar Hatipoğlu, AA muhabirine, yaklaşık 3 senedir insansız su altı sistemlerinde yönelik projeler hayata geçirdiklerini söyledi.

TEKNOFEST'te başarı elde ettikleri aracın tasarım, yazılım ve üretim sürecini 11 kişilik ekipleriyle gerçekleştirdiklerini anlatan Hatipoğlu, "Bu aracımızın özelliği, diğer yarışmacılara oranla biraz daha endüstriyel bir araç olması. Yarışma odaklı ilerlemek yerine endüstriyel anlamda da gelişmek istedik. Geçtiğimiz senelerdeki birikimlerimizle bu sene deniz ve diğer ortamlarda test edebileceğimiz bir prototip geliştirdik. Otonom şekilde çok sayıda kabiliyete sahip." diye konuştu.

"Yaklaşık 1,5 senedir bu proje üzerinde hız kesmeden çalışıyoruz"

Hatipoğlu, savunma sanayisinde manuel araçların daha çok ön planda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Otonom sistemlerine ağırlık vermek istiyoruz. Ülkemizin teknolojik açıdan bu sistemleri daha verimli kullanabilmesini hedefliyoruz. Bu ödüller bizim için çok değerli, paha biçilemez. Yaklaşık 1,5 senedir bu proje üzerinde hız kesmeden çalışıyoruz. Yeri geldi uykusuz zamanlarımız oldu. Çok duygusal anlar yaşadık. Bizi çok zorlayan bir projeydi. Takım çalışmasının ne olduğunu gördük."