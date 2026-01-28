Köfteci Yusuf\'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Köfteci Yusuf Hazır Yemek Temizlik Canlı Hayvan Et Mamulleri Entegre Gıda İthalat İhracat San. Tic. AŞ'ye ait bilgi sistemlerinde yaşanan veri ihlaline ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.
KVKK'nın açıklamasına göre veri ihlali 22 Ocak 2026 tarihinde başladı ve 23 Ocak 2026'da tespit edildi. İhlalin, şirketin bordro yazılımı ile online yemek siparişlerinin yönetildiği Yemekpos bilgi sistemlerini barındıran yerel SQL veritabanına dışarıdan yapılan müdahale sonucu gerçekleştiği bildirildi. Müdahale sonrası sistemlerin şifrelenmesi nedeniyle verilere erişim engellendi.
Veri ihlalinden hem çalışanların hem de müşterilerin etkilendiği açıklandı. Müşterilere ait ad soyad, adres, cep telefonu ve yemek sipariş detayları; çalışanlara ait ise kimlik, iletişim ve özlük bilgilerinin ihlal kapsamında yer aldığı belirtildi.
KVKK'ya iletilen bildirimde, veri ihlalinden 13 bin çalışan ve 150 bin müşteri olmak üzere toplam 163 bin kişinin etkilendiği bilgisi paylaşıldı.
Konuya ilişkin incelemenin sürdüğü belirtilirken, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 27 Ocak 2026 tarihli ve 2026/141 sayılı kararıyla söz konusu veri ihlalinin Kurumun internet sitesinde ilan edilmesine karar verildi.
