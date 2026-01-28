Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi - Son Dakika
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

28.01.2026 11:13
KVKK, Köfteci Yusuf'un bilgi sistemlerine yapılan siber saldırı sonucu 13 bin çalışan ve 150 bin müşteri olmak üzere toplam 163 bin kişinin kişisel verilerinin ihlal edildiğini duyurdu. Müşterilere ait ad soyad, adres, cep telefonu ve yemek sipariş detayları; çalışanlara ait ise kimlik, iletişim ve özlük bilgilerinin ihlal kapsamında yer aldığı belirtildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Köfteci Yusuf Hazır Yemek Temizlik Canlı Hayvan Et Mamulleri Entegre Gıda İthalat İhracat San. Tic. AŞ'ye ait bilgi sistemlerinde yaşanan veri ihlaline ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.

VERİ İHLALİ OCAK AYINDA YAŞANDI

KVKK'nın açıklamasına göre veri ihlali 22 Ocak 2026 tarihinde başladı ve 23 Ocak 2026'da tespit edildi. İhlalin, şirketin bordro yazılımı ile online yemek siparişlerinin yönetildiği Yemekpos bilgi sistemlerini barındıran yerel SQL veritabanına dışarıdan yapılan müdahale sonucu gerçekleştiği bildirildi. Müdahale sonrası sistemlerin şifrelenmesi nedeniyle verilere erişim engellendi.

ÇALIŞANLAR VE MÜŞTERİLER ETKİLENDİ

Veri ihlalinden hem çalışanların hem de müşterilerin etkilendiği açıklandı. Müşterilere ait ad soyad, adres, cep telefonu ve yemek sipariş detayları; çalışanlara ait ise kimlik, iletişim ve özlük bilgilerinin ihlal kapsamında yer aldığı belirtildi.

163 BİN KİŞİNİN VERİSİ İHLAL EDİLDİ

KVKK'ya iletilen bildirimde, veri ihlalinden 13 bin çalışan ve 150 bin müşteri olmak üzere toplam 163 bin kişinin etkilendiği bilgisi paylaşıldı.

KVKK KARARIYLA KAMUOYUNA DUYURULDU

Konuya ilişkin incelemenin sürdüğü belirtilirken, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 27 Ocak 2026 tarihli ve 2026/141 sayılı kararıyla söz konusu veri ihlalinin Kurumun internet sitesinde ilan edilmesine karar verildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • caps lock caps lock:
    Herkesin adresi telefonu heryerde artık. Mucizevi birşey değil bu. Salın şu adamı atrık işine baksın. 35 1 Yanıtla
  • Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    sedat sana sarmış :) 3 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:19
