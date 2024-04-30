Kolektif House, Levent'teki üçüncü lokasyonunu hizmete açtı - Son Dakika
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Teknoloji

Kolektif House, Levent'teki üçüncü lokasyonunu hizmete açtı

Kolektif House, Levent\'teki üçüncü lokasyonunu hizmete açtı

Kolektif House, iş hayatına esnek çalışma alanı çözümleri sunarak lokasyon sayısını artırmaya devam ediyor. Levent 199 Teras, kurumsal firmalara özel esnek çalışma alanı olarak hizmete açıldı. Kolektif House, Levent 199 Teras'ın yanı sıra Apa Nef Plaza ve Vadi İstanbul lokasyonlarını da hayata geçirecek.

30.04.2024 15:10
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Her ihtiyaca yönelik sunduğu esnek çalışma alanı çözümleriyle iş hayatına yön veren Kolektif House, lokasyon sayısını artırmaya devam ediyor. 30'u aşkın lokasyonda faaliyet gösteren Kolektif House, Levent'teki üçüncü lokasyonunu kurumsal firmalara özel esnek çalışma alanı olarak hizmete açtı.

Esnek çalışma alanı sektörünün pazar lideri Kolektif House, emin adımlarla büyümesini sürdürüyor. Lokasyon sayısını 30'un üzerine taşıyan Kolektif House, Levent ve Ferko Signature'ın ardından Levent'te şimdi de Levent 199 Teras'ı hizmete açtı. Toplam 5 bin metrekareyi aşkın kiralanabilir alana sahip yeni lokasyon, 14 bağımsız bölümden oluşuyor.

İstanbul iş dünyasının kalbinde konumlanan Levent 199 Teras'ta ofis alanları Kolektif Enterprise çözümü kapsamında hazır ve dekorasyonlu bir şekilde sunulurken, mimari ekip tarafından özel talep doğrultusunda markanın kimliğine uygun bir şekilde de dizayn edilebiliyor.

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Kurumsal markaların ilgisi yüksek

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO'su Ahmet Onur, şunları söyledi:

"Hibrit çalışmanın iş hayatının merkezine yerleşmesiyle günümüzde her ölçekte şirket esnek ofis alanları çözümüne yöneldi. Büyük şirketler artık daha dinamik çalışma ortamları yaratmanın, değişen iş gücüne uyum sağlamanın ve her yerden çalışma özgürlüğü gibi daha fazla avantaj sunmanın yollarını arıyor.

Bu noktada esnek çalışma alanları şirketlere uzun vadeli taahhütlerden kaçınma ve genel giderleri azaltma fırsatı yaratmanın yanında iş ihtiyaçları geliştikçe kolayca planlanabilen çalışma alanı seçeneklerini seçme özgürlüğü tanıyor.

Kiradan aidata, günlük temizlikten bakım onarıma; su, çay ve kahve ikramından resepsiyona, kargo karşılamadan peyzaj bakımına pek çok giderin yıl boyunca tek bir fatura altında ödenebildiği bu yapılar, işbirliği ve network oluşturma kültürünü teşvik ederken, üretkenliğe ve yaratıcılığa da ilham veriyor."

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Kurumsal şirketlerin esnek ofis çözümlerine yöneliminin giderek arttığını ifade eden Ahmet Onur şunları söyledi:

"Piyasada yeni ofis projelerinin olmaması nedeniyle arz sabit kalırken, talep giderek artıyor. Kolektif House olarak bugün Türkiye'nin en büyük markalarının yanı sıra global pek çok kurumsal firmadan yoğun talep alıyor, kendilerinin esnek ofis alanlarını tasarlıyoruz.

Levent 199 Teras'ta da kurumsal şirketlerin yoğun ilgisiyle karşı karşıyayız. Levent 199'u takiben yine kurumsal çözümler sunacağımız Apa Nef Plaza ve Vadi İstanbul lokasyonlarımızı da hayata geçirecek ve Türkiye genelinde büyümemizi sürdüreceğiz"

Kaynak: Shiftdelete

İstanbul, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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