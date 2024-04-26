Kongo, Apple'ı Savaş Minerali Kullanmakla Suçluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Kongo, Apple'ı Savaş Minerali Kullanmakla Suçluyor

Kongo, Apple\'ı Savaş Minerali Kullanmakla Suçluyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (DRK), Apple'ı ürünlerinde ülkenin doğu bölgelerindeki savaşla bağlantılı yasa dışı madenlerden çıkarılan mineralleri kullanmakla suçladı. Uluslararası bir avukat grubu, Apple CEO'su Tim Cook'a bir mektup göndererek, Apple'ın tedarik zincirinin savaş mineralleri ile kirlendiğini belirtti. Avukatlar, Apple'a sorularını yanıtlaması için üç hafta süre verdi ve aynı zamanda Apple'ın Fransa'daki iştiraklerine de benzer mektuplar gönderdi. Kongo'nun doğu bölgelerinde çıkarılan savaş mineralleri, çatışmaları körükleyerek yerel halkı fakirlik ve şiddet döngüsünde tutarken, uluslararası şirketlerin bu mineralleri ürünlerinde kullanması ciddi insan hakları ihlalleri ve çevresel zararlara yol açıyor. DRK hükümeti, şirketlerin tedarik zincirlerinde şeffaflık ve sorumluluk konusunda adımlar atmaları gerektiğini vurguluyor.

26.04.2024 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (DRK), Apple'ı ürünlerinde ülkenin doğu bölgelerindeki savaşla bağlantılı yasa dışı madenlerden çıkarılan mineralleri kullanmakla suçladı. Amsterdam & Partners'ın temsil ettiği uluslararası bir avukat grubu, Apple CEO'su Tim Cook'a 22 Nisan 2024 tarihinde bir mektup göndererek, Apple'ın tedarik zincirinin "ülkenin savaş mineralleri ile kirlenmiş" olduğunu belirtti.

Kongo Apple'ı savaş minerali kullanmakla suçluyor

Avukatlar, Apple'a sorularını yanıtlaması için üç hafta süre verdi ve aynı zamanda Apple'ın Fransa'daki iştiraklerine de benzer mektuplar gönderdi. Bu mektuplar, şirketin ürünlerinde kullanılan minerallerin yasadışı bir şekilde çıkarıldığına ve bunun bölgedeki çatışmaları körüklediğine dair endişeleri dile getiriyor.

Kongo, Apple'ı Savaş Minerali Kullanmakla Suçluyor

Sözde "savaş mineralleri" olarak adlandırılan kalay, volfram ve tantal gibi elementler, Kongo'nun doğu bölgelerinde genellikle şiddet, çocuk işçiliği ve çevresel tahribatla çıkarılıyor. Yasa dışı maden ticaretinden elde edilen gelirler, silahlı grupları ve terör örgütlerini finanse etmek için kullanılıyor. Bu durum, yerel halkı fakirlik ve şiddet döngüsünde tutarken, uluslararası şirketlerin bu mineralleri ürünlerinde kullanması ciddi insan hakları ihlalleri ve çevresel zararlarla sonuçlanıyor.

Apple Watch X daha ince olabilir! İşte yeni özellik

Apple, 2024 başlarında yayınlanan raporunda, tedarik zinciriyle Kongo'daki silahlı gruplar arasında bir bağlantı bulmadığını iddia etti. Ancak avukatlar, Apple'ın raporunun "somut, doğrulanabilir kanıtlar" içermediğini belirterek, büyük teknoloji şirketlerinin Ruanda'dan geldiğini söyledikleri minerallerin aslında Kongo'dan kaynaklandığını öne sürdü.

Kongo, Apple'ı Savaş Minerali Kullanmakla Suçluyor

DRK hükümeti, Amsterdam & Partners'ı 2023'ün Eylül ayında, ülkenin yasa ve uluslararası hukuk çerçevesinde 3T mineralleri için tedarik zincirini incelemekle görevlendirdi. Bu inceleme, Apple gibi şirketlerin tedarik zincirlerindeki şeffaflık ve sorumluluk konusunda ciddi adımlar atmaları gerektiğini gösteriyor.

Şirketlerin insan haklarına ve çevresel etkilere duyarlı tedarik zincirleri oluşturması için artan baskı, Apple ve benzeri teknoloji devlerinin gelecekteki stratejilerini şekillendirebilir. Siz de görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

İnsan Hakları, Çevre, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Kongo, Apple'ı Savaş Minerali Kullanmakla Suçluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
13:38 Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir“ sözlerine yanıt Özel'den Kılıçdaroğlu'nun "Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir" sözlerine yanıt
12:50 Taksim bombacısı Ahlam Albashir için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası Taksim bombacısı Ahlam Albashir için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası
12:37 Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi
12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
13:13 Özel seçim sözünü tuttu Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a hediye ettiği motorla caddede turladı Özel seçim sözünü tuttu! Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a hediye ettiği motorla caddede turladı
12:56 Karaman’daki ’Dilan Polat’lı gösteriye Milli Eğitim’den soruşturma Karaman'daki 'Dilan Polat'lı gösteriye Milli Eğitim'den soruşturma
12:22 Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek
12:16 İspanya’da otomattan kahve içen genç kız kör oldu İspanya'da otomattan kahve içen genç kız kör oldu
11:53 Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 14:14:26. #1.12#
SON DAKİKA: Kongo, Apple'ı Savaş Minerali Kullanmakla Suçluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement