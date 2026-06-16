Konya'nın Öğrencileri Dünya Şampiyonu - Son Dakika
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Konya'nın Öğrencileri Dünya Şampiyonu

16.06.2026 11:14
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Selçuk Üniversitesi öğrencileri, yapay zeka destekli su altı aracıyla uluslararası yarışmada birincilik elde etti.

Konya'da üniversite öğrencileri, geliştirdikleri yapay zeka destekli su altı aracıyla, Çin'de 28-31 Mayıs'ta 22 ülkenin katılımıyla yapılan yarışmada şampiyon oldu.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin kendi imkanlarıyla geliştirdiği otonom su altı aracı, yaklaşık 3 yılda tasarlandı.

Belirlenen görevleri, yapay zeka tekniklerini kullanarak işleyen ve buna bağlı olarak nesneleri tespit edebilen su altı aracı, Singapur Otonom Su altı Aracı Yarışması'nı (SAUVC) birinci tamamladı.

Üniversite öğrencilerinin otonom sualtı araçları tasarlama, üretme ve test etme becerilerinin uluslararası arenada değerlendirildiği yarışmanın galibi olan Selçuk Üniversitesi öğrencileri, inovasyon ödülünün de sahibi oldu.

Üniversitesinin Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nde görevli Doç. Dr. Hakan Terzioğlu, AA muhabirine, yaklaşık 12 öğrencinin, su altı aracın geliştirilmesinde çalıştığını söyledi.

Araca yönelik çalışmalarının yaklaşık 3 yıldır devam ettiğini belirten Terzioğlu, "Dolayısıyla bu araç, bilimsel anlamda ortaya çıkan bir birikimin de sonucu. Araç, otonom bir şekilde belirlenen görevleri, görüntü işleme yöntemleriyle elde ettiği görüntüleri, yapay zeka tekniklerini kullanarak işleyip, buna bağlı olarak nesnelerin tespiti, kapıya benzer alanlardan geçebilmesi, belirlenen hedeflere istenilen cihazları ulaştırabilmesi gibi özelliklere sahip." diye konuştu.

Yarışma birincisi takımın lideri olan Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Yusuf Nurdoğdu ise ekip olarak yarışmaya özel hazırlandıklarını, araca yapay zekayı entegre ettiklerini dile getirdi.

Su altındaki araçla kablolu ve kablosuz şekilde haberleşme sağlayabildiklerini anlatan Nurdoğdu, "Araçta birçok eksende hareketini rahat bir şekilde sağlayabilmesi için 8 motor kullandık. Kamerası, aracın içerisine sığan mini bilgisayarımız, verileri toplamamızı sağlayan cihaz, derinlik sensörü gibi parçalar kullandık." dedi.

TEKNOFEST'e hazırlanıyorlar

Aracın birçok farklı alanda fayda sağlayabileceğini vurgulayan Nurdoğdu, şunları kaydetti:

"Araç, göl tabanları ve limanların haritalandırılması, barajlarda oluşabilecek su kaçakları veya çatlakların tespit edilebilmesi, suyun altındaki özel bir bölgenin taranması, kablo ve boru hatlarının taranması, gaz kaçaklarının tespit edilmesi veya su altındaki bir hedefin imha edilmesi gibi çeşitli görevleri yerine getirebilir. Yarışma bizim için uzun bir çalışma sürecini kapsadı. Havuzlarda geceleri sabahlayarak, algoritmaları geliştirmek bizim için zorluydu. Çok çalışarak ve pes etmeyerek sonuna geldik ve dünya birincisi olduk. Şu anda TEKNOFEST'e hazırlanıyoruz."

Kaynak: AA

Selçuk Üniversitesi, Yapay Zeka, Teknoloji, Eğitim, Dünya, Konya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Konya'nın Öğrencileri Dünya Şampiyonu - Son Dakika

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