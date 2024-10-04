KTÜ Takımı TEKNOFEST'te Karbon Fiberli Elektrikli Araçla Yarışıyor - Son Dakika
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Teknoloji

KTÜ Takımı TEKNOFEST'te Karbon Fiberli Elektrikli Araçla Yarışıyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Takımı, karbon fiber elektrikli araçlarıyla TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyor.

04.10.2024 11:46
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EMİRHAN YILMAZ/MEHMET SELÇUK GÜÇLÜ - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Enerji Teknolojileri Topluluğu Takımı karbon fiberle geliştirdikleri elektrikli araç ile TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteriyor.

T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, Adana Havalimanı'nda devam ediyor.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları'nda dereceye giren takımlar, ilk kez TEKNOFEST Akdeniz'de düzenlenen TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde yarışıyor.

4 gün sürecek yarışma, adalet ve merhamet ilkeleri doğrultusunda inovatif çözümler üreten takımların yarıştığı büyük bir mücadeleye ev sahipliği yapıyor. Takımlar, sürpriz başlıklarda hünerlerini sergileyerek rekabet ediyor.

Projesini sergileyen takımlardan olan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Enerji Teknolojileri Topluluğu Takımı, geliştirdikleri "Sargos" adlı elektrikli araç ile burada boy gösteriyor.

AA muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Takım Kaptan Yardımcısı Rukiye Şahin, topluluklarının 2013'te mühendislik öğrencileri tarafından gönüllük esasıyla kurulduğunu belirterek, 11 yıldır aralıksız şekilde yarışlara katılmaya devam ettiklerini söyledi.

Şahin, "Halihazırda geldiği nokta itibarıyla Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa'da da birden fazla Avrupa derecesi elde etmiş bir takımız. Kurulduğu günden beri elektrikli araç projesi üzerine disiplinler arası çalışma yürüterek, Türkiye ve Avrupa tarafındaki yarışlara elektrikli araç projesi geliştiriyoruz. Şu anda takımda makine mühendisliği, endüstri mühendisliği ve elektrik mühendisliği okuyan arkadaşlarla ortak bir çalışma yürütüyoruz." diye konuştu.

TÜBİTAK'ın TEKNOFEST çatısı altında düzenlendiği Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda bu sene Türkiye genelinde ikincilik elde ettiklerini aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda bizim 2021'de yine aynı yarışmada Türkiye şampiyonluğumuz var. Avrupa tarafındaki yarışlarda da Shell'in her yıl farklı bir Avrupa ülkesinde düzenlediği bir elektrikli araç yarışı var, bu yarışmada da bizim üç yıl peş peşe Avrupa altıncılığımız mevcut. Aynı zamanda burada önemli olan nokta bizim bu Shell yarışında Türkiye tarafından katılan üç Türk takımından biri olmamızdı. 2023'te Fransa'da gerçekleştirilen bu yarışmada yaklaşık 60 Avrupa takımı arasında altıncılık derecesi elde ettik."

"Aracımız yüzde 100 karbon fiberden oluşuyor"

Takım üyelerinden Abdulsamet Altıner de geliştirdikleri elektrikli aracın teknik kapasitesi hakkında bilgi vererek, araçlarının dış kabuğu ve şasesinin yüzde 100 karbon fiberden oluştuğunu kaydetti.

Karbon fiber malzemesi hafif ve dayanıklı olduğu için verimlilik anlamında çok pozitiflik kattığını dile getiren Altıner, "Bütün sistemlerimiz yerli olarak yapmaktayız. Motor, motor sürücü, batarya yönetim sistemi, yerleşik şarj birimi, fren sistemi, direksiyon sistemi, kapı menteşe sistemi, izolasyon sistemi ve araç kontrol sistemi gibi bütün sistemlerimizi yerli olarak kendi tasarımları, analizleri, üretimi bizim tarafımızdan yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Araçlarının verimlilik kategorisinde yarıştığı için hafifliğin çok önemli olduğunu anlatan Altıner, araçlarını olabildiğince en hafif şekilde yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Araç hafif olduğu için daha az elektrik yaktığını vurgulayan Altıner, şöyle konuştu:

"Bu sene verimlilik kategorisinde ikincilik ödülünü elde ettik. Buradaki diğer ağaçlardan farklı olarak karbon fiber detayını söyleyebilirim. Yarışmaya katılan diğer takımların çoğu araçlarını metalden yapmakta. Bu da çok fazla ağırlık katıp, verimliliği düşürmekte. Zaten araçlarına karbon fiberden yapan takımlar genellikle üst sıralarda bulunuyor. Görünen en büyük pozitiflik bu. Diğer tarafta elektronik sistemler, motor ve motor sürücüsünün de verimli olması çok önemli. Birbiriyle uyumlu çalışması çok önemli."

Tasarım ve analiz konusunda belli bir yetkinliğe sahip olduklarına vurgu yapan Altıner, bu yüzden ortaya daha verimli araçlar çıkarabildiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji KTÜ Takımı TEKNOFEST'te Karbon Fiberli Elektrikli Araçla Yarışıyor - Son Dakika

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