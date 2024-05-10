KTÜ Uzay Kulübü, CanSat 2024'te birincilik için yarışacak - Son Dakika
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Teknoloji

KTÜ Uzay Kulübü, CanSat 2024'te birincilik için yarışacak

KTÜ Uzay Kulübü, CanSat 2024\'te birincilik için yarışacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencilerinden kurulu KTÜ Uzay Kulübü, tasarladığı model uydu ile ABD'de düzenlenecek CanSat 2024 yarışmasında birincilik için yarışacak. KTÜ Uzay Kulübü, daha önce yurt içi ve yurt dışında çeşitli yarışmalarda başarı elde etmiş ve 2022 yılında CanSat Yarışması'nda 3. olmuştu. Kulüp, CanSat 2024'e katılmak için 9 kişilik bir ekiple hazırlıklarını sürdürüyor.

10.05.2024 11:42
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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencilerinden kurulu KTÜ Uzay Kulübü, tasarladığı model uydu ile ABD'de 6-9 Haziran'da yapılacak CanSat 2024'te birincilik için yarışacak.

KTÜ Mühendislik Fakültesi öğrencilerince 2016'da kurulan Uzay Kulübü, okulda tasarladıkları model uydu, insansız hava aracı ve roketlerle yurt içi ile yurt dışında çeşitli yarışmalara katıldı.

Çoğunluğu Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü olmak üzere çeşitli disiplinlerden 150 öğrencinin üyesi olduğu kulüp, TEKNOFEST 2023'te "X2-KTÜUZAY" ile Uluslararası İHA Yarışması'nda üçüncülük, 8. TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nda Yomra Belediyesi destek olduğu için Yomra Gençlik Merkezi Uzay Kulübü adıyla ikincilik, Deneyap Kart Robolig Yarışması'nda üçüncülük elde etti.

Yurt dışındaki yarışmalarda da başarı kazanan kulüp, 2022'de "THE FUTURE" roketiyle Uluslararası Latin Amerika Space Challenge Roket Yarışması'nda ikinci, 2018'de "MAKSAT-X" model uydusuyla İran Uzay Ajansının düzenlediği Model Uydu Yarışması'nda üçüncü oldu.

Amerikan Astronomi Topluluğu (AAS) ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) işbirliğiyle düzenlenen CanSat Yarışması'nda hazırladıkları model uyduyla 2019'da 42'inci, 2020'de 21'inci olabilen kulüp, bu yarışmada en kayda değer başarısını 2022'de 3. olarak elde etti.

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Monterey kentinde 6-9 Haziran'da düzenlenecek CanSat 2024'e de katılacak KTÜ Uzay Kulübü, birincilik hedefliyor.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Emrah Benli danışmanlığında yarışmaya hazırlanan 9 kişilik ekip, hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

KTÜ Uzay Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı ve Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Ömer Eser, AA muhabirine, uydu sistemleri alanında yurt içi ve dışında dereceleri olduğunu söyledi.

Kulüp olarak uzay ve havacılık alanında projeler geliştirdiklerini belirten Eser, "Bunların arasında model uydularımız, İHA'larımız ve roket gibi sistemlerimiz bulunmakta. Uydu sistemlerinde de Türkiye ve yurt dışında başarılarımız bulunmakta. Aynı zamanda İHA yarışmalarında ödüllerimiz var." dedi.

"Yapmış olduğumuz uydu modelini yarışmada fırlatmayı düşünüyoruz"

Eser, CanSat 2024'e kulüpten 9 kişilik ekibin katılacağını ifade ederek, "İlk gösterim aşamasını geçerek yarışma alanına gitmeye hak kazandık. Yapmış olduğumuz uydu modelini yarışmada fırlatmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Takım kaptanı Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Muhammed Ali Güneş ise yarışacak model uydunun tasarım ve üretimlerinin tamamen kendilerine ait olduğunu aktardı.

Ön gösterim aşamasında (PDR) 100 puan üzerinden 99,17 ile derece alarak yarışmaya davet aldıklarını kaydeden Güneş, şöyle konuştu:

"Amerikan CanSat yarışmasına katılacağımız modelimizin özgün bir tasarımı var, bu tasarımı arkadaşlarımızla tecrübelerimizi birleştirip modelleyerek yapıyoruz. Ürettiğimiz projenin malzemeleri tamamen yerlidir. Tasarım ve baskılar bize aittir, örnek vermek gerekirse elektronik kartı olsun, dış ve iç aksamları olsun, birçoğu kulübümüzde yapılıyor."

Güneş, bu yıl dünya genelinde yarışmaya katılma hakkı elde eden 40 takımdan biri olduklarına dikkati çekerek, "CanSat'ta ikinci aşamaya geçtik, ön gösterim aşamasından sonra kritik rapor aşamasındayız. Sıradaki aşamalarda bizi test süreçleri bekliyor. Sonrasında fırlatma gününü bekleyeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji KTÜ Uzay Kulübü, CanSat 2024'te birincilik için yarışacak - Son Dakika

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