Kumçatı\'da kaçak elektriğin 3 yıllık faturası 500 milyon TL\'yi aştı

Dicle Elektrik, Şırnak'ın Kumçatı beldesinde yüzde 92'ye ulaşan kayıp-kaçak oranını düşürmek, enerji arz güvenliğini güçlendirmek ve bölgeyi modern elektrik altyapısına kavuşturmak amacıyla 110 milyon TL'lik yatırımını hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şırnak genelinde Valilik koordinasyonu ile emniyet ve jandarma desteğinde yürütülen çalışmalar, kayıp-kaçak oranlarının düşürülmesinde etkili oldu. Bununla birlikte Kumçatı'da son üç yılda 500 milyon TL'yi aşan ekonomik kayba neden olan kaçak tüketimle mücadele için de aynı iş birliğiyle saha çalışmaları devam ediyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, Şırnak'ta enerji arz güvenliğini güçlendirecek yatırımlarına devam ediyor. Şirket, yüksek kayıp-kaçak oranının hem ülke ekonomisi hem de bölgedeki şebeke kalitesi üzerinde oluşturduğu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak amacıyla Kumçatı beldesinde kapsamlı bir altyapı dönüşümü planladı. Şırnak Valiliği başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon içerisinde yürütülen süreçte, emniyet ve jandarma ekiplerinin sahadaki desteğiyle gerçekleştirilebilen çalışmalarda kaçak tüketimin azaltılması yönünde olumlu sonuçlar elde edildi. Ancak Kumçatı'daki yatırım çalışmalarının bazı grupların fiili müdahaleleri nedeniyle zaman zaman kesintiye uğradığı belirtildi.

Kumçatı'ya 110 milyon TL'lik modern şebeke yatırımı

17 trafo bölgesi ve 1.814 abonesi bulunan Kumçatı'da kayıp-kaçak oranı yüzde 92 seviyesinde bulunurken beldedeki yıllık tüketim yaklaşık 30 milyon kWh'ye ulaşıyor. Dicle Elektrik tarafından son üç yıldır yatırım programına alınan bölge için 2026 yılında 110 milyon TL bedelli şebeke iyileştirme projesi hazırlandı. Proje kapsamında tüm trafo bölgelerinin modern şebekeye dönüştürülmesi, sayaçların mesken dışına taşınması, LED'li aydınlatma altyapısının kurulması ve enerji nakil hatlarının yenilenmesi planlanıyor. Böylece kontrolsüz tüketimin önüne geçilmesi, kayıp-kaçak oranının düşürülmesi ve tüketicilere daha güvenli ve kaliteli enerji ulaştırılması hedefleniyor. Ancak Dicle Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre yatırım girişimleri, son üç yılda farklı zamanlarda sahadaki müdahaleler nedeniyle kesintiye uğradı.

Kaçak elektriğin üç yıllık faturası 500 milyon TL'yi geçti

Dicle Elektrik verilerine göre Kumçatı'daki yoğun kaçak elektrik kullanımının ekonomiye verdiği zarar son üç yılda 500 milyon TL'nin üzerine çıktı. Şirket, Şırnak Valiliği'nin desteği ve İçişleri Bakanlığına bağlı emniyet ile jandarma birimlerinin katkısıyla güvenli saha şartlarının sağlandığı bölgelerde gerçekleştirilen yatırım ve denetim faaliyetlerinin kayıp-kaçak oranlarında düşüş sağladığına dikkat çekiyor. Kumçatı'da da aynı dönüşümün gerçekleştirilebilmesi için hazırlanan yatırımın tamamlanmasının hem bölge halkı hem de ülke ekonomisi açısından önem taşıdığı vurgulanıyor.

Kamu hizmetlerinin aksamaması için jeneratör desteği

Hafta boyunca Kumçatı'da yatırım çalışmalarına başlamak üzere sahada bulunan Dicle Elektrik ekipleri çeşitli müdahaleler nedeniyle çalışmalarını sürdüremedi. Güvenlik güçlerinin desteğiyle yatırım çalışmaları devam ederken, ekip güvenliğini tehdit eden müdahalelerin sürmesi üzerine 11 Eylül günü saat 14.30 itibarıyla beldede enerji kesintisine gidildi. Dicle Elektrik, süreçten temel kamu hizmetlerinin etkilenmemesi amacıyla okul, sağlık kuruluşları ve kamu güvenlik birimlerinin enerji ihtiyacına yönelik jeneratör desteğini devreye aldı. Okul ve kamu güvenlik birimleri için 20 jeneratörün sevk edildiği belirtilirken, şirket bölgedeki yatırımın güvenli şartlar altında en kısa sürede tamamlanarak Kumçatı'nın modern ve sürdürülebilir elektrik altyapısına kavuşturulmasını hedefliyor.