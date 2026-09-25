Kütahya'da kayıtlı araç sayısı ağustosta 294 bin 30 oldu, otomobil 132 bin 875'e ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya'da kayıtlı araç sayısı ağustosta 294 bin 30 oldu, otomobil 132 bin 875'e ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya\'da kayıtlı araç sayısı ağustosta 294 bin 30 oldu, otomobil 132 bin 875\'e ulaştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK'in ağustos ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre Kütahya'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 294 bin 30'a yükseldi. Kentte otomobiller 132 bin 875 adetle ilk sırada yer alırken, taşıt sayısının her ay yaklaşık bin adet arttığı belirtildi.

Kütahya'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı, ağustos ayı itibarıyla 294 bin 30'a yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Kütahya'da ise araç sayısındaki artış ağustos ayında da devam etti. Kentte trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtı sayısı 294 bin 30'a ulaştı. Kütahya'da trafiğe kayıtlı araçlar arasında ilk sırada 132 bin 875 adetle otomobiller yer aldı. Otomobilleri 77 bin 143 motosiklet ve 38 bin 392 traktör takip etti.

Kütahya'daki motorlu kara taşıtı sayısının her ay yaklaşık bin adet arttığı belirtilirken, kentteki araç sayısının geçtiğimiz aylarda merkez ilçe ile birlikte üç ilçenin nüfusunu geride bıraktığı ifade edildi.

Kütahya'nın da yer aldığı TR33 Bölgesi'ndeki illerin ağustos ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayıları da açıklandı.

Buna göre Manisa'da 874 bin 430, Afyonkarahisar'da 342 bin 305, Uşak'ta ise 198 bin 662 motorlu kara taşıtı bulunuyor.

Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik KurumuTeknolojiOtomobilAğustosKütahyaUlaşımGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara’da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü Marmara'da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü
Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim
Trabzon’da heyelan faciası Toprak altında kalan 2 çocuk babasından acı haber Trabzon'da heyelan faciası! Toprak altında kalan 2 çocuk babasından acı haber
Karaman’da çift ölü bulundu, ’Evde siyanür var, girmeyin’ notu çıktı Karaman'da çift ölü bulundu, 'Evde siyanür var, girmeyin' notu çıktı
9024’te akılalmaz olay Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı 90+24'te akılalmaz olay! Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
09:28
28 yıllık TRT muhabiri Zidane’ın karşısında heyecanlandı Sesi titredi
28 yıllık TRT muhabiri Zidane'ın karşısında heyecanlandı! Sesi titredi
09:15
MASAK’ta casusluk soruşturması 2 şirkete kayyum atandı, 3 eski başkan ifade verecek
MASAK'ta casusluk soruşturması! 2 şirkete kayyum atandı, 3 eski başkan ifade verecek
09:00
Benzine tüm zamanların en büyük zammı kapıda Gözler 1 Ekim’de
Benzine tüm zamanların en büyük zammı kapıda! Gözler 1 Ekim'de
08:35
Bulgaristan’da seçime damga vuran kadın Cumhurbaşkanlığına aday oldu
Bulgaristan'da seçime damga vuran kadın! Cumhurbaşkanlığına aday oldu
08:15
Suudi Arabistan’dan Türkiye ve Pakistan’a ’acil’ toplantı çağrısı
Suudi Arabistan'dan Türkiye ve Pakistan'a 'acil' toplantı çağrısı
07:47
Netanyahu’ya BM’de büyük protesto Salonda kalan 5 ülke dikkat çekti
Netanyahu'ya BM'de büyük protesto! Salonda kalan 5 ülke dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 09:49:25. #7.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da kayıtlı araç sayısı ağustosta 294 bin 30 oldu, otomobil 132 bin 875'e ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei