Sahte Apple Ürünleri Operasyonu Kuzey İrlanda\'da Gerçekleşti

Teknoloji

Apple'ın akıllı telefonları, kulaklıkları, bilgisayarları ve diğer aksesuarları, dünya genelinde pek çok kişi tarafından yüksek fiyatlı bulunuyor. Yani bu yalnızca Türkiye'de değil, birçok ülkede ortak bir görüş. Elbette yüksek fiyatlı ürünleri daha uygun fiyatlarla edinmenin pek bir yolu olmadığı için insanlar çareyi genellikle sahte ürünlerde buluyor.

Ancak sahte ürünler, tüketiciler için çeşitli riskler barındırıyor. Zira cihazlar, güvenlik açıkları barındırabilir ve düşük kaliteli malzemeler nedeniyle sağlık sorunlarına yol açabilir. Buna rağmen bu ürünlere yönelik bir talep var.

Tabii talep arttıkça üretici sayısı da artıyor. Devletler, her ne kadar sahte ürün üretimini engellemek için çaba gösterse de bunları tespit etmek oldukça zor olabiliyor. Son olarak sahte Apple ürünleri üreten birden fazla fabrikaya baskın yapıldı. Ancak bu fabrikalar, tahmin edebileceğiniz üzere "sahte" denince ilk akla gelen ülke Çin'de değil. İşte ayrıntılar…

Kuzey İrlanda'da sahte Apple ürünleri operasyonu!

Birleşik Krallık sınırları içerisindeki Kuzey İrlanda'da polisler, 28 Mart Perşembe günü Belfast ve Portadown şehirlerinde sahte Apple ürünleri üreten yerlere baskın yaptı. Aktarılan bilgilere göre 20 binden fazla ürün ele geçirildi.

Sahte ürünler arasında iPhone, AirPod ve iPhone kılıfları bir yana az da olsa diğer markalara ait akıllı saatler, akıllı telefonlar ve şarj cihazları olduğu görüldü. Üstelik tüm bunların değerinin 750 bin dolar olduğu belirtiliyor. Bunu 24 milyon 322 bin TL olarak da ifade edebiliriz.

900 bin dolarlık sahte Apple aksesuarları ele geçirildi!

Geçtiğimiz aylarda çıkan bir habere göreyse Çin'in Siçuan bölgesinin Suining şehrinde polis ekipleri, sahte Apple AirPods üreten bir fabrikayı tespit etti ve ardından baskın yapıldı. Bu fabrikanın üç üretim hattından oluştuğu görüldü.

Bu baskınla birlikte toplam değeri yaklaşık 167 milyon yuan (23,5 milyon dolar) olduğu tahmin edilen sahte ürünler ele geçirildi. Bu ürünlerinse 69 binden fazla AirPods, 45 binden fazla ara mal, 4 takım sahtecilik aleti, 50 binden fazla ambalaj malzemesi ve 10 binden fazla yedek parça olduğu görüldü.

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