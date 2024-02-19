Geçtiğimiz günlerde, teknoloji dünyasını oldukça heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Lancaster Üniversitesi'nde kurulan Quinas Technology firması, binlerce yıl veri tutabilecek ULTRARAM adında yeni bir veri teknolojisi icat etti.
Flash Memory Summit etkinliğinde önemli bir ödüle de layık görülen icat, emsallerine göre çok daha uzun ömürlü, daha hızlı ve çok daha az güç tüketiyor. Eğer bu teknoloji seri üretime geçirilip geniş kitlelere ulaştırılabilirse, dünyadaki genel iş verimliliğinde devasa bir artış olacağı öngörülüyor. Elbette bu artış da ekonomik olarak gözle görülür bir büyüme sağlayacak.
ULTRARAM her şeyi değiştirecek!
Toplam hacminin 165 milyar dolar olduğu tahmin edilen sektör, günümüzde DRAM ve NAND Flash teknolojileri tarafından domine edilmekte. DRAM oldukça hızlı ve sağlam olmasına rağmen, aynı zamanda dengesiz ve sürekli veri yenilemesi gerektiriyor. NAND Flash ise daha stabil, fakat oldukça da yavaş ve dayanıksız. ULTRARAM iki teknolojinin en iyi yönlerini bir araya getirirken, dezavantajlarını neredeyse tamamen yok ediyor.
Yankı tüneli adında bir kuantum mekaniği tekniği uygulayan ULTRARAM, süper hızlı olmasına karşın gayet stabil çalışıyor ve az enerji tüketiyor. Bu da yüksek dayanıklılık ve uzun ömürlülük sağlıyor. Ayrıca birçok rakibi gibi silikon tabanlı olmaması da ilgi çekici bir ayrıntı olarak öne çıkıyor. Birçok kişi, bu icadın teknoloji sektöründe çığır açacağını düşünüyor ve ULTRARAM tabanlı birçok yeni girişim için şimdiden start verilmiş durumda.
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ULTRARAM'in DRAM'den 100 kat, NAND Flash'tan ise tam 1000 kat daha az güç tükettiği iddia ediliyor. Veri merkezlerinin oldukça enerji harcadığı ve çevresel sürdürülebilirlik trendinin giderek yaygınlaştığı günümüzde, böyle bir teknolojinin tam da aradığımız şey olduğunu söyleyebiliriz.
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Son Dakika › Teknoloji › Lancaster Üniversitesi'nden ULTRARAM: Veri Teknolojisinde Devrim - Son Dakika
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