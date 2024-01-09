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Riot Games, League of Legends'e Vanguard Hile Koruma Yazılımını Ekliyor - Son Dakika
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Riot Games, League of Legends'e Vanguard Hile Koruma Yazılımını Ekliyor

Riot Games'in 2009 yılında piyasaya sürdüğü League of Legends oyununda hile kullanımı arttı. Bu nedenle Riot Games, Vanguard hile koruma yazılımını LoL'e eklemeye karar verdi. Vanguard, hileleri tespit ederek oyuncuları cezalandırıyor ancak arka planda sürekli açık olması oyuncular tarafından eleştiriliyor. Yeni sezonla birlikte Vanguard, LoL'e eklenecek ve hile sorunu çözülmeye çalışılacak.

Riot Games, League of Legends\'e Vanguard Hile Koruma Yazılımını Ekliyor
09.01.2024 - 08:28,
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Riot Games'in 2009 yılında piyasaya sürdüğü MOBA türü strateji oyunu League of Legends ya da kısa adıyla LoL, Türkiye ile birlikte dünyada milyonlarca oyuncuya sahip. Tabii kitle büyük olunca hile de hiç eksik olmuyor.

LoL'de özellikle son dönemlerde hile kullananların sayısı bir hayli arttı. Bu durumda oyuncular, Riot Games'i şikayet yağmuruna tuttu. Şirket, hile yapan oyuncuları cezalandırsa da bunların sayısı bitmek bilmedi. Bunun üzerine Riot Games, beklenen adımı attı. LoL, Vanguard hile sistemine kavuşuyor. İşte ayrıntılar…

Vanguard hile koruma yazılımı LoL için devreye giriyor!

Riot Games'in oldukça başarılı olarak görülen hile koruma yazılımı Vanguard, 2020'de piyasaya sürülen taktiksel birinci şahıs nişancı oyunu VALORANT için kullanılıyordu. League of Legends'in yeni sezon ön izlemesinde LoL Stüdyo Başkanı Andrei van Roon tarafından yapılan duyuruda Vanguard'ın League of Legends'e de geleceğini duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, bu adımın, maçlarda hilenin ve oyuncuların "script" olarak tanımladığı komut dosyası yazılımlarının giderek yaygınlaşması ile başa çıkmak için atıldığı belirtildi.

Riot Games'ten LoL ve VALORANT oyuncularını üzen açıklama!

Vanguard nasıl bir yazılım?

Aslına bakacak olursak Vanguard, oyuncuların bir yandan övdüğü, bir taraftan da sevmediği bir yazılım. Sevilmesinin en önemli nedeni tabii de hileleri engellemesi. Yazılım, maç sırasında herhangi bir hile tespit edildiğinde oyunu sonlandırıyor. Üstelik sadece bununla kalmayıp, hileci dışındaki diğer oyunculara eksi veya artı skor yazmıyor.

Vanguard'ın sevilmemesinin nedeni ise arka planda sürekli açık olmasının zorunlu tutulması. Aslında bunun nedeni yazılımın, koruma sistemini bozabilecek başka bir program veya güvenlik açığını engellemek istemesi.

Riot Games, League of Legends'e Vanguard Hile Koruma Yazılımını Ekliyor

Bilgisayarınızı açtığınızda işletim sisteminin yüklenmesiyle birlikte çalışmaya başlayan Vanguard'ı kapattığınızda VALORANT veya LoL'e giriş sağlayamıyorsunuz. Her ne kadar hileleri engellemeye çalışıyor olsa da oyuncular, arkada çalışmasının zorunlu olmasını pek de hoş karşılamıyor.

LoL için yeni sezon 9 Ocak'ta başlayacak. Böylelikle Vanguard, oyuna eklenecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? LoL'e Vanguard hile koruma yazılımının gelmesini nasıl karşılıyorsunuz? Sizce böylelikle hile sorunu çözülecek mi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

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