Leica Leitz Phone 3: İş Birliğiyle Geliştirilen Yeni Telefon Yakında Piyasada

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Sharp ve Softbank firmalarının iş birliğiyle geliştirilen Leica Leitz Phone 3, oldukça yakın bir zamanda karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Kamerasıyla yine gündem olması beklenen cihaz, Leica Leitz Phone serisinin en güncel nesli olarak dikkat çekiyor. İşlemci ve ekran tarafında da oldukça iddialı gelen telefonun, şimdiden iyi bir satış başarısına ulaşması bekleniyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Leica Leitz Phone 3 geliyor

Tam 2730×1260 çözünürlüğe sahip 6.6 inç OLED ekranıyla piyasaya çıkacak cihazın, emsalleriyle yarışır seviyede bir görüntü deneyimi sunacağı öngörülüyor. Telefonda kullanılan Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinin bir nesil eski olması tepki çekerken, bu işlemcinin de halen yüksek bir performans verdiğini söyleyebiliriz. Kamera bakımından ise oldukça iddialı olan Leica Leitz Phone 3, 12.6MP bir ön kamera ve 47.2 MP'lik ana kamerayla fark yaratacak gibi görünüyor.

Kamera tarafında özel bir yazılımın da kullanıldığı belirtilirken, 12 GB'lik bir RAM seviyesi ve 512 GB'ye varan bir depolama imkanı sunuluyor. Cihazın 5,000 mAh batarya kapasitesi beklentileri aşarken, toza ve suya karşı dayanıklılık sağlayan IP68 sertifikası da bulunuyor.

Ayrıca Leica Leitz Phone 3'ün ekranının tam 240 Hz tazeleme hızına ve 2000 nit parlaklığa ulaşabildiğini hatırlatalım. Fiyatının 1630 dolar civarında olacağı tahmin edilen ürün, resmi olarak 19 Nisan tarihinde kullanıcılarla buluşacak.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce telefon iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz daha önce hiç bir Leica ürünü kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.