Sharp ve Softbank firmalarının iş birliğiyle geliştirilen Leica Leitz Phone 3, oldukça yakın bir zamanda karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Kamerasıyla yine gündem olması beklenen cihaz, Leica Leitz Phone serisinin en güncel nesli olarak dikkat çekiyor. İşlemci ve ekran tarafında da oldukça iddialı gelen telefonun, şimdiden iyi bir satış başarısına ulaşması bekleniyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…
Leica Leitz Phone 3 geliyor
Tam 2730×1260 çözünürlüğe sahip 6.6 inç OLED ekranıyla piyasaya çıkacak cihazın, emsalleriyle yarışır seviyede bir görüntü deneyimi sunacağı öngörülüyor. Telefonda kullanılan Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinin bir nesil eski olması tepki çekerken, bu işlemcinin de halen yüksek bir performans verdiğini söyleyebiliriz. Kamera bakımından ise oldukça iddialı olan Leica Leitz Phone 3, 12.6MP bir ön kamera ve 47.2 MP'lik ana kamerayla fark yaratacak gibi görünüyor.
Kamera tarafında özel bir yazılımın da kullanıldığı belirtilirken, 12 GB'lik bir RAM seviyesi ve 512 GB'ye varan bir depolama imkanı sunuluyor. Cihazın 5,000 mAh batarya kapasitesi beklentileri aşarken, toza ve suya karşı dayanıklılık sağlayan IP68 sertifikası da bulunuyor.
Ayrıca Leica Leitz Phone 3'ün ekranının tam 240 Hz tazeleme hızına ve 2000 nit parlaklığa ulaşabildiğini hatırlatalım. Fiyatının 1630 dolar civarında olacağı tahmin edilen ürün, resmi olarak 19 Nisan tarihinde kullanıcılarla buluşacak.
Xiaomi, dev ekranlı televizyonunu tanıttı!
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce telefon iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz daha önce hiç bir Leica ürünü kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Leica Leitz Phone 3: İş Birliğiyle Geliştirilen Yeni Telefon Yakında Piyasada - Son Dakika
Google bir süredir uzantılar için yeni özellikler test ediyor. Bu çalışmaların bir sonucu olarak uzantıların tek tuşla devre dışı bırakılabileceği ortaya çıktı. İnternet devi, Chrome'a yerleştireceği bir tuş ile tüm uzantıları anlık olarak kapatmaya izin verecek. Bu özellik sayesinde kullanıcılar tarayıcı performansını test edebilecek, uzantı çakışmalarını giderebilecek ve daha ayrıntılı kontrol sağlayabilecekler. Özelliğin yakında Windows, Mac, Linux ve Chrome OS için sunulması bekleniyor.
Akıllı telefon pazarındaki payını artırmak isteyen vivo, uygun fiyatlı Android modeli vivo T3X'i tanıtmaya hazırlanıyor. vivo, T3X modelinin 6000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekeceğini doğruladı. Bu haber, vivo T3X'in teknik özellikleri hakkında merak edilenleri cevaplıyor.
Steam'in topladığı verilere göre Windows işletim sistemli bilgisayarlarda en popüler işlemci markası Intel, MacOS işletim sistemli bilgisayarlarda Apple, Linux işletim sistemli bilgisayarlarda ise AMD'dir.
Google Pixel 8a modelinin tasarımı sızdırıldı. Render görüntülerine göre telefonun dört renk seçeneği bulunacak. Tasarımı, Pixel 8 ve Pixel 7a modellerine benzer olacak. Google Pixel 8a'nın özellikleri ve fiyatı da açıklandı.
Epic Games, Google'a karşı başlattığı dava kapsamında Play Store'un yetkilerini kısıtladığını iddia etti. Şirket, Google'ın alternatif uygulama mağazalarını ve geliştirici sayfalarını ön plana çıkarmadığını, sideloading engellemesine karşı çıktığını ve yüksek komisyonlar aldığını belirtti. Epic Store, Google'ın Play Store politikalarını güncellemesini ve Android ile Play Store'u birbirinden ayırmasını talep ediyor.
Mastercard'ın hazırladığı Signal raporuna göre yapay zeka, hesaplama gücü ve veri teknolojisi ekonomi ve işletmelerin büyümesini belirleyen gelişmeler olacak. Yeni teknolojiler ise günlük hayatı daha sezgisel ve etkileşimli hale getirecek.
Google One platformu, VPN desteğini sonlandıracağını duyurdu. Kullanıcılar arasında büyük tepki toplayan bu kararın yanı sıra, Google One'ın diğer özelliklerini de kaybedeceği öne sürülüyor. VPN hizmetinin yerini ise Pixel VPN alacak. Ancak bu özellik yalnızca Pixel telefon sahiplerine sunulacak. Google kullanıcıları, bu kararın ardından mağdur olmamış olsa da, Pixel VPN'in ilerleyen zamanlarda tüm kullanıcılara açılabileceği iddia ediliyor. Şirket, elde edeceği bütçe fazlasını yeni yapay zeka projelerine yönlendirmeyi hedefliyor. Google One'a eklenecek yeni özellikler ise merakla bekleniyor.
Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri, son dönemlerde elektronik ürünler bir yana motosiklet ile de dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak birkaç gün önce APEC APS2 Elektrikli Moped getiren A101, şimdi ise APEC APX5 150 cc Maxi Scooter satmaya hazırlanıyor. A101 tarafından 18 Nisan Perşembe gününden itibaren satılmaya başlanacak APEC APX5 150 cc Maxi Scooter, fiyatı ile dikkat çekti. L3e-A2 kategorisindeki motosikletin azami hızı saatte 95 kilometre. Motor kapasitesi 149,6 cm iken, azami net gücü ve net torku ise sırasıyla 7,6 kW ve 10,7 Nm. A101 tarafından satılacak APEC APX5 150 cc Maxi Scooter'ın fiyatı ise 64 bin 990 TL olarak belirlendi.
Apple, İngiltere merkezli 1.500'den fazla geliştiriciden haksız komisyon ücretleri talep ettiği iddialarıyla yüzleşecek. Dava liderliğini, rekabet hukuku alanında uzmanlaşmış Sean Ennis yapıyor ve davanın ceza ücreti neredeyse 1 milyar doları buluyor. Bu dava, Apple'ın App Store üzerinden aldığı yüksek komisyon ücretleri nedeniyle dünya çapında eleştirilerle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.
Korgeneral Metin Tokel, Selçuk Bayraktar ve Ahmet Akyol, Türk mühendislerince üretilmiş yüksek teknolojiyle donatılmış sınır ve ötesindeki birlikler ile üs bölgelerinde görevli Mehmetçiklere Ramazan Bayramı ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında teknik istişarelerde bulunan ekip, kahraman Mehmetçiklerle bayramlaşarak desteklerini ifade etti.
IMDb puanlarına göre en iyi diziler listesinde Breaking Bad, Band of Brothers ve Chernobyl gibi yapımlar zirvede yer alıyor. The Wire, Avatar: The Last Airbender, The Sopranos, Game of Thrones, The World at War, Bluey ve Rick and Morty gibi diziler de ilk 10'da yer alıyor.
Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, ülkenin önde gelen telekomünikasyon şirketlerine Intel ve AMD gibi ABD'li yarı iletken şirketlerine ait çipleri, sistemlerinden kaldırmalarına yönelik bir talimat verdi. Bu adım, Amerika Birleşik Devletleri'nin Huawei'ye uyguladığı yaptırımlara tepki olarak atıldığı düşünülüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?