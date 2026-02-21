Linke tıklayan yandı! Dolandırıcılardan ramazanda akılalmaz yöntem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Linke tıklayan yandı! Dolandırıcılardan ramazanda akılalmaz yöntem

Linke tıklayan yandı! Dolandırıcılardan ramazanda akılalmaz yöntem
21.02.2026 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolandırıcılar ramazan ayında da hız kesmiyor. Bu kez vatandaşlara ''İftar rezervasyonunuz aktif edilmiştir'' mesajı göndererek yeni bir yöntem deniyorlar. Mesajda yer alan linke tıklayan kişilerin telefonlarına sızmaya çalışan dolandırıcılar, banka hesapları ve kişisel bilgilere ulaşmayı hedefliyor.

Özellikle öğrencilere ve uygun fiyatlı iftar arayan vatandaşlara yönelik sahte kampanyalar dikkat çekiyor. Sosyal medyada açılan sahte hesaplar ya da gerçek işletmeler taklit edilerek ödeme alınıyor; ancak ortada ne bir rezervasyon ne de bir hizmet bulunuyor. Dolandırıcılar, iftar saatine yakın zamanlarda iletişime geçerek güven kazanmaya çalışıyor.

"MANEVİ HASSASİYET SUİSTİMALİ"

Avukat Esra Betül Türkalp, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma dönemi olduğunu ancak bu manevi atmosferin kötü niyetli kişiler tarafından istismar edilebildiğini belirtti. Türkalp, dolandırıcılık suçunun Türk Ceza Kanunu'na göre hileli davranışlarla bir kişiyi zarara uğratarak haksız menfaat sağlama anlamına geldiğini hatırlattı. Bu tür olaylarda en önemli unsurun, mağdurun güven duygusunun ve ekonomik ya da manevi hassasiyetinin suistimal edilmesi olduğunu vurguladı.

"İTİBAR ETMEYİNİZ"

Uzmanlar, sosyal medyada karşılaşılan her kampanyaya itibar edilmemesi gerektiğini söylüyor. İşletmenin gerçekten var olup olmadığı araştırılmalı, ödeme yapmadan önce menü ve hizmet içeriği net şekilde incelenmeli. Ödemelerin kişisel IBAN hesaplarına değil, bilinen ve güvenilir ödeme yöntemleriyle kurumsal hesaplara yapılması öneriliyor. Şüpheli durumlarda ödeme yapılmaması ve yetkili mercilere ihbarda bulunulması gerektiği belirtiliyor.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUN"

Herhangi bir mağduriyet yaşanması halinde ise yazışmaların ve dekontların saklanarak savcılığa suç duyurusunda bulunulması tavsiye ediliyor. Uzmanlar, özellikle bu tür mesajlardaki linklere kesinlikle tıklanmaması konusunda vatandaşları uyarıyor.

Sosyal Medya, Teknoloji, Güvenlik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Linke tıklayan yandı! Dolandırıcılardan ramazanda akılalmaz yöntem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz’dan sonra her şey değişecek Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek
Hamuru ayak altında çiğneyen işletmeye gereği yapıldı Hamuru ayak altında çiğneyen işletmeye gereği yapıldı
3 ilçeyi besleyen göl yeniden su tutmaya başladı Her yerden su fışkırıyor 3 ilçeyi besleyen göl yeniden su tutmaya başladı! Her yerden su fışkırıyor
Stoke City’nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı Stoke City'nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı
’Sevdiğim Sensin’ dizisinde tepki çeken sahne Akıllara Zeynep başkan geldi 'Sevdiğim Sensin' dizisinde tepki çeken sahne! Akıllara Zeynep başkan geldi
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

11:28
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?
11:23
e-Devlet’te üç harfli kabus Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
11:02
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı Diyaloglar pes dedirtti
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Diyaloglar pes dedirtti
10:04
Özlem Gürses’in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
09:21
Otobüste köpekli yolcu krizi “Savcıyım, polis benim emrimde“ deyip tehditler yağdırdı
Otobüste köpekli yolcu krizi! "Savcıyım, polis benim emrimde" deyip tehditler yağdırdı
04:21
İftar vakti kanlı saldırı Son nefesinde katillerinin ismini verdi
İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 12:00:49. #7.11#
SON DAKİKA: Linke tıklayan yandı! Dolandırıcılardan ramazanda akılalmaz yöntem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.