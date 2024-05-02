LinkedIn, Kullanıcılarına Üç Yeni Bulmaca Oyunu Sunuyor - Son Dakika
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Teknoloji

LinkedIn, Kullanıcılarına Üç Yeni Bulmaca Oyunu Sunuyor

LinkedIn, Kullanıcılarına Üç Yeni Bulmaca Oyunu Sunuyor

LinkedIn, platformda daha fazla vakit geçirilmesini sağlamak ve kullanıcı etkileşimini artırmak amacıyla üç yeni bulmaca oyunu tanıttı. Queens, Crossclimb ve Pinpoint adlı oyunlar, kullanıcıların zihinlerini zorlayacak ve ağlarını genişletecek bir deneyim sunuyor. Oyunlar, LinkedIn News üzerinden erişilebilir durumda ve günlük rutinlere kısa bir mola olarak dahil edilmeyi hedefliyor. Ayrıca, oyun sonuçlarınızı birinci derece bağlantılarınızla paylaşma imkanı da bulunuyor. LinkedIn'in bu adımı, kullanıcılarına daha doğal ve az işlem gerektiren yollarla etkileşimde bulunma fırsatı sunarak platformda daha fazla tutmayı hedefliyor.

02.05.2024 15:15
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LinkedIn, platformda daha fazla vakit geçirilmesini sağlamak ve kullanıcı etkileşimini artırmak amacıyla yeni bir adım attı. Sosyal medya devi LinkedIn, kullanıcılarına üç yeni bulmaca oyunu sunarak hem zihinlerini zorlayacak hem de ağlarını genişletecek bir hamle yaptı. Mart ayında LinkedIn, platformunda oyunlar üzerine denemeler yapmaya başlamıştı. Şimdi ise üç bulmaca oyununu resmi olarak tanıttı: Queens, Crossclimb ve Pinpoint. İşte detaylar…

LinkedIn üç farklı bulmaca oyunu tanıttı

Bu üç bulmaca oyunu, platformda zaten popüler olan Wordle benzeri günlük bulmaca oyunlarının bir uzantısı gibi düşünülebilir. Queens, Sudoku'yu andıran bir taç düzenleme oyunu; Crossclimb, verilen ipuçlarına göre kelimelerinizi sıralamanız gereken bir bilgi yarışması; Pinpoint ise verilen kelimeler arasındaki bağlantıyı bulmanızı gerektiren zorlu bir kelime oyunu.

Oyunlar, LinkedIn News ekibi tarafından geliştirildi ve şimdilik doğrudan bir link üzerinden veya LinkedIn News üzerinden erişilebilir durumda. Her bir oyun, gün içinde sadece bir kez oynanabiliyor. Böylece kullanıcıların günlük rutinlerine kısa bir mola olarak dahil edilmesi hedeflenmiş.

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Ayrıca, birinci derece bağlantılarınızla birlikte oynamanıza ve oyun sonuçlarınızı bu bağlantılarla paylaşmanıza olanak tanıyan sosyal özellikler de mevcut. LinkedIn'in bu yeni adımı, profesyonel ağ kurma ve iş arama platformu olmanın ötesine geçerek kullanıcılarına daha doğal ve az işlem gerektiren yollarla etkileşimde bulunma fırsatı sunmuş oldu.

Oyunlar doğası gereği fazla işlem gerektirebilir, ama buradaki işlemler keyifli bir oyun oynamak üzerine kurulu. Eğer LinkedIn, kullanıcıları bu oyunlara bağlayabilirse, belki de onları platformda daha fazla tutmayı ve daha fazla içerikle etkileşimde bulunmalarını sağlayabilir. Bu strateji, özellikle genç kullanıcıları çekme konusunda Instagram ve TikTok gibi platformlarla rekabet edebilmenin bir yolu olarak görülüyor.

LinkedIn, bu yeni oyun hamlesiyle sadece profesyonel ağlarını genişletmek isteyenler için değil, aynı zamanda biraz eğlenmek ve zihinlerini tazelemek isteyenler için de cazip bir durak haline gelmeyi hedefliyor. Peki siz LinkedIn'in oyun dünyasına girmesini nasıl karşılıyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji LinkedIn, Kullanıcılarına Üç Yeni Bulmaca Oyunu Sunuyor - Son Dakika

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