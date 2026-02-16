Lise Öğrencilerinden Maden Gazlarına Çözüm - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

Lise Öğrencilerinden Maden Gazlarına Çözüm

Lise Öğrencilerinden Maden Gazlarına Çözüm
16.02.2026 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da lise öğrencileri, madenlerde gaz tehlikesini tespit eden bir sistem geliştirdi.

Manisa'da lise öğrencileri, yer altı madenlerinde tehlikeli gazlara bağlı riskleri önceden belirlemek amacıyla sistem tasarladı.

Salihli Gençlik Merkezinin bilimsel çalışmalarında yer alan farklı okullardan lise öğrencileri Yiğit Efe Erdoğmuş, Ahmet Altuğ Çolak ve Emir Gündoğan, yer altı madenlerinde kaza risklerini azaltmak için 2025 yılında proje hazırlamaya karar verdi.

Tasarımlarında drondan faydalanan ekip, bu cihazın üzerine lidar (ışık algılama ve mesafe ölçümü) ve gaz sensörleri yerleştirdi.

Lidar sensörüyle mekanların 3 boyutlu haritasını çıkarabilen öğrenciler, dronun dört farklı noktasına konumlandırılan gaz sensörleri sayesinde de zararlı gazların yoğunluğunun tespitini ve konumlarının harita üzerine işaretlenmesini sağladı.

Liseliler, elde edilen verileri yapay zeka ile analiz ederek gazların zamana bağlı değişimi ve olası riskleri değerlendirdi.

Öğrencilerin projesi TÜBİTAK 57. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri İzmir Bölge Yarışması Sergisi'nde görücüye çıktı. Yarışmanın Doğal Afetler ve Afet Yönetimi kategorisinde bölge birincisi olan proje, Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

"Patent başvurusunu yaptık"

Takımın danışmanı bilişim teknolojileri öğretmeni Ertuğ Gözaydın, AA muhabirine takımındaki öğrencilerle ortaokul yıllarından bu yana birlikte çalıştıklarını ve lise döneminde de Salihli Gençlik Merkezi atölyelerinde projeler yürüttüklerini söyledi.

TÜBİTAK yarışması kapsamında yer altı madenlerinde gaz kaynaklı patlamalara yönelik araştırma yapmaya karar verdiklerini aktaran Gözaydın, geliştirdikleri sistemi farklı ortamlarda denediklerini ve yüzde 92 gibi yüksek doğruluk oranları elde ettiklerini belirtti.

Gözaydın, bu alanda aynı disiplinle yapılmış bir çalışmaya rastlamadıklarını anlatarak, "Patent başvurumuzu da yarışma başlamadan önce yaptık." dedi.

"Kazaları önlemeyi amaçladık"

Öğrencilerden Yiğit Efe Erdoğmuş, 12 yıl önceki Soma maden faciasının hala hafızalarında olduğunu belirtti.

"İnsansız hava araçlarını madenlerde nasıl faydalı bir şekilde kullanabiliriz?" sorusundan yola çıktıklarını dile getiren Erdoğmuş, "Projemizle madenlerdeki kazaları önlemeyi, riski erken tespit etmeyi amaçladık." diye konuştu."

Ahmet Altuğ Çolak da madenlerde biriken zararlı gazları önceden tespit ederek can kayıplarının önüne geçmek istediklerini anlattı.

Lidar sensörüyle mekanların 3 boyutlu haritasını çıkardıklarını, geliştirdikleri algoritmalar sayesinde dronun rotasını oluşturduklarını belirten Çolak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gaz sensörlerimiz sayesinde dronun dört bir yanından gaz algılama yapıyoruz ve bu oluşturduğumuz üç boyutlu haritaya bu gaz verilerini işliyoruz."

Emir Gündoğan ise mevcut çözümlerin sadece belli bir katmanda algılama yapabildiğini kaydederek, "Bizim yapay zekamızın tüm katmanları analiz etmesini istedik. Hem haritalama verileri hem gazların zamana göre değişimini analiz etmekte. Bu sayede diğer algılama sistemlerinin yetişemediği doğruluk oranına yetiştik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Manisa, Maden, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Lise Öğrencilerinden Maden Gazlarına Çözüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milas’taki zeytinlik katliamında istifa geldi Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi
Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum
Vitor Pereira’nın yeni takımı belli oldu Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu
Galatasaray-Juventus maçına Hollandalı hakem Galatasaray-Juventus maçına Hollandalı hakem
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı
Bennu Yıldırımlar’ın acı günü Doğum gününde hayatını kaybetti Bennu Yıldırımlar'ın acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti
Esra Ezmeci’den pes dedirten soruya yanıt: Bu açık bir sadakatsizliktir Esra Ezmeci'den pes dedirten soruya yanıt: Bu açık bir sadakatsizliktir
DEM Parti heyeti bugün İmralı’ya gidiyor DEM Parti heyeti bugün İmralı'ya gidiyor

12:45
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz’a ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi
12:07
TBMM’deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
11:37
’OnlyFans’ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
11:33
Weex “400x“ ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
Weex "400x" ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
11:15
Takım arkadaşının Alperen Şengün hakkındaki küfürlü mesajları ortaya çıktı
Takım arkadaşının Alperen Şengün hakkındaki küfürlü mesajları ortaya çıktı
11:07
Alarmları kurun Yarın gece ortalık yanacak
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
10:26
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
09:59
Ölüm böyle geldi Arkadaşı saniye saniye kaydetti
Ölüm böyle geldi! Arkadaşı saniye saniye kaydetti
09:38
Araç sahipleri dikkat Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
Araç sahipleri dikkat! Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 13:08:36. #7.11#
SON DAKİKA: Lise Öğrencilerinden Maden Gazlarına Çözüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.