F-16 Block 70 üreticisi Lockheed Martin teslimatlara başladı. Geçtiğimiz dönemlerde aldığı yüksek siparişler ile gündeme gelen firma F-35 krizinde de kilit rol oynamıştı. Peki firma ilk teslimatı hangi ülkeye yaptı? Türkiye ne zaman F-16 Block 70 uçaklarını teslim alacak? İşte konuyla ilgili detaylar…
Türkiye ne zaman F-16 Block 70 uçaklarını teslim alacak?
Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren üretici Lockheed Martin şirketi, geçtiğimiz günlerde üç adet uçaktan oluşan ilk parti F-16 Blok 70'i Bahreyn'e teslim etti. Böylelikle Bahreyn filosuna F-16 Block 70 uçağını entegre eden ilk ülke olma unvanının da sahibi oldu.
Bahreyn için üretilen uçak sayısı 3 değil 11 adet. Bu uçakların bir kısmı hala kara ve hava testlerini sürdürüyor. Testleri tamamlanan ve başarıyla kalite kontrolden geçen ilk parti uçaklar Bahreyn'e teslim edildi. Uçakların test süreçleri ise Kaliforniya'daki Edwards Hava Kuvvetleri Üssü tarafından yönetiliyor.
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: 6. nesil savaş uçağı yolda!
Türkiye'nin de F-35 krizi ile birlikte ortaya çıkan bir F-16 Block 70 siparişi bulunmakta. Türk Hava Kuvvetleri filosuna entegre edilmek üzere toplamda 40 adet F-16 Block 70 savaş uçağı ve 79 adette F-16 Block 70 modernizasyon kiti sipariş etti.
Şu anki tabloya baktığımızda ise Türkiye takvimler 2027 yılını gösterdiğinde sipariş ettiği 40 adetlik F-16 Viper Block 70 uçaklarının ilk partisini teslim alacak. Üretici firmanın sipariş yoğunluğu ve uzun süren test süreçleri uçakların teslimatını 3 yıl kadar ileri bir tarihe taşıyor.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle belirtmeyi unutmayın…
Son Dakika › Teknoloji › Lockheed Martin, F-16 Block 70 uçaklarının ilk teslimatını Bahreyn'e yaptı - Son Dakika
Türkiye'nin savunma sanayi projelerinde önemli bir rol oynayan Baykar, Azerbaycan'da üretim yapmak amacıyla yeni anlaşmalar imzalıyor. Baykar ve Azerbaycan arasında imzalanan işbirliği anlaşması ile Azerbaycan'da yerli ve milli Baykar ürünlerinin üretimi gerçekleştirilecek. İHA, SİHA ve diğer teknolojilerin üretimi ve eğitimleri gibi konular da gündemde. Detaylar haberimizde!
TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 milyon 740 bin 492'dir. Bu araçların yakıt, renk, yaş gibi ölçütlere göre yüzdelik dilimleri de belirlenmiştir. 2023 yılında trafiğe kaydedilen araç sayısı ise 945 bin 768'dir. Otomobillerin yüzde 66,1'i benzinli, yüzde 16,3'ü dizel, yüzde 9,3'ü hibrit, yüzde 6,9'u elektrikli ve yüzde 1,4'ü LPG'lidir. Ayrıca, trafikte kayıtlı araçların ortalama yaşının 14,5 olduğu belirlenmiştir.
Honor, MWC 2024'te tanıttığı ürünler arasında yer alan Honor Pad 9'u Avrupa'ya getirdi. 12.1 inç boyutunda ve 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip olan tablet, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 işlemciyle güçlendirilmiş. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan Honor Pad 9, 8.300 mAh batarya kapasitesiyle uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 işletim sistemiyle çalışan tablet, 13 Megapiksel arka kamera ve 8 Megapiksel ön kamera ile donatılmış. Honor Pad 9'un Türkiye fiyatı ise 12 bin 999 TL olarak belirlenmiş.
Türkiye'de karavanlara olan ilgi artarken, A101 14 Mart itibariyle ERBA 4.0 Çekme Karavan'ı satışa sunacağını duyurdu. 750 kilogram ağırlığa sahip olan karavan, 4 kişilik olup birçok özelliği içeriyor. Fiyatı ise 239 bin 990 TL olarak belirlendi.
IP TV gibi internet üzerinden kaçak yayınları izleyen kullanıcılara artık 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Bu şekilde kullanım tespit edildiğinde izleyicilerin hapis cezalarının yanı sıra yüksek para cezaları ödemek zorunda kalabileceği belirtiliyor. Ayrıca ödemelerin şahsi ibanlar üzerinden yapıldığı ve şirketlerin kullanıcıları 'kara para aklama' yöntemi olarak kullanabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.
2024 yılında birçok katlanabilir telefon piyasaya sürülecek. Ancak bazı markaların katlanabilir telefon modellerini iptal ettiği iddia ediliyor. Apple'ın da bu piyasaya girebileceği düşünülüyor. İşte 2024 katlanabilir telefonlar listesi.
Rockstar Games, merakla beklenen GTA 6 için resmi web sitesinde bir sayfa oluşturdu ve oyunu bu sayfada listelemeye başladı. Tanıtım görselinde oyunun 2025 yılında piyasaya sürüleceği bilgisi yer alıyor. GTA 6, Lucia ve Jason adlı karakterlerin hikayesini merkezine alacak ve Vice City'yi de içerecek. Oyun, yeni nesil konsolların gücünden faydalanarak daha gerçekçi grafikler ve yapay zeka ile dikkat çekecek.
Electronic Arts (EA), Dungeon Keeper Gold ve SimCity 3000 gibi toplamda dokuz klasik oyunu Steam'e ekledi. Eklenen oyunlar arasında EA'in sevilen ve daha önce kütüphaneden kaldırılan bir oyun da bulunuyor. EA, bu oyunların Steam'e gelmesini kutlamak için indirimler de sunuyor.
Microsoft, NBA 2K24'ün bu ayın ilerleyen günlerinde Game Pass'e geleceğini duyurdu. Profesyonel basketbol simülasyonu, sürpriz bir şekilde tüm aboneler için duyuruldu. NBA 2K24, Game Pass kütüphanesine 11 Mart'ta katılacak. Hem konsol hem de bulut üzerinden erişilebilecek olan oyun, sadece 6 ayda Game Pass'e gelmiş olacak. Oyunun Game Pass'e gelmesiyle birlikte daha fazla insana ulaşması ve daha fazla oyun içi satış yapması bekleniyor. Ayrıca Mart ayında Game Pass'e eklenen diğer oyunlar da heyecan yaratıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?