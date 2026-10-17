Malatya'da madenciler için akıllı bileklik geliştiren öğrenciler TEKNOFEST'te ikinci oldu - Son Dakika
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Malatya'da madenciler için akıllı bileklik geliştiren öğrenciler TEKNOFEST'te ikinci oldu

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Malatya\'da madenciler için akıllı bileklik geliştiren öğrenciler TEKNOFEST\'te ikinci oldu
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Malatya'da ilkokul 4. sınıf öğrencileri, madencilerin nabız, sıcaklık ve hareket verilerini takip ederek kontrol merkezine uyarı gönderen akıllı bileklik geliştirdi. Proje, TEKNOFEST Güneydoğu'da Sağlıklı Yaşam Kategorisi İlkokul Seviyesi'nde Türkiye ikincisi oldu.

Malatya'da ilkokul öğrencileri, yer altında çalışan madencilerin sağlık durumlarını takip ederek olası tehlikelerde kontrol merkezine uyarı gönderen akıllı bileklik geliştirdi.

Kazım Karabekir İlkokulu 4/B sınıfı öğrencileri Tuğrahan Altuntaş, Ekrem Duha İncebay, Ali Doğan Kaplan, Rıza Poyraz, Şura Kılıç ve Elif Nida Demir, sınıf ve danışman öğretmeni Hatice Akyüz'ün koordinatörlüğünde "Nefes Var Akıllı Madenci Yaşam Takip Sistemi Projesi"ni hazırladı.

Derin Nefes Takımı tarafından geliştirilen prototip, madencilerin nabız, vücut sıcaklığı ve hareketlerini takip ederek olağan dışı durumlarda hem bileklik üzerinden sesli uyarı veriyor hem de kontrol merkezine sinyal gönderiyor.

Proje, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında düzenlenen İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması'nın Sağlıklı Yaşam Kategorisi İlkokul Seviyesi'nde Türkiye ikinciliği elde etti.

Öğretmen Hatice Akyüz, AA muhabirine, öğrencileriyle "madencilerin anlık yaşam takip sistemini nasıl kurabiliriz" diye düşünürken nabzı, vücut ısısını ölçen bir bileklik geliştirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Madencilerin yer altında çalışırken sağlık durumlarının anlık takip edilebilmesi ve acil durumlarda hızlıca yardım ulaştırılabilmesi amacıyla projeyi geliştirdiklerini ifade eden Akyüz, tasarladıkları bilekliklerde nabız, sıcaklık ve hareket sensörlerinin bulunduğunu, sensörlerden alınan verilerin kontrol merkezindeki panel üzerinden takip edilebildiğini kaydetti.

Akyüz, "Nabzın düşmesi ya da aniden çok yükselmesi, sıcaklığın aşırı artması veya düşmesi, hareketin aşırı artması ya da hareketsizliğin oluşması durumunda bileklik sinyal vermeye başlıyor. Hem bilekliğin üzerindeki sesli uyarı cihazı çalışıyor hem de kontrol merkezine uyarı gidiyor." diye konuştu.

Gaz kaynaklı tehlikelerin de tespit edilebilmesi için çalışma yürüttüklerini belirten Akyüz, çalışma alanlarının farklı bölümlerine gaz sensörleri yerleştirmeyi planladıklarını, tehlikeli gaz algılandığında bilekliklerin toplu alarm vermesiyle kontrol merkezinin durumdan haberdar olabileceğini anlattı.

Kontrol paneline internet üzerinden de erişilebildiğini aktaran Akyüz, bilekliklerin madencilere özel kimliklerle sistemde tanımlandığını söyledi.

TEKNOFEST'te Türkiye ikinciliği elde etmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Akyüz, "O ortamda bulunmak, final esnasında çocukların projelerini halka ve gelen misafirlere sunmaları, örnek almaları gereken kişilerle aynı ortamda bulunup fotoğraf çektirmeleri ve onlardan feyiz almaları bizim için daha kıymetli, daha değerli oldu. Bu projenin bizi, çocuklarımızı daha güzel bir Türkiye için çalışmaya teşvik edeceğini düşünüyorum." dedi.

"Emeğimizin karşılığını aldığımız için mutluyuz"

Okul Müdürü Davut Güney de TEKNOFEST'te elde ettikleri dereceden gurur duyduklarını dile getirerek, başarının öğrencilerin azmi, öğretmenin rehberliği ve okul-aile işbirliğinin sonucu olduğunu söyledi.

Takım kaptanı Tuğrahan Altuntaş ise madencilerin yer altında çalışırken bir sorun yaşadıklarında yardım isteyememeleri durumunu düşünerek projeyi geliştirdiklerini anlattı.

Ekrem Duha İncebay da "En büyük hedefimiz, madencilerin yaşadığı küçük bir riskte teknik ekip yönlendirip madencinin hayatını kaybetme riskini düşürmekti. Emeğimizin karşılığını aldığımız için mutluyuz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
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