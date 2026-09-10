Malatya Havalimanı'nda ağustosta 75 bin 32 yolcu ağırlandı, 452 uçak trafiği oluştu - Son Dakika
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Malatya Havalimanı'nda ağustosta 75 bin 32 yolcu ağırlandı, 452 uçak trafiği oluştu

Malatya Havalimanı\'nda ağustosta 75 bin 32 yolcu ağırlandı, 452 uçak trafiği oluştu
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DHMİ, Malatya Havalimanı'nın 2026 Ağustos istatistiklerini açıkladı. Ağustos ayında toplam 75 bin 32 yolcuya hizmet verilirken, 8 aylık dönemde yolcu trafiği 567 bin 806'ya ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Havalimanı'nın 2026 yılı Ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre; Malatya Havalimanı'nda Ağustos ayında iç hat yolcu trafiği 73 bin 636, dış hat yolcu trafiği ise bin 396 olarak gerçekleşti. Böylece Ağustos ayında toplam 75 bin 32 yolcuya hizmet verildi.

Ağustos ayında Malatya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 434, dış hatlarda 18 olmak üzere toplamda 452'ye ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Ağustos ayında toplamda 750 ton oldu.

8 aylık dönemde 567 bin 806 yolcu taşındı

Yılın 8 aylık (Ocak-Ağustos) döneminde ise Malatya Havalimanı'nda yolcu trafiği 567 bin 806, uçak trafiği 3 bin 614, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 4 bin 683 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Teknoloji Malatya Havalimanı'nda ağustosta 75 bin 32 yolcu ağırlandı, 452 uçak trafiği oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya Havalimanı'nda ağustosta 75 bin 32 yolcu ağırlandı, 452 uçak trafiği oluştu - Son Dakika
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